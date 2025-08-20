香港航空「4S Mega Sale」促銷 早鳥優惠最高享25%折扣

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空正式啟動年度「4S Mega Sale」限時促銷活動，推出由台北出發的單程及來回轉機旅程，涵蓋多個熱門航點，讓旅客以超值價格輕鬆啟程，享受無憂假期。本次優惠涵蓋日本、中國大陸、溫哥華及峇厘島等精選目的地，早鳥票價最高可享25%折扣，讓旅程從預訂開始就充滿驚喜；台港航線同步推出早鳥優惠，票價最高享20%折扣，為短程旅遊與商務出行提供更靈活選擇。

▲香港航空推出限時優惠，日本、中國大陸、溫哥華及峇厘島等享早鳥票價最高25%折扣。 圖：香港航空／提供

國際航線優惠

・銷售期間：2025/08/18~2025/09/03

・旅行期間：2025/09/01~2025/12/19

台港航線優惠

・銷售期間：2025/08/21~2025/09/04

・旅行期間：2025/09/01~2025/12/15

無論是秋季賞楓、冬季度假，或是探親訪友、商務出差，香港航空都為您準備好最安心、最超值的旅程選擇。立即訂機票，提早準備好出發。立即上香港航空官網預定或洽各大旅行社

備註: 1) 以上價格未包括稅項及附加費。2) 以上價格已包括一件 23 kg 寄艙行李。 3) 須受有關條款及細則約束。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野