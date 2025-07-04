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「澳門銀河」夏日活動開跑 水上派對、星級演唱會輪番登場

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／澳門銀河 提供
圖／澳門銀河 提供

【文・旅報傳媒】

夏日來臨，澳門著名綜合度假城「澳門銀河™」推出一系列繽紛活動，即日起至9月中旬，打造充滿娛樂、親子互動與藝術氣息的夏日慶典，從戶外水上樂園到巨星演唱會，讓旅客盡情享受多彩假期。

澳門著名綜合度假城「澳門銀河™」推出一系列繽紛活動，即日起至9月中旬，打造充滿娛樂、親子互動與藝術氣息的夏日慶典。 圖／澳門銀河 提供
澳門著名綜合度假城「澳門銀河™」推出一系列繽紛活動，即日起至9月中旬，打造充滿娛樂、親子互動與藝術氣息的夏日慶典。 圖／澳門銀河 提供

作為夏季亮點之一，「天浪淘園」為住客提供亞洲規模首屈一指的水上娛樂設施，包括全球最長575米空中激流、可掀起1.5米人造浪的空中衝浪池、150米白沙灘、9米滑水天梯及兒童專屬水域，適合各年齡層享受沁涼快感。兒童還能參加以孔雀小淘淘為主角的「童」在銀河活動，在玩樂中學習，樂趣加倍。

7／19登場的「霓虹叢林」主題派對獲好評後，另一場將於8／16舉行，融合繽紛燈光、熱帶景觀與電音盛會。 圖／澳門銀河 提供
7／19登場的「霓虹叢林」主題派對獲好評後，另一場將於8／16舉行，融合繽紛燈光、熱帶景觀與電音盛會。 圖／澳門銀河 提供

7／19登場的「霓虹叢林」主題派對獲好評後，另一場將於8／16舉行，融合繽紛燈光、熱帶景觀與電音盛會，邀來香港及大中華區知名歌手及國際DJ助陣，並有80名身穿動物花紋服飾的舞者互動炒熱氣氛。現場設有美食、清涼飲品與拍照道具，打造全球最大空中衝浪池中的沉浸式娛樂體驗。

除了水上活動，銀河綜藝館與百老匯舞台也迎來巨星輪番演出。

※　6／20～7／6 「歌神」張學友展開一連串演唱會。

※　7／4～6，美籍華裔喜劇演員歐陽萬成登台獻藝。

※　7／12～13，青春熱血的《2025 TF家族夏日運動會》開戰。

※　7／18～19，由人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）舉辦個人演唱會。

※　9／13搖滾樂團Dear Jane接棒演出。

藝術與文化展覽同樣精彩。由伯恩錶行與勞力士合辦的GMT-MASTER「穿越時區」展，將於7／3～27在明珠大堂展出，吸引鐘錶愛好者朝聖。同時「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」特別展覽邀請法國傳奇設計師Bruno Moinard展出其設計手稿與藝術作品，展期自7／19延續至12／31，為度假城注入藝術風采。

「澳門銀河」將於7月中旬公布更多夏季限定活動，包括互動打卡點、繽紛巡演、購物禮遇與夏日限定美食，讓每位訪客都能沉浸於充滿節慶氣息的歡樂氛圍中。

延伸閱讀>>深澳鐵道自行車夜騎再升級燈海鯨影今夏最療癒旅程

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