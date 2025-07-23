香港住宿怎麼選？在地人最推這幾區飯店地點超方便！

香港明怡美憬閣精選酒店。 圖／Agoda

【FunTime小編群】香港住宿的選擇非常多，常常因為選擇太多反而不知道從哪裡比較起，但是不用擔心，小編已經貼心的整理出CP值超高的香港住宿，還透過不同的景點分區讓大家一目了然，也可以根據自己的需求找到最適合自己的飯店。選到完美的香港住宿，可以為自己的旅程更加分，就從這小編精挑細選的12間香港住宿找出一間，讓自己享有更高的旅遊品質吧！同時推薦香港旅遊全攻略給大家，這裡面將香港景點、交通、行程票券都整理好了，自由行新手也能輕鬆排行程！

快速導覽｜香港住宿地圖

香港的熱門住宿區緊鄰著地鐵站，分別是旺角和太子區、油麻地和佐敦區、尖沙咀區、灣仔和銅鑼灣區、中上環區，每個區域都有各自的特色、景點和美食，建議在挑選時要考慮自身需求，若要去排打卡美食、人氣景點的話，也能直接住在附近，安排行程時更流暢省時。

香港住宿區域的美食：

1.旺角、太子區

富記粥品、滿記甜品、金華冰廳、一品雞煲火鍋、一點心

2.油麻地、佐敦區

肥姐小食店、興記煲仔飯、澳洲牛奶公司、佳佳甜品、麥文記麵家

3.尖沙咀區

蘭芳園、珍妮曲奇餅乾、曲奇四重奏、Hashtag B蛋撻、富豪雪糕車

4.灣仔、銅鑼灣區

華嫂冰室、榮記粉麵、聰嫂甜品、Bakehouse蛋撻、橋底辣蟹、甘牌燒鵝

5.中上環區

一樂燒鵝、昌泰餅家、生記粥品、水記牛腩、Vission Bakery、麥奀雲吞麵世家

香港住宿推薦｜旺角、太子區飯店

旺角、太子區是血拼挖寶的好去處，有著名的大型購物中心朗豪坊，以及金魚街、女人街、波鞋街等特色街道，隨意走走都會遇到許多驚喜！同時美食的選擇也不少，像是兩草、一點心和金華冰廳都是很值得一試的餐廳。住在這裡可以體驗到最在地的香港風情。

帝京酒店｜直通新世紀廣場ｘ五星級飯店

帝京酒店。 圖／Trip

帝京酒店。 圖／Trip

帝京酒店(Royal Plaza Hotel)為香港五星級飯店，設備、服務、環境絕對都是一等一的好！飯店可直通新世紀廣場，櫃台提供外幣兌換服務，健身中心包含按摩池、泳池、兒童戲水池、桑拿、各種健身專用器具等等。所有客房都配備浴缸，床墊皆選用帝皇、帝后雙人床，入住帝京酒店絕對能睡個好覺！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通：港鐵旺角東站D出口步行約4分鐘

附近景點：新世紀廣場、旺角商圈

碧薈｜地點熱鬧ｘ櫃台友善親切

碧薈。 圖／Agoda

碧薈。 圖／Agoda

碧薈(The BEACON)位於旺角中心，地鐵、機場巴士站、餐廳、逛街區都是步行就可以抵達的距離，飯店提供行李寄放、健身房、飲水機、咖啡機等等，飯店人員態度積極，若是有特殊需求可以先詢問飯店，能力範圍內他們都會盡力幫忙～房間配備小冰箱、熱水壺、茶包等，每天也會提供玻璃瓶裝水，交通、CP值、環境等都獲得許多好評！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通：港鐵旺角站D3出口步行約3分鐘

附近景點：波鞋街、朗豪坊

香港住宿推薦｜油麻地、佐敦區飯店

油麻地、佐敦區充滿香港電影的懷舊韻味，位在旺角和尖沙咀之間，擁有絕佳的地理位置！以廟街夜市而聞名世界，一到了晚上這裡便會慢慢甦醒過來，成為了香港越夜越熱鬧的代表地。當然也有超多香港在地的美食，包含佳佳甜品、興記煲仔飯、澳洲牛奶公司等熱門餐廳。

