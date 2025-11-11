快訊

安德魯餅店－葡式蛋塔。 圖／ IG,thc.eats
安德魯餅店－葡式蛋塔。 圖／ IG,thc.eats

【FunTime小編群】說到澳門，不少人的第一反應都是杏仁餅和蛋塔，但除了這兩樣還有什麼好買的呢？如果還不知道就來參考FunTime小編幫大家整理的澳門各大必買伴手禮吧！讓你從吃到生活都滿足，回去更可以和親友分享這份美好回憶～

葡文書局－蛋塔杯

葡文書局－蛋塔杯。 圖／IG,annababykuen
葡文書局－蛋塔杯。 圖／IG,annababykuen

葡文書局集結了書籍、展覽及文創商品於一身，雖然是書局，但提供的多為英語書籍，所以反而文創商品的部分更為突出，很多人來這邊都是衝著蛋塔杯來的，也是小編推薦一定要帶回家的小物，超仿真的塗裝，遠看都分不出真假了！他們也有推出各式蛋塔周邊，都超可愛，值得去逛逛～

營業時間：11:00-19:00

交通方式：乘坐巴士至「新馬路／華僑」站下車，步行約5分鐘

昉工作室－澳門微縮模型

昉工作室－澳門微縮模型。 圖／IG,teresa302237
昉工作室－澳門微縮模型。 圖／IG,teresa302237

昉工作室以傳播澳門文化以及保留社區回憶作為根本發展理念，將澳門的建築及生活隨時能看見的物品縮小，彷彿可以一手掌握天下，完全是視覺的享受，入店還以為是博物館呢！無論是現場購買還是訂製服務都有提供，如果你跟小編一樣是微縮迷，真的不能錯過這家店！

營業時間：11:00-19:00

交通方式：乘坐巴士至「水坑尾／天神巷」站下車，步行約5分鐘

Lcm澳門葡式辣魚店－沙丁魚罐頭

Lcm澳門葡式辣魚店－沙丁魚罐頭。 圖／IG,yukibbkou
Lcm澳門葡式辣魚店－沙丁魚罐頭。 圖／IG,yukibbkou

Lcm澳門葡式辣魚店是沙丁魚罐頭的專賣店，店面以明亮乾淨的白磚牆為底，架上整齊擺放著超多種不同口味的罐頭，陳列的方式和華麗的包裝，真的會顛覆你對罐頭的印象，不但美味、有特色，用來送禮還超有面子，這邊甚至會推出季節限定口味，真的一定要來一趟！

營業時間：10:00-22:00

交通方式：乘坐巴士至「氹仔官也街」站下車，步行約1分鐘

同益百花魁－蟠桃果

同益百花魁－蟠桃果。 圖／IG,sin.f_meow.mo
同益百花魁－蟠桃果。 圖／IG,sin.f_meow.mo

同益百花魁主要販售涼果和醬料，產品皆採用天然食材，並使用百年歷史的祖傳方法秘製而成，無論蜜餞、生抽還是甜醋都很受歡迎，其中小編最推薦的就是蟠桃果，是將北杏混入砂糖和甘草等香料，再放入缸中日曬而成，軟糯的口感搭配酸甜的口味，再加上懷舊風的包裝，真的超適合送禮～

【田畔街總店】

營業時間：09:00-17:45（週日公休）

交通方式：乘坐巴士至「沙梨頭海邊街」站下車，步行約6分鐘

永吉檸檬－甘草檸檬

永吉檸檬－甘草檸檬。 圖／ IG,agigu_
永吉檸檬－甘草檸檬。 圖／ IG,agigu_

永吉檸檬隱藏在住宅大樓社區中，看到搶眼的亮黃色招牌就代表成功抵達了，專賣蜜餞及涼果，除了挑選喜歡的口味，也可以參考店家標註的療效做選擇，從常見的止咳、化痰，連健脾、健胃都有，無論是單吃，還是加水沖泡都很合適，當然小編還是最推薦甘草檸檬，化痰利咽、健胃消食，特別適合吃貨！

營業時間：10:00-19:00

交通方式：乘坐巴士至「新勝街」站下車，步行約3分鐘

延伸閱讀>>【澳門必買伴手禮】10大特色名產清單，新手快筆記！

想知道更多實用香港旅遊攻略，請看「香港旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳門 蛋塔 香港

FunTime旅遊比價

追蹤
×

澳門旅遊必看！別只知道買蛋塔 澳門必買名產還有這些

【FunTime小編群】說到澳門，不少人的第一反應都是杏仁餅和蛋塔，但除了這兩樣還有什麼好買的呢？如果還不知道就來參考FunTime小編幫大家整理的澳門各大必買伴手禮吧！讓你從吃到生活都滿足，回去更可以和親友分享這份美好回憶～

