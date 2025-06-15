家庭海外旅遊正夯！ 越南「富國島」成熱門選項 豐富家庭活動寓教於樂

2025年全球有68%的家庭選擇了海外旅行，和家人一起共聚同遊成了時髦趨勢。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據研究顯示，2025年全球有68%的家庭選擇了海外旅行，近81%的受訪者表示他們希望目的地能提供豐富的家庭活動，各項數據都看出家庭海外旅遊正夯，您跟上了嗎？最近榮獲《Travel + Leisure》和「Little Steps Asia 」評選為「越南最佳家庭度假村」類別的亞軍，「富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店」不僅是一家五星級海濱度假村，更是一座壯觀的學習中心。在暑假來臨之際，帶著孩子透過一系列令人驚豔的教育性新活動，激發他們的探索熱情。

▲富國島仍是旅遊熱點。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

酒店歷史文化背景作為想像力的旅程的基石

富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店由世界知名設計師 Bill Bensley一手打造，將法國殖民地寄宿學校拉馬克大學（Lamarck University）搖身一變，成為最具想像力與奇幻夢想的設計酒店，酒店總經理 John Woolley 表示，「拉馬克大學在其全盛時期是一個重要的科學學術中心，為下一代專家提供教育。現在，我們將其重新打造為豪華度假村，旨在激發和啟發來自世界各地的遊客，尤其是年輕探險家。」

承襲法國自由創意教育理念，酒店設計致力於追求「思考啟蒙」，家庭入住後，孩子們會收到一套 Family by JW 活動包，開啟這段難忘的學習之旅。這本互動式遊戲手冊會裝在一個抽繩袋內，讓孩子探索度假村、完成挑戰、收集印章，完成後參與充滿樂趣的畢業典禮。

寓教於樂的入住體驗

1. 如同校園般的酒店環境 每個角落都充滿了發現和探索的機會

從踏入酒店大廳的那一刻起，孩子們就會置身在一個充滿學習的世界中－高聳的書架上有超過1,500本歷史書籍，更別說還有院長圖書館，可以掃描 QR code 進行虛擬的拉馬克大學導覽之旅（每週三和週五免費提供），逐一檢視大學的走廊和教室，讓沉浸在農業、動物學、植物學等領域中，整個入住體驗就像書頁一樣充滿未知與開展。

2. 自然農場參觀 小廚師料理教室

▲在 JW 花園的活動體會「農場到餐桌」的理念。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

JW 花園（JW Garden）是另一個戶外生態系統，可讓大自然愛好者感到愉悅，並激發保育人士的興趣。這個工作農場出產許多新鮮香草和有機蔬菜，酒店的餐廳都是使用這些食材，完全達成「農場到餐桌（from farm to table）」的理念！這個芳香四溢的露天場地還可舉辦烹飪課程，讓賓客在挑選食材之後，在指導下學習製作越南著名的新鮮春卷，而排毒課程則可教旅客如何調配屬於自己的健康草本飲料。

3. 海灘上的體育課

▲海上活動。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

讓身體恢復活力 試著想像，在炙熱陽光、湛藍海水和迷人沙灘與家人共度……是一個多麼夢幻的時刻。酒店座落於東南亞最迷人的海岸線之一柯瑪海灘（Khem Beach）。清晨，在沙灘上參加日出瑜珈課程，開始新的一天，然後再享受堆沙堡、撿拾貝殼、在淺海中划水或享受免費水上運動的動感時光。酒店設有三個游泳池，足夠讓全家大小在這個熱帶天堂中盡情嬉水。

4. 孩子放電的最佳去處－兒童俱樂部

超受歡迎的兒童俱樂部，包括各式各樣的玩具、遊戲、書籍、多彩球池，讓孩子享受暑期歡樂時光。此外，親手製作卡片和紙織等手工課程、種植種子和餵飼魚類等生態體驗，以及水底尋寶等刺激冒險，都將成為永恆回憶的美好時刻。

5. 質感大人的度假模式 ON！

質感父母對人生冒險的追求不會隨著年紀增長而停止！酒店特別為大人設計了參加完整完整的課程和工作坊，從慢跑之旅、按摩課程到蠟燭製作、咖啡課程、調酒藝術、會安燈籠製作工作坊等，讓父母找回對學習的熱愛。

6. 從小培養美感教育與「如何愛自己」

▲Chanterelle Spa 水療中心。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

由舊有的蘑菇真菌學碼頭（old mushroom mycology wharf）重生改建，Chanterelle Spa 水療中心寧靜的環境中，父母可享受有機療癒的完然放鬆Spa，兒童（10至14歲）則可藉由溫和的按摩、迷你臉部護理、指甲護理等，學習如何愛護自己的身體，踏入健康世界的第一步。

更多精彩的家庭時刻：

不想待在酒店？沒問題。可以踏上前往日落鎮的自行車之旅，在人氣景點拍下全家福！像是地標親吻橋（Kiss Bridge）此外，這個充滿活力的場每天晚上都會上演「海洋之吻（Kiss of the sea）」，結合了表演藝術和特殊效果的現場演出，絕對讓您目不暇給。

■ 住客特別優惠：入住富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店的賓客，可享免費觀賞海洋之吻的表演，並可無限次乘坐太陽世界自然公園跨海纜車（Sun World Hon Thom Cable Car）前往太陽世界香島自然公園 Aquatopia 水上樂園。

▲多人家族旅行，在後疫情時代蔚為風尚。 圖：富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店／提供

舒適豪華的棲身之所 全家人在富國島的家

對於想要一起享受奢華風格的家庭來說，一系列令人驚豔的泳池別墅：包括三間臥室的魚類學（Ichtyologie）部門和兩棲爬蟲動物學（Herpetologie）部門，都提供原創的室內裝潢和整合式 QR 代碼，讓您對富國島原生生物有更深入的了解。

若要全家享受終極的逍遙之旅，令人屏息的豪華白色別墅 Lamarck House 是島上最受歡迎的住宅，將近395坪的驚人室內和室外空間，擁有七間臥室，令人著迷的50公尺長無邊際泳池，最多可容納16人，全家族共聚一堂也OK！

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