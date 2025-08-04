露營也能超舒服！輕鬆享受豪華露營的好去處

【FunTime小編群】近幾年台灣露營颳起一股風潮，不論是到山上看星星或是到海邊聽潮起潮落的聲音，都讓不少露營迷們樂此不疲。台灣各地有特色的露營區也越來越多，今天小編來推薦台灣幾處露營區，讓不管是露營新手老手的你都能充分享受野外露營活動的樂趣！

基隆｜拉波波村

擁有獨立衛浴的豪華露營區

基隆｜拉波波村。 圖／klook

基隆拉波波村位於暖東峽谷，生態豐富，是親近大自然的好地方，而「拉波波」來自於南法如童話般的村莊—Saint-Cirq-Lapopie哦！基隆拉波波村提供神殿帳+專屬衛浴帳的豪華露營位，也就是每一個營位都能有獨立的衛浴設備，帳篷內的設施更是豐富，完整的寢具之外，還有變頻冷暖氣、除濕機、電熱毯，非常完善貼心呀！另外也有定向尋寶解謎、DIY活動、生態導覽以及營火體驗，有趣又好玩！

小編小提醒：若是有小小孩，營區也有提供奶瓶消毒鍋、嬰兒澡盆，別忘了事前預約哦！

露營地點：基隆市暖暖區東勢街221號

入住時間：入住15:00-20:00｜退房11:00

附屬設施：變頻冷暖氣、電熱毯、加壓氣柱型空氣床墊、衛浴設備、羽絨被、羽絨枕、野餐墊、露營椅、循環扇、除濕機、吹風機、快煮壺

周邊景點：十分瀑布、暖東峽谷滑瀑

新北｜金山皇后鎮森林

露營車庭院附設私人泳池

新北｜金山皇后鎮森林。 圖／kkday

金山皇后鎮森林位於新北市萬里區，園區相當廣大，有生態池、戲水池、草皮、森林步道以及溫泉區。皇后鎮森林除了有露營車，還有能自己搭帳棚的木棧板營位，不論是想體驗豪華露營，或是喜歡自己動手搭帳棚的旅客，很推薦大家前往金山皇后鎮森林體驗露營樂趣。如果想去北海岸走走的旅客，也能向工作人員租借電動機車、著輕裝前往海邊遊玩。

露營地點：新北市萬里區大鵬街111號

營業時間：週日至週四9:00-18:00、週五、週六至21:00，週二公休（暑假及國定假日除外）

入住時間：入住15:00｜退房11:00

附屬設施：空調、乾濕分離衛浴、野炊餐具、露天溫泉池

周邊景點：野柳地質公園、金山風景區

新竹｜愛上喜翁

仙境般豪華露營區 還有各式DIY體驗活動

新竹｜愛上喜翁。 圖／klook

新竹愛上喜翁位於新竹縣五峰鄉海拔約1,180公尺的山區，「上喜翁」有原民話「雲霧之上」的意思，這裡就像在雲霧之上，時常被雲霧所環繞，如同來到浪漫仙境。愛上喜翁提供豪華露營，包含尊爵法式四/六人皇宮帳、皇宮四人帳、神殿雙人帳四種帳型，帳棚內設置了雙人床、沙發、燈、小桌子，應有盡有～是名符其實的豪華露營喔！另外也有檜木四人套房及水上船屋可以選擇；比較特別的是愛上喜翁還有獵人射箭、星空電影院、DIY等等體驗活動，別忘了參加唷～

露營地點：新竹縣五峰鄉竹林村忠興93號

入住時間：入住14:00｜退房11:00

附屬設施：衛浴設備、雙人床、快煮壺、無線網路、電風扇、除濕機

周邊景點：張學良故居、清泉溫泉

苗栗｜山美學Kids Village

適合親子同遊的豪華露營

苗栗｜山美學Kids Village。 圖／kkday

山美學於2019年開幕，是相當新穎的台灣豪華露營區，園區內有7頂帳棚和2台露營車，還有一塊相當大的草皮，非常適合全家出遊時在草地上玩樂。山美學也提供相當多的體驗活動，例如手作課程、團康活動、採草莓等，不管是與家人或朋友前往山美學，肯定都能擁有絕佳的露營經驗。平日裡山美學提供夜衝方案，能與好友一同烤肉和暢飲啤酒，共度一個美好的夜晚。

露營地點：苗栗市大湖鄉武榮村8鄰坑美寮39之5號

營業時間：10:00-21:00

入住時間：入住15:00-18:00｜11:00退房

附屬設施：寢具組、電扇、夜燈、公共兒童游泳池

周邊景點：龍騰斷橋、三義老街

苗栗｜黃金梯田

免搭帳、免裝備的輕鬆露營

苗栗｜黃金梯田。 圖／kkday

位於苗栗銅鑼鄉的黃金梯田，讓你輕輕鬆鬆當個懶人去露營！在翠綠大草原上有著純白色的鐘型帳篷，裡頭空間相當寬敞，還有充氣床墊、貼心地用防塵套裝起來的棉被與枕頭，若天氣炎熱還有電扇可以吹，讓你夜晚好入睡；除了睡覺用的鐘型帳，營區還準備炊事帳、卡式爐、烤肉爐、桌椅以及各種鍋碗瓢盆，甚至還有提供調味料備品，讓每位旅人都擁有在大自然中享用晚餐的溫馨體驗。若是忘記自行帶瓦斯罐沒關係，園區內就可以加購囉；也可以向營主添購烤肉食材唷！

露營地點：苗栗銅鑼鄉九湖村92之5號（九湖農場休息站旁）

營業時間：24小時營業

入住時間：入住15:00~17:00｜退房11:00

附屬設施：空拍機、充氣床墊、枕頭棉被、飲用水、衛浴設備、暖氣、炊事帳等

周邊景點：飛牛牧場、臺灣客家文化館

苗栗｜藍鵲渡假莊園

可以在園區玩一整天的露營

苗栗｜藍鵲渡假莊園。 圖／kkday

藍鵲渡假莊園佔地廣大，以推動「同樂式度假」為主要目標，園區內有大草原、溜滑梯、戲水池、運動場和許多個營地，非常適合親子旅遊。露營的部分種類非常多，包括免搭帳露營、小木屋以及露營車等，不管是喜歡哪種露營模式的旅客，在藍鵲莊園都能找到喜歡的！

露營地點：苗栗縣通霄鎮南和里111號

營業時間：9:30-17:00（週三、四公休）

門票：全票250元、優待票150元、3歲以下免費，住宿費用已包含門票

入住時間：小木屋和露營車15:00-22:00入住／11:00退房；露營區12:00紮營／11:00前拔營

附屬設施：冰箱（僅露營車有）、電扇、桌椅、溜滑梯、戲水池、高爾夫球區

周邊景點：飛牛牧場、九華山天空步道

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