2025 暑假泰國跟團行程推薦！ 普吉島、清邁、曼谷夏季玩法大公開，泰國必訪景點＆團體旅遊優勢都在這一篇

暑假出國不想煩惱機票和住宿？那就直接選 AsiaYo 的泰國跟團行程吧！不但幫你排好經典曼谷景點、水上市場和夜市美食，還有清邁山林放鬆路線、夜間動物園，和超 Chill 普吉島海灘浮潛🌴該吃該拍該玩的全都顧到，跟著玩真的超省心！親子遊、大學生出國、閨蜜旅行想玩東南亞，千萬別錯過安全又方便的泰國團體旅遊！

圖:AsiaYo提供

｜🐘 參加泰國暑假跟團的好處？｜

想在夏天體驗陽光沙灘和大海，或是大吃一頓酸酸辣辣、超消暑的異國料理，一定要試試超熱門的泰國跟團行程～省時省力，超適合懶人出遊、親子旅遊和好友揪團！保證美食吃不膩，美照拍不完，想要隨時打卡更新限動，別忘了出發前先安裝泰國eSIM虛擬網卡

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●安全感大加分：

語言不通、詐騙新聞又多？有導遊帶路＋同團旅伴，出國更安心、爸媽也放心！





●交通超省力：

不用研究公車捷運怎麼搭，一下飛機就有接駁＆專車，輕鬆逛遍市區和景點！





●預算好控管：

價格公開透明、吃住行全包，還能自由選擇加價項目，不用擔心臨時爆預算！





●錯開當地人假期更爽玩：

泰國學校放暑假在3月～5月，6月後出發可以避開當地人潮，熱門曼谷景點拍照更好看📸





｜⛱️曼谷暑假團體旅遊必逛景點｜

✅初訪泰國、閨蜜旅型、喜歡熱鬧的人

🌟IG經典打卡點、各種市集邊買邊吃、熱鬧夜生活





👑曼谷必逛景點Top1：丹嫩莎朵水上市場

想找泰國最經典的河上叫賣畫面，來「東方威尼斯」就對了！攤販直接划船賣水果、熱食，可以一邊搭船、一邊體驗早市殺價＋購物的快感～市場整個超熱鬧！記得手腳要快，不然一塞船，後面全都卡住啦🤣（參AsiaYo:【泰國嗨玩曼芭夜未眠5+1日 】水上市場/美功鐵道/沙灘俱樂部/OceanSky海天盛宴 高雄出發）

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👑曼谷必逛景點Top2：美功鐵道市集

火車竟然會直接穿過市集，列車進站時，左右攤販會超默契地「一秒收棚」，火車一過又瞬間恢復原狀，想拍精彩的IG Reels一定別錯過，如果要等火車時間卡位拍照，記得留意響鐘的聲音。（參AsiaYo:【泰國嗨玩曼芭夜未眠5+1日 】水上市場/美功鐵道/沙灘俱樂部/OceanSky海天盛宴 高雄出發）





👑曼谷必逛景點Top3：北碧賽福瑞長頸鹿動物園

想近距離餵長頸鹿、和獅子一起拍照？這間開放式動物園最近真的超夯！可以搭園區專車和長頸鹿合照，還能餵食斑馬和駱駝，小朋友看了超開心，大人也能拍到超多不虛此行的紀念照（參AsiaYo:【旅展泰國6日】桂河天空步道/北碧賽福瑞/三頭象神/鄭王廟/SPA/嘟嘟車/喬德夜市）

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｜⛱️清邁暑假團體旅遊必逛景點｜

✅情侶、親子出遊、建築迷

🌟文化體驗、深度旅遊、自然美景





👑清邁必逛景點Top1：白廟（Wat Rong Khun）

清萊白廟是近期超多 Youtuber 和網美必訪的打卡景點📸原名「龍昆寺」，由泰國當代藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）打造，整座建築白到發光，細節滿滿又充滿寓意。從入口走進去彷彿經歷一場從地獄走向天堂的旅程，象徵著人要努力向善。（參AsiaYo:【清邁旅遊5日】清萊藍白廟/彩虹洞穴/大象咖啡廰/泰服/夜間動物園(無購物)）

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👑清邁必逛景點Top2：清邁夜間動物園

清邁夜間動物園是泰國第一個夜行性動物主題園區，能搭乘遊園車穿越草原與森林區，觀察獅子、老虎、河馬等動物夜晚的樣子。夜晚氣溫舒服，還有動物表演與燈光造景，是非常適合親子同行或情侶約會的景點。（參AsiaYo:【泰國清邁旅遊6日】南奔/金三角遊船/茵他儂山/黑藍白廟/夜間動物園(無購物)）





位在清邁省的茵他儂國家公園，是泰國海拔最高的自然保護區。沿著山路可以看到雲霧繚繞的雙王塔、壯麗瀑布與森林步道，夏季氣溫比市區低上好幾度，是避暑與賞景的好選擇～（參AsiaYo:【嗨玩泰北5日】清萊金三角/彩色廟/茵他儂國家公園/米其林必比登推薦餐廳）

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｜⛱️普吉島暑假團體旅遊必逛景點｜

✅家族團體、大學生、陽光凹豆咖

🌟海灘假期、網美享受(美景餐廳+SPA)、水上活動





👑普吉島必逛景點Top1：長尾船遊攀牙灣（007島＋割喉群島)

搭著泰式長尾船搖搖晃晃地前進，兩旁是像侏羅紀公園才會出現的石灰岩巨石，泛舟經過紅樹林、水道、鐘乳石洞，就像是闖入密境探險。最後登上電影場景「007島」，記得為手機準備防水袋，才能方便拍下美照。（參AsiaYo:【TXG普吉島揪好康6日】珊瑚島跳島/割喉群島泛舟/暹邏夢幻劇場/佛吉泰式莊園🛩️台中出發）

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👑普吉島必逛景點Top2：翡翠島

離島不遠、氣氛悠閒，最適合耍廢一整天🏝️～可以踩在細沙上曬太陽、喝飲料，也能選擇嗨玩香蕉船或拖曳傘，海水透明見底，美得像是自帶濾鏡的明信片。（參AsiaYo:【TXG寵愛普吉島6日】雙跳島/割喉群島泛舟/藍灣度假村/4晚五星飯店🛩️台中出發）





👑普吉島必逛景點Top3：皮皮島（Phi Phi Island）

第一次玩泰國海島，一定別錯過超經典的皮皮島～走進瑪雅灣像是在拍電影一樣，大皮皮島熱鬧有活力，小皮皮島安靜放鬆💭一天跳島下來可以浮潛、看猴子、漂在潟湖裡放空，超級療癒。（參AsiaYo:【普吉旅遊5日】帝王島/大小PP島/暹邏夢幻劇場/雅典娜歌舞秀/芭東夜市/米其林餐）

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看完超優質的泰國跟團行程，是不是已經等不及打包行李、收泳衣了～如果想體驗最流行的全包式度假村，也可以選擇ClubMed度假村，泰國、馬爾地夫、日本，通通都有據點，吃住玩通通幫你搞定🌴！除了海邊玩水，暑假飛日本也超夯，像是大阪環球影城之旅＆東京迪士尼跟團行程都很搶手，免規劃、免搶票，親子出遊輕鬆又有趣，一起跟著 AsiaYo 出發吧！





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