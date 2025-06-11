東南亞絕美「翡翠梯田」！ 悅榕集團推出越南首家酒店 「木江界悅柳酒店」開幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】悅榕集團（Banyan Group）欣然宣佈木江界悅柳酒店（Garrya Mu Cang Chai）的開幕，這一靜謐度假村坐落於越南北部安沛省著名的木江界縣－被譽為東南亞絕美景觀之一的區域，以其雄偉山巒與層疊翡翠梯田聞名。

越南木江界迎來全新豪華度假村「Garrya Mù Cang Chải」正式開幕。 圖：悅榕集團（Banyan Group）／提供

距離河內以北300多公里，木江界不僅獲列為國家自然遺產，更以四季變幻的景致與豐富文化吸引遠道而來的旅客。

▲俯瞰越南原始高地寧靜景致的康養套房（Wellbeing Suite）。 圖：悅榕集團（Banyan Group）／提供

度假村總經理 Thinh Phan 表示：「我們很榮幸推出木江界悅柳酒店，這處遠離塵囂的理想隱世之所，坐落在如畫的梯田中。度假村體現了悅柳品牌『在簡樸中發現美』的理念。從精心設計的謐靜空間，到充滿意義的生活方式，我們希望為賓客提供一段遠離現代生活壓力的深度體驗。在此，賓客得以安頓身心、感受文化、自然與社區的和諧交融」。

作為該地區首個國際度假村品牌及悅柳在越南的首間酒店，木江界悅柳酒店坐擁6.5公頃鬱鬱蔥蔥的綠地。度假村設有110間可俯瞰梯田與山巒的客房、套房及別墅。從河內出發，經六小時風景如畫的車程即抵達，毗鄰如 Mam Xoi 與 Mong Ngua 梯田山丘、木江界竹林、赫蒙族村落（H’Mong ethnic villages）以及丘坡（Khau Pha）山口等標誌性景點。

▲木江界泳池套房 Mu Cang Chai Pool Suite。 圖：悅榕集團（Banyan Group）／提供

亞洲情懷與簡約生活美學

客房、套房及別墅的空間規劃從30至154平方公尺不等，皆可飽覽寧靜鄉村的遼闊景緻。其中，木江界泳池套房（Mu Cang Chai Pool Suite）與山景泳池別墅（Mountain View Pool Villa）特別採用越南文化象徵的竹材裝飾，並點綴赫蒙族特有的織錦圖紋。

為追求靜謐與身心療癒的賓客，康養套房（Wellbeing Suite）及康養泳池套房（Wellbeing Pool Suite）更提供水療養生區（Hydro Wellbeing Area）及涵蓋式芳療療程。所有別墅皆由林蔭小徑相互鏈結，四周遍植當地原生花卉植被，包括該地區最具代表性的 Tớ Dày 花－當地特有高山杜鵑品種。

▲在 Refresh 餐廳品嚐當地和國際風味，欣賞壯麗的山脈背景。 圖：悅榕集團（Banyan Group）／提供

品味越南西北風味

Refresh 全日餐廳提供營養豐富的美食，精選國際料理、亞洲風味、本地及越南當地特色菜餚。餐廳採光明亮、空間通透，以越南竹藝為靈感的裝潢搭配挑高設計，坐擁環繞的山景與梯田風光，營造出靜謐的用餐氛圍。

Charcoal Grill 餐廳以開放式廚房帶來互動式餐飲體驗，巧妙融合西式、亞洲與越南菜餚精髓。餐廳主打從當地少數民族傳統烹調方式汲取靈感的炭火與乾柴燒烤技法，呈現地道的地方風味。Underground Sport Bar 以琴酒調製的特色手工雞尾酒與輕食小點，搭配現場樂團的抒情演奏，營造截然不同的氛圍。放映室的音樂空間則讓賓客沉浸於旋律世界。毗鄰戶外泳池的 BZen Pool Bar 供應輕食、新鮮果汁與康普茶，而大廳酒廊則是品味咖啡或茶飲的理想去處。

▲8ELEMENTS 水療提供一處讓煥發身心 沉澱與重新連結的療癒空間。 圖：悅榕集團（Banyan Group）／提供

靜思之境

8LEMENTS 水療作為度假村的放鬆空間，秉持悅榕集團健康理念－強調身心靈的互聯互通，以及人與自然的鏈結。賓客在此不僅能使用精心挑選的養生用品，更能置身於一個兼顧個人與環境永續的療癒空間。

水療康養區（Hydro Wellbeing Area）提供全方位設施，包括冷熱水池、多元淋浴體驗、雨霧步道、紅外線桑拿及草本蒸氣室，透過促進血液循環、幫助排毒及加速新陳代謝來提升健康狀態。該區域結合冷熱交替療法，帶來全面性的療癒體驗。健身愛好者可在設備齊全的 ReCharge Gym 重煥活力，而偏好團體活動的賓客則能在社交區享受撞球、桌上足球等多種桌遊樂趣。

木江界悅柳酒店擁有一座8米高無柱竹結構宴會廳，360度全景俯瞰梯田與山巒。度假村另設戶外活動區及配備先進影音系統的小型會議室，完美滿足實體與線上會議需求。2020年獲選「全球50大最美景點」的木江界，更是新人舉辦群山見證之目的地婚禮的絕佳之選。

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