沒拍過等於白來！去澳門前必看 不能錯過的「熱門打卡景點」

澳門本島

議事亭前地

沒來過議事亭前地別說你來過澳門！許多到訪澳門自由行的旅客，如果要逛澳門歷史城區的話，都會選擇在議事亭前地做為起點，這裡不僅集結了澳門有名的建築景點，也有許多必吃美食、澳門伴手禮店，還可以一路直通大三巴牌坊！

交通：巴士「新馬路/華僑」站步行約1分鐘

開放時間：24小時

澳門旅遊塔

澳門旅遊塔。 圖／ adobe stock

澳門旅遊塔全名為澳門旅遊塔會展娛樂中心，是一座集合購物、觀光、展覽及娛樂設施於一身的建築大樓，同時也是澳門著名的地標之一。澳門塔高度338公尺，觀景台分別設在58樓以及61樓，腳下有些地板甚至還是透明的呢！現場也有提供多項刺激活動可以體驗，另外還有電影院、咖啡廳、360度旋轉餐廳以及購物商店！

交通：巴士「旅遊塔/行車隧道」站步行約1分鐘

開放時間：10:00-19:00（六日營業至20:00）

氹仔

氹仔官也街

氹仔官也街。 圖／ IG, kavoszhang

氹仔官也街位處於氹仔區的中心地帶，這裡可以找到許多澳門伴手禮餅店、特色小物店，還有各式各樣馳名的粵式大菜、澳門小吃甜品、葡式餐館，也是澳門近年越來越旺的人氣景點。

交通：巴士「氹仔官也街」站下車即抵達

開放時間：24小時

威尼斯人渡假村

威尼斯人渡假村。 圖／klook

來到澳門自由行，沒去過其他賭場沒關係，但絕對不能錯過這個造價159億人民幣的威尼斯人渡假村！裡頭的運河購物中心，不僅融合了威尼斯特色拱橋、小運河、石板路等，甚至還可以在這裡體驗搭乘貢多拉船，船夫還會唱歌給你聽呢！運河購物中心場也不時會有音樂會等表演，偶爾路上碰到穿古典歐式服裝的工作人員，也可以一起合照留念呢！

交通：巴士「新城大馬路 / 銀河」站步行約6分鐘

開放時間：各設施開放時間不同，請至官網查詢

路環

聖方濟各教堂

聖方濟各教堂。 圖／ adobe stock

路環位於氹仔再往南走的區域，雖然距離金光大道車程不過10分鐘的地方，卻一甩金碧輝煌的印象，這裡可以體會到過去澳門純樸的風景，在聖方濟各教堂附近不只有超級有名的安德魯蛋塔總店，也有許多特色小街區，像是屠場前地、肥胖圍、美女巷等等，形成了一圈特色澳門景點，也可以沿著十月初五馬路，欣賞夕陽美景喔！

交通：巴士「路環街市」站步行約2分鐘

開放時間：24小時

黑沙海灘

黑沙海灘。 圖／ adobe stock

黑沙海灘位於路環南側靠海區，以天然稀少的黑沙而得名，不少澳門自由行旅人就是為了這一個面向南海的這一片海景而來，但近幾年因水土流失的關係，黑沙海灘的面積逐漸縮少，所以當地政府有使用一般的黃沙作為填補，整體黑黃漸層的模樣，看起來非常特別～

交通：巴士「黑沙海灘」站下車即抵達

開放時間：24小時

