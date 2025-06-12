【印度│藍色之城 Jodhpur 必去景點推薦】挑戰梅蘭加爾堡高空滑索一次上手！超強 Lassi 推薦

Jodhpur，這個僅次於齋浦爾的拉賈斯坦邦第二大城市，外有10公里城牆抵禦沙漠沙暴，碉堡下方的房屋諸多外觀皆為藍色，也就是藍色城市的由來，而著名的梅蘭加爾堡 Meherangart Fort就是在此！

▲ Clock Tower & 梅蘭加爾堡（Meherangarh Fort） 圖／卡拉女巫 攝影提供

🧗 飛越古堡的第一步：Flying Fox 高空滑索初體驗！

在這個保存良好的古堡裡，意外的有Flying Fox滑索行程（1,399盧比）可以報名，當初只是因為「看起來很酷」而衝動報名，但真的站上去要滑的時候，一直無法克服恐懼跨出那重要的第一步，感謝跟我同行的荷蘭三人組的各種鼓勵，努力告訴自己牙一咬忍一下就結束了，不怕不怕！

▲ Flying Fox 高空滑索初體驗！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

果然只要頭過身就過，第二輪我已經可以開始看風景，到最後一輪的時候，我可以跟底下的人揮手打招呼了，真沒想到我真的克服恐懼了！感謝來自荷蘭的三人組用笑聲和鼓勵給我勇氣！

▲ Flying Fox 高空滑索初體驗！

🏰 梅蘭加爾堡 Meherangarh Fort｜物超所值的藍色堡壘

梅蘭加爾堡（Meherangarh Fort）建於1459年，矗立在125公尺高的岩石懸崖上，是拉賈斯坦邦保存最完善的古堡。當我站在山腳下仰望那道龐然巨堡時，內心充滿敬畏，一路爬坡時，我的腦中一直浮現RPG裡角色體力條迅速下降的畫面，非常懊悔沒有選擇坐車上山——那段陡坡，真的是讓人邊走邊懷疑人生。

▲ 梅蘭加爾堡（Meherangarh Fort） 圖／卡拉女巫 攝影提供

不過，這裡真的完全值得拜訪！800盧比的門票，是我第一次覺得這門票物超所值！展覽動線清楚，展品保存完整，讓原本對王室歷史興趣缺缺的我都看得津津有味。其中最令我震撼的，是城門旁石牆上那一個個的手印——那不是普通的裝飾藝術，而是王室寡婦在丈夫過世後，於火葬儀式殉葬前的最後印記。

站在印記前，我靜靜地思索著，當年的女子們，是何種心情去面對即將發生的事，即使她們的選擇是心甘情願，我也無法理解殉葬這件事，但尊重，而這些小故事，讓這座城堡，不再僅是冷硬的王宮堡壘，而是留存在這裡每個空間中的記憶。

▲ 梅蘭加爾堡（Meherangarh Fort）

🏛️ Mehrangarh Museum｜格子窗後的皇家生活日常

古堡內的博物館曾是舊宮殿所在，整體建築處處可見精緻的格子窗雕刻，從庭院到展間內部，處處得以窺見昔日貴族的生活軌跡。館內有諸多保存良好的各種藝術品與珍貴手稿和各式各樣的皇家轎子收藏，這裡的展間，真的是少數讓我駐足停留許久認真欣賞的古堡博物館！尤其，門票還附上了免費的語音導覽，實在非常值回票價啊！（大推）

▲ Mehrangarh Museum 梅蘭加爾博物館 圖／卡拉女巫 攝影提供

🕌 Jaswant Thada｜焦特布爾的泰姬瑪哈

驅車前往城市邊緣的 Jaswant Thada，這座建於1899年的白色大理石陵墓，是統治者為紀念其父親極具遠見，成功發展灌溉與鐵路系統、促進貿易與城市繁榮，更在面對外敵與殖民壓力時努力維持馬爾瓦王國（Marwar）的自治地位而建造。

▲ Jaswant Thada｜焦特布爾的泰姬瑪哈 圖／卡拉女巫 攝影提供

陵墓外觀常被稱為「焦特布爾的泰姬瑪哈」，但逛了諸多印度的陵墓與城堡後，內心總覺得這種OOO的泰姬瑪哈，有點被濫用——我認真懷疑是不是只要是圓頂Mughal建築風格的陵墓，就會被稱為OOO的泰姬瑪哈？但這裡，真的還好，不怎麼像，尤其跟奧蘭卡巴的Bibi Qa Maqbaras相距甚遠。

話雖如此，但當陽光灑落在這純白大理石陵墓，依舊美而莊嚴，陵墓位於湖畔，周圍有當地民間音樂家彈奏著 傳統音樂，樂聲伴隨著靜謐的陵寢，讓這裡不只是觀光景點，更像是場安靜的歷史追思。

▲ Jaswant Thada｜焦特布爾的泰姬瑪哈

💧 Toorji Ka Jhalra Bavdi 階梯井｜誤當垃圾場的水井華麗轉身

這座在市區的幾何形狀的階梯井，聽說曾經被當了垃圾場幾十年後，淨化成為乾淨的水井，還有魚可以在裡面生存，到訪後，看了半天，沒有看到半隻魚，但的確沒有垃圾了，周圍也有許多人坐著放空或者拍婚紗和跳水（？？？）當地人很興奮地展示給我看了！

▲ Toorji Ka Jhalra Bavdi 階梯井 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ Toorji Ka Jhalra Bavdi 階梯井跳水現場！

🛍️ Clock Tower & Sardar Bazaar｜鐘塔旁不可錯過的在地美味！

回到市中心，穿梭在Sardar Bazaar的攤販間，百年鐘塔聳立其間，這是個最好辨別方向的指標。穿越市場在連接的主幹道上有間老牌甜點店 Janta Sweet Home，他的炸物、甜點與茶都極為好喝！另外，千萬別錯過鐘塔旁這間 Shri Mishrilal Hotel，他們家的招牌甜味 Lassi 是 Jodhpur 人氣最旺的冰品之一，絕對是我在Jodhpur喝到最好喝的一杯Lassi，甜而不膩，絕對不能錯過！

▲ Sardar Bazaar｜鐘塔旁不可錯過的在地美味！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

🎉 Rama Navami 熱浪慶典｜42度高溫裡的神明Cosplay與街頭驚喜

在Jodhpur的期間，幸運碰上 Rama Navami ，全城到處在慶祝。在高溫42度之下，眾人不畏炎熱，舉行著熱鬧的遊行，有各式各樣的cosplay神話角色、樂隊、跳舞和滿街的音樂，整個 Jodhpur 像在開大型演唱會。眾人看我對此遊行極有興趣，眾人熱情一步步把我推到寸步難行的最前排觀賞，還有人送我一條橘色祈禱用Scarf。只能說我真是太愛印度的節日了！！

▲ Rama Navami 慶典 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ Rama Navami 慶典

🛏️ 住宿推薦：Namaste Caffe-for heritage stay

一晚622盧比（約台幣236元），地點極佳，就直接是在Sardar Bazaar旁邊，可以輕易的到各處景點！夜晚可以直接看到美麗的梅蘭加爾堡，價格便宜，衛浴舒適，還附有盥洗用品，真的很讚！

▲ Namaste Caffe-for heritage stay 圖／卡拉女巫 攝影提供

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