香港快運航空夏日大激賞 平日訪港精彩無上限

香港快運航空推出夏日大激賞活動，08/11前輸入折扣碼享票價優惠。　圖：香港快運航空／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】喂～旅人們！是不是悶太久想去趟小旅行？香港快運航空（香港快運），給你一個超心動的優惠！08/11 23:45前，於香港快運官方網購票時輸入折扣碼「UOHKTB」，買來回台北、台中、高雄、花蓮與香港機票直接折扣12%*！不管是一個人來場「美食獨旅」，還是揪團去香港酒吧「嗨通宵」，現在就是最划算的時機！

香港一座為旅人量身打造的玩樂天堂！包含維港夜景、太平山纜車、中上環的復古電車與壁畫小巷都不容錯過，喜愛運動旅遊的朋友，別錯過 CNN 也盛讚的跑馬地馬場，評選為「全球十大最美馬場」之一。而想要更 Chill、更省、拍得美？大力推薦平日來香港玩！取景更輕鬆、隨拍即美，不用卡位不用修圖，避開人潮，街拍超值回憶。

▲香港快運從台北、台中、高雄、花蓮直飛香港超方便。　圖：香港快運航空／提供
平日限定體驗 精彩派對

9月起，跑馬地馬場迎來新賽季，「Happy Wednesday」將於2025/09/10起，每週三限定重磅回歸！平日來港就能搶先體驗：現場看賽馬、品嚐本地精釀啤酒、享受音樂派對，還有特色小吃攤位，每一口都讓你「食」在精彩！

不只活動吸引，平日美食更驚喜加碼！從深水埗煲仔飯、銅鑼灣絲襪奶茶，到九龍城泰式街頭小吃，還能享午市套餐與 happy hour 優惠，美味不必排，選對時機，悠閒吃遍地道香港。

選擇平日出發，還能享有更彈性的機票與住宿價格，不僅幫你輕鬆省荷包，旅遊節奏更自由、不擁擠，鬧中取靜、舒適又盡興。現在，選擇平日出發，每一刻都「港」覺值回票價！

全新打卡熱點 不等假日也能衝

全球首間C羅博物館香港站已於2025/07/07盛大開幕，展出球王私藏球衣與珍貴獎盃，還有 AR 互動體驗！選擇平日前往，拍照不必人擠人，C羅迷絕不能錯過！ 這一趟平日旅行，不但省荷包，更讓你把整個香港「包場」來玩。

香港快運從台北、台中、高雄、花蓮直飛香港超方便，即刻訂票，選個平日出發，來場說走就走的香港小旅行！

・適用航點：台北、台中、高雄、花蓮往來香港

・優惠日期：2025/08/07 10:00~08/11 23:45

・旅遊日期：2025/08/18~12/19

・更多票務詳情，請參閱「香港快運航空」官方網站。

* 優惠數量有限，受細則及條款約束。票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。優惠只適用於購買來回機票。

