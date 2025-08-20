快訊

自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

TBC無預警停播Discovery、TVBS歡樂台等4頻道 NCC開罰了

香港航空「4S Mega Sale」促銷 早鳥優惠最高享25%折扣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
香港航空年度促銷活動開跑，台港航線最高享20%折扣。　圖：shutterstock／來源
香港航空年度促銷活動開跑，台港航線最高享20%折扣。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空正式啟動年度「4S Mega Sale」限時促銷活動，推出由台北出發的單程及來回轉機旅程，涵蓋多個熱門航點，讓旅客以超值價格輕鬆啟程，享受無憂假期。本次優惠涵蓋日本、中國大陸、溫哥華及峇厘島等精選目的地，早鳥票價最高可享25%折扣，讓旅程從預訂開始就充滿驚喜；台港航線同步推出早鳥優惠，票價最高享20%折扣，為短程旅遊與商務出行提供更靈活選擇。

▲香港航空推出限時優惠，日本、中國大陸、溫哥華及峇厘島等享早鳥票價最高25%折扣。　圖：香港航空／提供
▲香港航空推出限時優惠，日本、中國大陸、溫哥華及峇厘島等享早鳥票價最高25%折扣。　圖：香港航空／提供

國際航線優惠

・銷售期間：2025/08/18~2025/09/03

・旅行期間：2025/09/01~2025/12/19

台港航線優惠

・銷售期間：2025/08/21~2025/09/04

・旅行期間：2025/09/01~2025/12/15

無論是秋季賞楓、冬季度假，或是探親訪友、商務出差，香港航空都為您準備好最安心、最超值的旅程選擇。立即訂機票，提早準備好出發。立即上香港航空官網預定或洽各大旅行社

備註: 1) 以上價格未包括稅項及附加費。2) 以上價格已包括一件 23 kg 寄艙行李。 3) 須受有關條款及細則約束。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航線 航空 早鳥

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

影／藍色公路金澎首航僅2.5小時 「雲豹輪」助疏運滯留旅客

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

Li Auto理想汽車全新純電休旅i8發表！特斯拉強敵現身？

板橋麗寶百貨櫃位、餐廳全撤光 在地人吐槽：整棟只剩3用途

相關新聞

新疆伊犁「網紅吊橋」橋索斷裂5死24傷 目擊者指「有人被河水沖走」

新疆伊犁1座風景區吊橋6日晚間橋索斷裂，橋上29人滑落，造成5人死亡、22人輕傷，2人傷勢較重，有自稱在現場的網民發文稱...

香港住宿怎麼選？在地人最推這幾區飯店地點超方便！

【FunTime小編群】香港住宿的選擇非常多，常常因為選擇太多反而不知道從哪裡比較起，但是不用擔心，小編已經貼心的整理出CP值超高的香港住宿，還透過不同的景點分區讓大家一目了然，也可以根據自己的需求找到最適合自己的飯店。選到完美的香港住宿，可以為自己的旅程更加分，就從這小編精挑細選的12間香港住宿找出一間，讓自己享有更高的旅遊品質吧！同時推薦香港旅遊全攻略給大家，這裡面將香港景點、交通、行程票券都整理好了，自由行新手也能輕鬆排行程！

「Chiikawa主題拉麵店」確定8月登港！豚肉拉麵搭角色貼紙可愛爆棚

拉麵控注意！日本超人氣角色Chiikawa拉麵店「ちいかわラーメン豚」即將於8月中旬首度登陸香港！這家以動畫中「郎拉麵店」為靈感打造的主題餐廳，主打濃郁湯頭與厚切豚肉的拉麵，讓粉絲們彷彿走進漫畫世界。此次開幕正值Chiikawa夏日展覽期間，將於尖沙咀海濱展區同步登場，預料將掀起一波可愛旋風。

「吉伊卡哇」登陸香港麥當勞！蝦堡系列開賣 還加碼「吉伊卡哇包裝」超好拍 限量版「2款吉伊卡哇貼紙」只送不賣

吉伊卡哇登陸麥當勞！「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8/1起在香港尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱開展，香港麥當勞共襄盛舉，再推「蝦堡系列」並打造吉伊卡哇包裝，令不少台粉羨慕直呼「台灣都沒有」、「日本跟香港的麥當勞好好喔，很用心的在做行銷跟設計玩具」。

「澳門銀河」夏日活動開跑 水上派對、星級演唱會輪番登場

夏日來臨，澳門著名綜合度假城「澳門銀河™」推出一系列繽紛活動，即日起至9月中旬，打造充滿娛樂、親子互動與藝術氣息的夏日慶典，從戶外水上樂園到巨星演唱會，讓旅客盡情享受多彩假期。

吉伊卡哇變港點！「CHIIKAWA DAYS」大型特展登陸香港

全球當紅IP吉伊卡哇（CHIIKAWA）變身蝦餃與燒賣！創意品牌 AllRightsReserved（ARR）首次攜手吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。