香港航空Mega Sale 一拍即合就出發 台港航線來回票1,370起
【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空再度為熱愛飛行的旅客送上驚喜優惠，即日起至2025/07/20止，推出限時台港航線早鳥促銷，來回票價最低僅需新台幣$1,370起，讓您用超值價格輕鬆往返兩地，感受無縫連結的便捷與魅力。
此次優惠適用於2025/09/01~12/17之間的航班，涵蓋秋冬旅遊旺季，不論是想提早安排雙十連假出遊，或是年末安排返港探親、血拼購物，都是絕佳選擇。香港航空除了票價親民，更貼心提供免費一件23公斤寄艙行李，大幅減輕旅客行前準備的負擔。此外，無論您身處台北、台中或高雄，都可透過線上平台方便訂票，輕鬆展開一趟說飛就飛的旅程。
旅客可透過「香港航空」官網立即查詢航班與預訂，搶下限定座位，提早規劃專屬你的港味假期。
・銷售期間：即日起至2025/07/20
・旅行期間：2025/09/01~12/17
・來回票價：台幣 $1,370 起*（未稅）
・寄艙行李：每人免費23公斤
※註：以上價格不含稅項與附加費；以上價格已包括一件 23 kg 寄艙行李；實際票價依出發日與訂票時間異動，相關條款與細則請參閱官網資訊。
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