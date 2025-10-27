香港半島「嘉麟樓」：從名人飯堂到米其林一星的傳奇餐桌

盡享奢華之名、充滿歷史感的香港半島酒店，其米其林一星餐廳「嘉麟樓」，至今仍維持1928年開幕時的風格，名列當年創新大膽的高端餐廳代表，同時也是上個世紀的名人飯堂。

米其林一星餐廳「嘉麟樓」完美重現老上海的絕代風華。圖/500遊團隊攝影

踏入餐廳，懷舊樂音穿引著食客進入時光隧道，典雅的柚木地板、華美的彩色窗花、氣派的水晶吊燈，以及具東方圖騰的厚地毯，完美重現老上海的絕代風華，一如電影中的十里洋場，懷舊、奢華且雍容華貴。這裡除了頂尖粵菜及港點為人稱道，其他如奶皇月餅及X.O.醬也被稱為「半島名物」，是送禮不失分的香港伴手。

「半島名物」奶皇月餅是「嘉麟樓」的招牌也是訪港必買的伴手禮。圖/500遊團隊攝影

餐點從主廚特製的琥珀核桃開始，酥香不黏牙，香氣餘韻優雅，還有一碟半島XO醬及辣椒醬。餐廳除了招牌港點如香焗叉燒酥、花膠竹笙灌湯餃及西西里紅蝦小籠包必點，黑毛豬叉燒、炸子雞等也被視為粵菜標竿，還有極具特色的「蝦籽竹笙扒柚子煲」，做法極其繁複，柚皮需多次過水、如海綿般吸收其他食材風味，粗料細做、餘韻悠長。

粵菜標竿炸子雞是嘉麟樓必點的招牌菜。圖/500遊團隊攝影