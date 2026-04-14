錯過再等一年！全台必打卡「超美繡球花」在這裡

【FunTime小編群】終於等到繡球花開的季節了，有沒有跟小編一樣去年沒有拍到繡球花又苦等一年的呢？這次千萬別再錯過，真的要抓緊時間去賞繡球花！FunTime小編為大家整理出全台各地賞繡球花的熱門景點，這些美景絕對讓你流連忘返、拍照拍到記憶體爆炸！

大賞園繡球花田

大賞園繡球花田。圖／IG, japanccy

陽明山還有一處非常適合賞繡球花的好去處，那就是位在竹子湖的大賞園繡球花田。此處視野遼闊，不僅能將整片繡球花海收入眼底，還能盡情觀賞小油坑的山嵐景致，甚至還有新人特地來這取景呢！於繡球花盛情綻放前，此處亦有種植海芋，海芋花海的美景也飽受網友稱讚，而現今正值繡球花盛開的季節，一起到陽明山享受繡球花的芬芳繚繞！

預期花季：5-7月左右

地址：台北市北投區竹子湖路67-7號

營業時間：07:30-18:00

票價：$100元／人

雪霸休閒農場

雪霸休閒農場。圖／IG, luke_liu.tw

來到位於新竹縣五峰鄉的雪霸休閒農場，各式繡球花奼紫嫣紅、爭相盛情綻放，簡直美不勝收！除此之外，這裡也有提供住宿和咖啡廳，來雪霸休閒農場賞繡球花是一個新選擇，不僅不需要人擠人，還能眺望雪霸山脈連綿景色，在遼闊夜色下觀賞閃爍星空。能夠在雪霸休閒農場收穫如此美景，真的太幸福了！

預期花季：5-6月左右

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

票價：免費

苗栗花露農場

苗栗花露農場。圖／IG, sheila_chang__

這個季節來到苗栗除了可以賞浪漫五月雪－油桐花，也可以到位於卓蘭的「花露農場」賞繡球花！滿坑滿谷的繡球花綻放著，宛如踏入了夢遊仙境的情境當中，農場有花教堂、大草皮、森林小火車、貓頭鷹樹屋、魚池等造景，不僅超好拍，也是個讓小孩盡情放電的好地方，待上半天都不是問題～若是玩到肚子餓了，農場裡有餐廳可以用餐，門票亦可折抵園內消費100元，園內也有超文青的精油主題館可以逛逛喔～

預期花季：3/12-5月底

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

營業時間：平日09:00-17:00、假日08:30-17:30（週三公休）

票價：$250元／人（可折抵園內消費100元）、6歲以下免費

青山農場

青山農場。圖／IG, kellyx.xue

東部的朋友們也能賞繡球花！位在台東太麻里的青山農場，該農場擁有一片私人的花木園區，主人相當用心在整理花卉，每年春天可以賞櫻花， 四月有百合花，五六月有繡球花，八九月有金針花，相當豐富！相較北部陽明山上的繡球花，青山農場的繡球花較為低矮，但花團錦簇的模樣更加明豔動人。趁著假期來安排一趟東部之旅，欣賞繡球花吧～

預期花季：5月底-7月中左右

地址：台東縣太麻里鄉大王村（金針山）佳崙196號

票價：清潔費$80元（可全額折抵消費）

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