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用快門寫下夜的詩　追星、賞銀河，台灣最動人星光旅圖

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：心星】

帶領我們走入夏夜深藍銀河的是身為Canon Taiwan原廠講師與合作攝影師心星，她熱愛山巒、雲海與星辰等遼闊的大自然風景，足跡遍及台灣山巔海畔，曾任多所大學與攝影學會講師、攝影比賽評審，更榮獲許多國際攝影大獎的肯定。在她的作品中，總能感受到一種震撼人心的真摯能量，有著獨特的影像張力。而談及創作的核心，心星強調：「相機只是工具，真正動人的畫面，是用心感受當下的結果。」也因此，每次踏上一片土地，她總是先靜靜觀察，留心風與雲的變化、光影灑落的位置。在心星眼中，大自然的每一刻都稍縱即逝，而唯有耐心守候，才能等到那夢寐以求的瞬間。

　

最美的寂寞公路　新北・不厭亭

位於台102線公路上、雙溪與九份交界處的不厭亭，坐落於瑞芳區的高點地帶，四面無遮，視野遼闊。往一側望去是層層山巒的雙溪，另一側則可遠眺瑞芳與九份的山城風景，成為觀賞日出與日落的絕佳據點。蜿蜒盤旋於山頂的公路也因其靜謐孤寂，被稱為「寂寞公路」，並獲選為台灣36秘境之一。從金瓜石、九份一路上山，秋日時分，沿線山坡遍布搖曳的芒草。順著102線公路前行，滿山銀白在陽光下閃耀，日落時分夕陽灑落，一整片山頭被染成金黃，彷彿步入詩意畫卷。入夜後，由於不厭亭位處少有光害的高地，也成為心星特別推薦的北部觀星秘境，適合靜靜仰望星河、感受宇宙的深邃與靜謐。

　

DATA

位置：新北市雙溪區瑞雙公路，定位點：25.089410, 121.847530

備註：開車Google導航「不厭亭」，停車，不厭亭附近只有為數不多幾格停車位，沿路白線區域可臨時停車。

　

國際認證的暗空公園　南投・合歡山

合歡山海拔超過3,000公尺，群峰視野開闊，是台灣最容易親近的百岳之一。除了是登山愛好者的熱門目的地，合歡山更是追星、賞銀河的絕佳選擇。部分區域更獲得「國際暗天協會 IDA」認證，列為國際暗空公園，為全台觀星資源最豐富的高山地點之一。

高海拔帶來純淨空氣與低光害，入夜後抬頭仰望，浩瀚星河清晰可見，滿天星斗閃爍如詩，如夢如幻，令人目不暇給、捨不得眨眼。合歡山的鳶峰、昆陽、武嶺與合歡山瞭望台，都是無需攀登即可直接觀賞星空的親民地點。若想追求更遼闊的視野，合歡主峰是不二之選。尤其在秋季，常有機會一睹銀河與雲海交織的夢幻景致，讓人一再流連忘返。

　

DATA

位置：南投縣仁愛鄉與花蓮縣秀林鄉交界，定位點：24.142411, 121.284180　

備註：合歡山鳶峰 、昆陽 、武嶺 、合歡山瞭望臺前都設有收費停車場可以停車。由於海拔非常高，需要留意氣候變化以及高山症，夜間爬山請結伴並注意安全。

　

全球前十大最美自行車路線　南投・日月潭

作為台灣代表性的國際觀光景點，日月潭擁有豐富的自然風光與休閒資源，吸引大量國內外旅客造訪。除了搭乘環湖遊船，這裡還有被譽為「全球十大最美」的環湖自行車道，騎著單車繞行湖畔，在山水環抱中感受悠閒愜意。搭乘日月潭纜車，則能從高空俯瞰整座潭面與遠山，景致壯麗。途中不妨品嚐知名的日月潭紅茶，體會在地風味。

清晨，湖水在旭日映照下泛起金光，宛如一面閃耀鏡面；夜晚來臨，湖面倒映星空與燈火，寂靜深邃，自成詩意。朝霧碼頭、蔣公碼頭與四手網船，皆是拍攝星空與日出的理想據點。日月潭不僅能飽覽山光水色，更是結合吃喝玩樂與星空觀賞的完美旅遊地。

　

DATA

位置：南投縣魚池鄉中山路599號　

備註：日月潭各碼頭皆設有收費停車場，水社碼頭停車場距蔣公碼頭與四手網船最近。

　

台灣本島第一道曙光經典地標　台東・三仙台風景區

三仙台由離岸小島與珊瑚礁海岸構成，擁有豐富的海洋生態與多樣的海蝕地貌，如海蝕拱門、壺穴與海蝕柱等。連接本島與小島的八拱跨海步橋，優美弧線也是攝影構圖的經典元素。這裡更是台灣本島迎接曙光的第一站，當陽光灑落海面，海浪映著金光粼粼，畫面宛如詩篇。入夜後，遠離城市光害的東海岸抬頭便是繁星閃耀，無論拍攝星軌或銀河皆極為清晰。

　

DATA

位置：台東縣成功鎮基翬路74號　

備註：遊憩區設有收費停車場。

　

銀河拍攝KEY WORD

心星分享自己長久以來「追星」的經驗，雖然1至10月都能看到銀河，但夏季卻是最適合的季節，春季能賞星的時間往往是在半夜凌晨，而夏季觀賞銀河的時間點，在太陽下山後，萬里無雲的天空完全轉黑時，望向天空的東南方就能迎接星光。除了口袋名單拍攝地點，她也整理了銀河攝影時要注意的10個關鍵字，透過這些準備與專注，帶我們看見的不只是星空，更是一場夏夜驚喜的微光旅程。

欲見更多精彩內容，請見No.389《行遍天下》雜誌2025年7月號。

　

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