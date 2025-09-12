中秋連假烤肉、包棟就看這篇！超推的「全台包棟民宿」一次看

【FunTime小編群】忙碌一整周，到了周末難免想和三五好友聚會狂歡，好不容易揪到朋友，吃飯聚餐又會受到店家營業時間限制，想要在家開趴又怕打擾鄰居、吵到家人，那麼這一篇你一定要注意啦！全台包棟民宿在這邊推薦給你～不管今天你是想要和朋友狂歡到底還是想要徹夜談心，包棟民宿都能滿足你，如果是和家人去旅行，包棟民宿也非常適合，畢竟大家都是自己人，包棟一起住，做什麼都方便！

宜蘭米蘭穀堡

#歐洲主題街景 #設施豐富 #24小時飲料吧

宜蘭米蘭穀堡。 圖／agoda

宜蘭米蘭穀堡。 圖／agoda

宜蘭米蘭穀堡以歐洲街景為主題，一共有九棟建築（共可住112人），且每一棟都設計得很有巧思兼具浪漫美感，只要12人就可以在宜蘭米蘭穀堡包下一棟啦！不能攜帶寵物、無加床服務，但可加價加人哦～除此之外還有糖果屋（糖果、咖啡茶點全天供應）、兒童遊戲室、桌遊、麻將桌、飛鏢機、戲水池、烤肉區（可代訂！），且每一棟都有獨立的廚房跟公共空間，真的彷彿住在城堡裡啊！這個宜蘭包棟民宿真的太奢華啦～

小編偷偷說：入住的每位房客皆有早餐，而且每棟都有電梯，距離立傳統藝術中心、羅東夜市約4.5公里。超方便的啦！

附近景點：冬山河親水公園、羅東林業文化園區、羅東夜市

容納人數：12至16人可包棟，總共九棟可入住112人

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷76弄7號

訂房網評價：8.6/10(agoda)

宜蘭比薩斜塔villa

#創意主題房型 #游泳池

宜蘭比薩斜塔villa。 圖／agoda

宜蘭比薩斜塔villa。 圖／agoda

宜蘭比薩斜塔villa位於宜蘭縣五結鄉，要去冬山河親水公園或是宜蘭傳統藝術中心開車約五分鐘即可抵達，民宿提供雙人房及四人房型，特別的是房間風格是不同的創意主題，且四人房裡就有游泳池，可以盡情玩水！雖然宜蘭比薩斜塔villa沒有提供唱歌，但有提供麻將桌、廚房、兒童遊戲台等，無論是三五好友或是親子出遊都很推薦包棟入住唷！

小編偷偷說：該民宿還有F-ONE、點點館兩間分館，一樣提供不同的創意主題房型，且這兩棟有提供唱歌唷！

附近景點：冬山河親水公園、宜蘭傳統藝術中心、羅東林業文化園區

容納人數：6至12人可包棟

地址：宜蘭縣五結鄉公園三路111之7號

訂房網評價：9.1/10(agoda)

宜蘭蘆薈Villa

#清水模建築 #超大落地窗採光超好

宜蘭蘆薈Villa。 圖／agoda

宜蘭蘆薈Villa。 圖／agoda

宜蘭蘆薈Villa位在宜蘭五結鄉，距離宜蘭傳統藝術中心、冬山河親水公園開車約10分鐘，民宿旁就是主人細心照料的菜園，整體環境很寧靜放鬆。宜蘭蘆薈Villa外觀為相當有質感的清水模建築，搭配超大片全景落地窗與私人露台，很能舒緩與放鬆旅程的疲憊～整棟民宿超美，有許多節目、MV都來這邊取景呢！另外民宿也貼心的提供麻將桌、免費早餐及下午茶，房間裡還有按摩椅可以好好放鬆一下哦！

小編偷偷說：考量安全因素，民宿的廚房和中島設備不提供使用，不過有提供大餐桌、客廳可容納10個人使用。

附近景點：宜蘭傳統藝術中心、冬山河親水公園

容納人數：10至14人可包棟

地址：宜蘭縣五結鄉三吉中路52巷15弄26號

訂房網評價：9.6/10(agoda)

墾丁聖都Villa民宿

#度假風villa #私人泳池 #娛樂設備最齊全

墾丁聖都Villa民宿。 圖／agoda

墾丁聖都Villa民宿。 圖／agoda

墾丁聖都Villa民宿是棟超寬敞的包棟民宿，不但擁有精緻的陽台，還附有能夠曬日光浴的戶外游泳池，在這邊想玩水、做SPA、要BBQ都沒問題。民宿設有兒童遊樂設施、兒童電動車，不用擔心沒地方遛小孩，還配備KTV、麻將、桌球、撞球，民宿內就包辦了大人小孩的各種娛樂需求。

小編偷偷說：天氣好的時候，在甲板上超好拍照！藍天白雲都圍繞著你～

附近景點：屏東海生館、恆春古城

容納人數：90坪的雙人villa可住2至8人，150坪的四人villa可住4至14人

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷32號

訂房網評價：8.6/10(agoda)

