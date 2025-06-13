在泰國旅遊很不安？ 走進7-11超商就安全了！

【文・旅報傳媒】

過去一年多來旅遊安全話題不斷影響著泰國觀光產業，尤其是針對中國及台灣市場影響甚鉅。根據泰國觀光局的統計數字顯示，原本看好今年疫後穩定成長的力道，雖說旅遊收益今年1～4月較去年同期增加5.24%，而單就５月來看，整體表現還是稍微下滑。在今年的泰國旅遊交易會現場，泰國觀光局東亞區區長Chuwit Sirivajjakul不斷被問及旅遊安全的問題。

泰國旅遊局局長Thapanee Kiatphaiboo（右）泰國觀光局東亞區區長Chuwit Sirivajjakul。 圖／吳育光 攝影

社群媒體破碎資訊誤導 泰國旅遊安全受質疑

據泰國觀光局統計，今年從2月開始到5月，中國訪泰的旅遊人次逐月下滑4～5成，主要關鍵就在於對泰國觀光安全有所疑慮，尤其在小紅書、微型部落格、抖音等平台，泰國旅遊相關的負面貼文（如黑導遊、價格欺詐、醫療誤導等）廣為流傳，導致部分年輕族群對泰國有所誤解，加上中國政策性影響，自然也呈現在中國赴泰觀光的數字上。

至於台灣則是從緬甸強震後市場開始萎縮，業者估計在今年的9～10月會逐步復甦。而台灣跟中國市場的衰退原因雖有不同，但對安全的關注卻是一致。Chuwit Sirivajjakul坦承近期許多新聞負面事件影響著泰國旅遊業，而這件事也讓泰國政府意識到社群媒體的力量，可以將零星發生的事件，塑造出整體旅遊不安全的氛圍，與實際情況有所落差。

旅遊世界各國風險難免，但在泰國有嚴密的AI間空隙，可將旅遊風險疑慮降至最低。 圖／吳育光 攝影

科技天眼掌握情資 7-11是最即時的避風港

既然旅客有疑慮，泰國旅遊相關部門自然也會正視旅客的焦慮點。Chuwit Sirivajjakul指出，其實到泰國旅遊一直以來相當安全，他也了解消費者在資訊有限卻且破碎情形下造成的恐懼。為解決旅客的疑慮，目前泰國也在重要據點大規模設置AI監視器，一旦發現可疑人物，就會啟動全國追蹤，同時可以在短時間內就追捕到案。

此外，泰國政府也設置觀光警察熱線1155提供24小時免費服務，協助處理旅遊安全相關事宜，同時針對有醫療需求的旅客，緊急醫療熱線1669提供緊急醫療援助。泰國觀光警察局設有指揮及管制中心（CCOC）與堅強的旅遊社區（STC）計畫，並應用智慧城市技術，提升旅遊安全管理。

此外，泰國還設置了觀光警察APP，設有全天的緊急支援，內建SOS按鈕，可即時連接觀光警察熱線1155，並透過GPS定位，快速獲得附近警力支援，同時APP有即時聊天功能，可以與觀光警察人員即時對話，支援英語、中文、日語、韓語和俄語等多種語言。高風險區域與警局定位：提供即時的高風險區域資訊，並協助定位最近的警察局。同時旅客也可傳事故照片與資訊，並自動翻譯成泰語，協助警方快速理解情況。

泰國7-11與泰國警方合作建立通報系統維護旅客安全。 圖／吳育光 攝影

不過Chuwit Sirivajjakul也了解以上通報系統對觀光客來說，對於有立即的突發狀況仍有所不足，因此他建議就近找到最近的7-11，即可保障人身安全，因為目前全泰國的7-11，都與警察單位即時連線，一有狀況就可以直接通報。

「其實來泰國根本不需要考慮安全問題！」Chuwit Sirivajjakul指出，泰國一直是旅遊安全指數相當高的國家，現在政府又在安全措施上做了強化，在泰國旅遊可以更加安心。

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