澳門旅遊怎麼住？看這篇就對了 從平價小資到奢華五星全都有

【FunTime小編群】澳門住宿相當多元，雖然地域小卻是非常熱門的旅遊觀光聖地，擁有許多高級五星級飯店，無論是想住高級飯店享受奢華行程，還是入住平價住宿體驗澳門在地生活都是不錯的選擇！我們除了介紹奢華五星級飯店以外，也會推薦一些平價CP值相當高的澳門住宿，快來看看吧！

快速導覽｜澳門住宿區域

許多旅客都習慣將澳門和香港排在一趟旅程中，對於澳門往往是相對陌生的，因此小編依照價位區分熱門住宿區，分別是充滿五星級飯店，極致奢華的路氹區，以及平價高CP值，可以體驗在地生活的澳門半島區，兩個區域都有各自的景點、娛樂方式，建議大家依照自己的需求挑選！

澳門住宿區特色：

1.路氹：奢華五星級飯店、澳門威尼斯、百貨和賭場多

2.澳門半島：居民區、澳門在地文化、景點選擇多、價格便宜

澳門住宿推薦｜路氹區：體驗奢華住宿

路氹區匯集許多知名的五星級飯店，擁有眾多購物和娛樂的選擇，包含大運河購物中心、四季名店等特色商場，還有著名的澳門威尼斯人、巴黎鐵塔觀景台、永利皇宮的空中纜車，光是娛樂設施和購物中心就能耗上整整一天，無論你是愛拍照、逛街購物、看秀，或是想來小賭怡情、體驗奢華享受的人，住在這個區域就對了！

澳門威尼斯人酒店｜貢多拉船ｘ大型賭場

澳門威尼斯人酒店。 圖／Agoda

澳門威尼斯人酒店。 圖／Agoda

澳門威尼斯人酒店(The Venetian Macao)內部裝潢金碧輝煌，除了有大型的賭場以外，裡頭的購物中心還融合了威尼斯的特色拱橋、小運河、石板路等元素，甚至可以在這裡體驗搭乘貢多拉船，聽著船夫拉琴唱歌呢！澳門的酒店為了吸引國外觀光客以及賭客，一間比一間奢華誇張，如果不喜歡戶外活動的行程，來到澳門待在酒店逛一整天都沒問題！而威尼斯人酒店也有提供機場、碼頭免費接駁服務，相當方便～

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰關閘、碼頭、機場等地皆有免費接駁車，詳情請至官網查詢

澳門新濠影滙｜水上樂園ｘ亞洲最高摩天輪

澳門新濠影滙。 圖／Agoda

澳門新濠影滙。 圖／Agoda

澳門新濠影滙(Studio City Hotel)是間以好萊塢電影為主題的飯店，飯店內主打的特色設施就是中間號稱全亞洲最高的8字型摩天輪，到了夜晚還可以一覽繁華的澳門夜景，超級壯觀！房間也非常寬敞舒適，高層樓還能觀看到對面的澳門巴黎鐵塔喔！夏季前往的話，飯店內還有規模超大的室內外水上樂園，刺激程度從簡易到高刺激都有，無論是大人小孩都能玩得盡興！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰關閘、碼頭、機場等地皆有免費接駁車，詳情請至官網查詢

永利皇宮飯店｜免費纜車ｘ水舞表演

永利皇宮飯店。 圖／Agoda

永利皇宮飯店。 圖／Agoda

永利皇宮飯店(Wynn Palace)也是金碧輝煌到不行，飯店房型就有百百種，基本房型又分成一大床、兩小床、水療套房以及水舞景觀套房，每間客房空間都超大，還有落地窗景可以一覽澳門市景。到了夜晚，還可以搭乘免費纜車在飯店上方欣賞夜景與水舞表演！而這間酒店的早餐也相當豐富，推薦給大家～

訂房網評價︰9.3/10 (agoda)

交通︰關閘、碼頭、機場等地皆有免費接駁車，詳情請至官網查詢

澳門住宿推薦｜澳門半島區：平價住宿首選

澳門半島是澳門居民的主要居住地，也是許多景點所在地，如果想要體驗當地的文化，住在這會是不錯的選擇！並且澳門半島的住宿相較路氹便宜許多，如果待在澳門的時間少也推薦住在這，大三八牌坊、玫瑰堂、大砲台許多景點都在這一區～

澳門藝舍｜公車站附近ｘ設計可愛

澳門藝舍。 圖／Agoda

澳門藝舍。 圖／Agoda

澳門藝舍(Macau Hotel S)是住過的自助旅行背包客都很推薦的澳門住宿，房間舒適乾淨採光良好，從窗戶往外看還能遠眺澳門知名景點旅遊塔，白色裝潢設計簡單的大廳也讓旅客有賓至如歸的感覺，服務也很完善哦！除此之外，澳門藝舍的交通機能也非常便利，距離公車站只需步行2分鐘，附近就有7-11跟超市，吃宵夜買東西超方便！

訂房網評價︰8.4/10 (agoda)

交通︰巴士「司打口總站」步行約2分鐘

彼寓旅居｜生活機能便利ｘ房型多元

彼寓旅居。 圖／Agoda

彼寓旅居。 圖／Agoda

彼寓旅居(Belive&More)周圍生活機能佳，有超商、超市、公車站，對面就是下環街市，二樓有美食中心可以覓食。旅館提供單人房、雙人房、家庭房及最少須停留3個月的共居空間，即使是獨旅或是需長期停留都很適合。房間乾淨舒適，提供精心準備的沐浴備品，讓各地來的旅客都可以在這裡獲得良好的休息時間～

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰巴士「河邊新街/ 李道巷站」步行約1分鐘

