泰國曼谷經典一日遊旅行！ 鄭王廟、臥佛寺、大皇宮、米其林景觀餐廳 傳統與現代交織在一起

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Elefin Coffee、鄭王廟、Supanniga Eating Room Tha Tien。

如果用一句話形容，我會跟朋友說想找充滿傳統文化、美景、美食與現代生活感的曼谷經典一日遊，就看這條行程吧！

曼谷街頭小巷總有一種魔力，自然而然將傳統與現代交織在一起，每一口美食、每一座佛寺都在低語著千年的故事，而其中最能彰顯泰國傳統極致的區域，莫屬以昭披耶河相隔對望的鄭王廟、臥佛寺和大皇宮，而當你從鄭王廟的日光雕刻，到 Supanniga Eating Room 的家常佳餚、到臥佛寺的靜思禮佛時光，最後再到昭披耶河畔絕美日落的現代景觀餐廳，一天之中，將曼谷最代表泰國風情的經典地標與體驗都在這裡了！

我覺得這條路線可以是第一次造訪曼谷的起點，也可以做為最後一天準備離開曼谷之前的終點，分享給你！

Elefin Coffee | 1 小時

早晨的曼谷總有種微涼的恬靜，街道像剛醒來的孩子，帶著點慵懶。

Elefin Coffee 是個完美的起點，小店裡的大象標誌、古董老件和超視覺畫作，活力滿滿地在跟大家打招呼，點了杯熱拿鐵打算醒醒腦，沒有預期會收到一杯超精緻的貓咪拉花，咖啡還帶著堅果的醇香與微微的花香而來，一杯95元，很值得！

鄭王廟 | 2 小時

鄭王廟（Wat Arun）寺內的雕刻與彩繪細緻無比，每一處都彰顯了泰國傳統藝術的最高象徵。

迎著朝陽，鄭王廟像一位披著金甲的巨人矗立於河畔，這座佛寺以其高聳的尖塔和華麗的彩瓷裝飾聞名，瓷片像時光的碎片，被精心拼貼成鳳凰與蓮花的圖案，光芒在上面閃爍跳躍；沿著指標與陡峭的階梯拾級而上，塔寺四面可以繞一圈，儘管什麼美好寓意的祝福都看不懂，但光是讚嘆他的華麗與精緻就足夠了。

喔對了，不只如此，鄭王寺也是超熱門的傳統泰服體驗據點，每個角落都是遊客，就算這樣，也不減鄭王廟的絕美淬鍊與曼谷現代高樓構成的天際線輪廓，真的很值得來！

Supanniga Eating Room Tha Tien | 2 小時

Supanniga Eating Room Tha Tien 是一家以精緻平價泰式料理著稱的米其林推薦餐廳，坐落於昭披耶河畔，正對鄭王廟，位置絕佳，餐廳內部風格溫馨雅致，結合了傳統泰國家居元素與現代設計，每張木桌都散發著手工打造的溫潤質感，牆上的家族老照片則講述著創辦人對於傳統飲食文化的情感連結，讓人一踏入就感受到家的親切感與餐廳的文化厚度！

室內用餐座位並不多，不過很幸運的是前一晚預約到中午四人桌，超開心！

Supanniga Eating主打傳統泰式家常菜的精緻呈現，以極其講究的烹調方式與精緻擺盤呈現，表達每道泰式家常菜的既有地道風味。我們一路從泰式炒河粉、蟹肉蛋炒飯、綠咖哩、烤牛肉、冬陰功湯、芒果糯米飯，每一道都沒有雷，每一道都超好吃，是我下次一定會再訪的餐廳！

臥佛寺 | 2 小時

相較上午的鄭王廟，臥佛寺腹地遼闊，許多角落適合思考與沉澱，慢慢走上一圈，一點一滴打開自己的靈性。

臥佛寺以其巨大的金色臥佛而聞名，臥佛全長46米，細膩的金箔覆蓋著整個雕像，腳底更雕刻著象徵吉祥的108種珍珠母貝圖案，記得準備20泰銖，換一缽零錢，隨興分批擺置到臥佛寺內的各個小缽，祈求平安與心願。

臥佛寺不只一座寺廟，寺內庭園和建築群設計錯落有致，每一處都是拍照的絕佳場景，也有不少開放入內靜坐的佛寺大殿、禮佛亭，那一尊尊高大莊嚴的佛像，彷彿昭示著佛教的智慧與慈悲，除了觀光客，臥佛寺院內有更多泰國當地信徒入內參拜，喜歡禮佛或參拜者，記得多安排一些時間停留臥佛寺，感受一下無常與無我的特別時光！

Horsamut | 3 小時

專程提早在台灣就預約的Hor & Samut，是隔著昭披耶河遠眺鄭王廟的絕佳景觀餐廳。

Hor & Samut擁有寬敞的開放式露台，玻璃牆設計讓自然光線充盈整個空間，營造出現代感與優雅兼具的氛圍，二樓半戶外露台區坐無虛席，幾乎全是外國人，尤其又以台灣人特別多哈哈哈，大家都不想錯過波光粼粼水面映襯鄭王廟夕陽的美景！

Hor & Samut 主打新泰式創意料理，菜品相當多元，既有泰國傳統口味也有現代烹飪技術，你可以點到經典的鳳梨炒飯、泰式炒河粉，也有開胃下酒的許多烤串類、炸物類或特色綜合沙拉類，每道料理在味覺與視覺上都很好拍。另外，也別錯過他們家各款夢幻唯美的調酒唷~

我們預約下午5點半的座位，一路吃到晚上7點半，看到了黃昏時分和夜幕降臨，對岸的鄭王廟和大皇宮亮起燈光，昭披耶河上的遊船來來去去，所有一切倒映河面上，宛如顛倒世界，真的超美超浪漫！

曼谷大皇宮 | 1 小時

最後來到曼谷最具代表性的地標——大皇宮。

雖然夜晚無法進入參觀，但搭乘tuktuk來到燈光映襯下的大皇宮宮殿群，在夜色中如寶石般閃耀，顯得更加金碧輝煌，繽紛奪目。

周邊也有許多夜間徒步導覽或跟我們一樣坐tuktuk來朝聖打卡的人，大家都會互相打招呼，是個很棒的觀光客氛圍（笑）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：泰國曼谷｜鄭王廟、臥佛寺、大皇宮、米其林景觀餐廳的一日經典曼谷旅行

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