墾丁初見恆美

#兩人可包棟 #私人渡假泳池

墾丁初見恆美。 圖／agoda

墾丁初見恆美。 圖／agoda

渡假就是要去墾丁！墾丁初見恆美為獨棟式villa民宿，周圍的綠色造景整理的相當乾淨，民宿內的家具擺設、採光也是一流，挑高的客廳、泡澡浴缸樣樣具備，渡假感十足，住起來超舒適！還有最大賣點－私人渡假泳池，泳池旁還有躺椅，因為一棟只接待一組客人，可以盡情享受這私人的空間哦！墾丁初見恆美每棟皆提供膠囊咖啡機、小點心，還有下午茶及早餐；在泳池邊喝著精緻的下午茶，絕對是極大享受啊～另外民宿也有烤肉區域可以事先預約喔！

小編偷偷說：舒服到很適合賴在這裡一整天！不過若是需要行程推薦，或是相關活動預約，民宿都可以協助哦～超貼心！

附近景點：鹿境梅花鹿生態園區、屏東海生館

容納人數：2至10人可包棟

地址：屏東縣恆春鎮三溝路麥畑巷72號

訂房網評價：8.4/10(agoda)

苗栗響水客棧

#老宅新翻 #寵物友善 #BBQ

苗栗響水客棧。 圖／agoda

苗栗響水客棧。 圖／agoda

苗栗響水客棧為老舊住宅改建，因此在這間包棟民宿中可以看見各式各樣的新潮裝潢設計，又不失原有的溫度和味道。有帶寵物的旅客也可以入住！民宿提供寵物保潔墊和寵物碗，出外旅遊可以少帶一點行李。烤肉場地、BBQ設備和藍芽音響，絕對讓你不無聊，如果正逢油桐花季，就可以邊烤肉邊賞花啦～

小編偷偷說：每年4、5月有機會看到螢火蟲的蹤跡哦！

附近景點：梨山風景區、汶水老街、台灣油礦陳列館

容納人數：10至15人可包棟

地址：苗栗縣公館鄉開礦村開礦193號

訂房網評價：9.1/10(agoda)

台南樹舍–公園館

#寵物友善 #絕美庭院 #木質溫暖設計

台南樹舍–公園館。 圖／agoda

台南樹舍–公園館。 圖／agoda

台南樹舍–公園館是間隱身在台南靜謐巷弄內的老屋民宿，大量的木質設計讓民宿的氛圍如家一般溫暖！民宿的空間包含客廳、廚房、房間和絕美的後院，如果有帶毛小孩一起入住，民宿還會提供寵物備品喔～是間非常貼心的寵物友善民宿！此外，廚房設備應有盡有，調味料、碗盤餐具、電磁爐、微波爐和菜刀砧板，想買食材回民宿自己煮也完全沒問題！

附近景點：花園夜市、小北觀光夜市

容納人數：6至8人

地址：台南市北區公園路487巷20號

台南Fun假溜滑梯親子旅店

#首座扭蛋機溜滑梯民宿 #720度旋轉溜滑梯等你來體驗

台南Fun假溜滑梯親子旅店。 圖／agoda

台南Fun假溜滑梯親子旅店。 圖／agoda

位在台南巷弄中的Fun假溜滑梯親子旅店，是全台首創的扭蛋機溜滑梯民宿。每一層樓都有著不同主題的溜滑梯房型，像是希臘城堡房、扭蛋香蕉房、星際太空房與旋轉溜滑梯城堡房，各個都是標準的四人房，其中最熱門的就是720度旋轉溜滑梯城堡房，不僅有將近兩層樓的旋轉溜滑梯，還有小型球池可以玩耍，民宿一樓的公共空間也有室內兒童賽車場讓小朋友體驗，所以別等了，現在就出發來趟親子之旅吧！

附近景點：赤崁樓、神農街、國立台灣文學館

容納人數：12至16人可包棟

地址：台南市北區北華街170巷65號

訂房網評價：8.5/10(agoda)

花蓮北歐公爵

#質感輕奢風 #設備超齊全 #五星民宿

花蓮北歐公爵。 圖／agoda

花蓮北歐公爵。 圖／agoda

花蓮北歐公爵可以說是花蓮最漂亮的包棟民宿，一進門就是挑高的客廳空間，看起來非常氣派！民宿可用的空間總共四層，一樓包含客廳及廚房，設備應有盡有，包含烤麵包機、膠囊咖啡機、氣泡水機、冰箱、微波爐等，最棒的是還有洗碗機，完全不怕人多洗碗洗超久～二至四樓則是兒童遊戲空間和房間區域，民宿甚至還提供電動按摩椅、桌遊、電動麻將桌、Netflix、Mod，簡直可以待在民宿一整天也不怕無聊！

附近景點：花蓮港、美崙夜市、美崙海濱公園

容納人數：6至12人

地址：花蓮縣花蓮市球崙一路215號巷5號

訂房網評價：10/10(agoda)

延伸閱讀>>【2025包棟民宿】親友揪起來！Top17全台包棟民宿一次看

想知道更多實用全台住宿攻略，請看「全台度假村清單」