香港逸東酒店｜近廟街夜市ｘ頂樓有泳池

香港逸東酒店。 圖／Agoda

香港逸東酒店。 圖／Agoda

香港逸東酒店(Eaton HK)位於香港熱鬧區域，過個馬路就可以抵達廟街夜市，餐廳、逛街選擇非常多。飯店內部維護得很好，LG層就有美食廣場，營業至晚上10點，住戶想買吃的都很方便。頂樓有屋頂溫水泳池，採摩洛哥風格設計超漂亮，另外還有私人劇院、酒吧、健身中心，還會不定時推出文化活動，設施非常豐富。房間舒適乾淨，飯店人員的態度也很親切，讓客人有賓至如歸的感受。

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通：港鐵油麻地站B1出口步行約4分鐘

附近景點：廟街夜市

旺角旭逸酒店｜景觀漂亮ｘ熱門景點多

旺角旭逸酒店。 圖／Agoda

旺角旭逸酒店。 圖／Agoda

旺角旭逸酒店(Hotel Ease Mong Kok)距離油麻地港鐵站只要1分鐘的路程，酒店附近有往返香港國際機場的機場巴士，交通非常方便，走路就能到廟街夜市、玉器市場、女人街等多個熱門旅遊景點。入住高樓層還可以眺望整個維多利亞港的壯麗海景！房間設備簡單齊全，櫃台還有提供免費的行李寄放服務，對於想要住在商圈的朋友來說這間香港酒店CP值真的很高喔！

訂房網評價︰8.4/10 (agoda)

交通：港鐵油麻地站A1出口步行約1分鐘

附近景點：油麻地戲院、花園街、廟街夜市

Page148晉緻酒店｜樓下咖啡廳ｘMarshall音響

Page148晉緻酒店。 圖／Agoda

Page148晉緻酒店。 圖／Agoda

Page148晉緻酒店(Page148, Page Hotels)位於佐敦地鐵站附近，光是飯店外觀就很現代、很有質感，飯店一樓是咖啡廳，據說他的提拉米蘇是全香港第一名喔！內部裝潢很明亮，富有設計感，房間雖然沒有特別大，但整體空間看起來很寬敞，配備也很高級，有Marshall音響、免費mini bar、空氣清淨機等，光是音響就很吸引人去住呀><若是住在高樓層的話還可以將香港夜景盡收眼底，許多評論都有提到這是值得二訪的飯店～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通：港鐵佐敦站D出口步行約4分鐘

附近景點：香港科學館、九龍公園

香港住宿推薦｜尖沙咀區飯店

若是第一次去香港自由行，小編最推薦選擇尖沙咀飯店，這裡生活機能便利，滿足所有吃喝玩樂、買伴手禮的需求！不但有維多利亞港、天星小輪、海港城等熱門景點，還有必打卡的旺記冰室、富豪雪糕、蘭芳園，連熱門的HashtagB 和Bakehouse蛋塔都能輕鬆買到，實在是太方便了！

hygge house｜地點便利ｘ美食超多

hygge house。 圖／Agoda

hygge house。 圖／Agoda

hygge house是小資族去香港旅遊的第一選擇～位置超便利，跟地鐵站只相距一條馬路，旁邊就是尖沙咀鬧區，珍妮曲奇餅乾、bakehouse、hashtag b等名店都在這裡。飯店價格便宜，空間雖不大，但是是短期旅遊可以接受的程度，且有提供吹風機、電視、沐浴備品這種基本配備，公共區域也有飲水機可以使用，若是忘記帶轉接頭，還可以跟櫃台借，方便又高CP值！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通：港鐵尖沙咀站A2出口步行約1分鐘

附近景點：九龍公園、K11

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