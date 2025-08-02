毛小孩專屬度假天堂！一起住進寵物友善豪華露營區

【FunTime小編群】這幾年越來越多人喜歡露營，許多營地更是主打寵物友善，讓毛小孩也可以跟著主人一起出遊，不用擔心出遠門放毛小孩自己在家，也不用費心找寵物寄宿了！今天小編要來推薦7間寵物豪華露營景點懶人包，免裝備就可以輕鬆入住，趕快選一家出發吧！

高雄｜遠山望月。 圖／klook

注意事項

一、需事先諮詢並告知寵物入住，遵守各營區規則。

二、營區通常會酌收300至1000元的寵物清潔費。

三、確認營區是否規範毛小孩的活動區域或睡覺區域（是否能上床、是否需自備床等）

四、有的營區規定須訂購「寵物專帳」才能讓毛小孩入住哦！

五、抵達營地之後，不要輕易放開牽繩，確保毛小孩在視線範圍裡唷！

六、不要單獨留他們在帳篷裡，也要避免毛小孩跑遠走失。

七、可以幫毛小孩準備好熟悉的食物、水杯、飯碗、毯子等，避免他們適應不良。

八、若是毛小孩有大小便，記得隨手清理，一起維護環境哦！

新竹｜愛上喜翁

新竹｜愛上喜翁。 圖／klook

新竹｜愛上喜翁。 圖／klook

愛上喜翁位於新竹縣五峰鄉山上，海拔約1200公尺，這個高度經常被雲霧繚繞，相當浪漫愜意，其實愛上喜翁的「上喜翁」意思就是原民話「雲霧之上」的意思喔！除了自然環境良好，住宿環境更是主打豪華露營，無論是露營新手或老手都能輕鬆入住，一切布置得妥妥貼貼，高級帳篷內有床也有沙發，小編推薦可以訂他們的一泊二食或是一泊三食方案，懶人露營超享受。另外也有當季果醬DIY、獵人射箭、星空電影院等體驗唷～

小編偷偷說：擔心山路不好開的旅人，也可以選擇加購高鐵來回接駁方案，交通免煩惱！

地址：新竹縣五峰鄉竹林村忠興93號

寵物入住資訊：園區內設有寵物專帳，寵物可以入帳但不上床，每位毛小孩酌收2,000元，退房時檢查退回1,000元，如有需求需提前告知唷！

苗栗｜黃金梯田

苗栗｜黃金梯田。 圖／IG, weimousse99

一樣是免裝備露營的苗栗黃金梯田，位於海拔約150公尺，擁有一片大草原，還有四季不同的田園景觀相伴，每組客人除了入住的寢室帳，包含雙人獨立筒充氣床、造型置物箱等，還另外配備一個炊事帳，炊事帳內有瓦斯爐、烤肉爐、熱水壺、各種鍋具、廚具等，可以自備食材在這裡野餐、烤肉，也可以加購營區的食材～另外也有提供寵物專帳，帶毛小孩一起入住超方便！

小編偷偷說：每週六園區還有免費空拍服務，千萬別錯過啦～

地址：苗栗銅鑼鄉九湖村92之5號

寵物入住資訊：如要帶毛小孩一起入住，一定要訂購寵物專屬的「毛孩鐘型帳」唷！

苗栗｜自然圈農場

苗栗｜自然圈農場。 圖／IG, howard9806

苗栗｜自然圈農場。 圖／IG, pompom_umi

苗栗自然圈於2019年11月全新開幕，海拔約500公尺，主打高質感豪華露營，一樣免裝備就可以輕鬆入住，帳篷內提供舒適的床和寢具，整個園區非常漂亮！預訂方式也很特別，以「圈」為單位來預訂，每組客人都擁有獨立的圈，不須與陌生人接觸，每個圈可以住至少2到16人（包含兒童）喔！苗栗自然圈也提供許多體驗，包含農野採集、田園導覽、農事體驗遊程、桌遊租借及手作體驗，最酷的是還有碳酸氫鈉溫泉，冬天來更加分了～

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36之20號

寵物入住資訊：毛小孩不分大小皆酌收500元/隻。須提前告知，並自備寵物睡墊、寵物籠喔！

苗栗｜呼啦莊園

苗栗｜呼啦莊園。 圖／IG, 1028.yy

苗栗真的是露營聖地耶！呼啦莊園一樣位於苗栗，一樣是豪華露營，不過不同於其他露營區，呼啦莊園媲美飯店住宿，採一車一室～是入住「露營車」而不是帳篷哦！露營車內還有超大扇玻璃窗、天花板也有一面玻璃窗，採光超好之外還可以躺著看天空，完全就是入住在大自然裡呀～呼啦莊園的設施包含攀岩、滑梯、球池、戲水池、沙坑，還有披薩DIY體驗，是親子住宿的好所在，而且還能帶上毛小孩一起喔！

地址：苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2之1號

寵物入住資訊：寵物車車型為21號車（一大床+和室地板）與22號車（一大床+單人上下舖），限兩隻小型毛小孩入住，攜帶毛小孩每晚每隻酌收600元清潔費；禁止毛小孩上床，須自備寵物睡墊哦！

苗栗｜寨酌然野奢庄園

苗栗｜寨酌然野奢庄園。 圖／kkday

苗栗｜寨酌然野奢庄園。 圖／IG, tina.dog_play

寨酌然野奢庄園是位在苗栗縣卓蘭鎮的豪華露營區，同時也是頂級度假Villa。周圍被群山所環繞，緊鄰關刀山和鯉魚潭，舒適自在的環境讓人感到特別放鬆～寨酌然野奢庄園共規劃三個住宿區，帳篷以圓形蓮花帳為主，帳內空間寬敞，還設有冰箱、冷暖氣空調等設備，戶外更是植滿大片的綠色草皮，讓小朋友和毛小孩能盡情地奔跑、玩耍，另外還設有戲水游泳池可以使用，是不是超有度假氛圍呢！

地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號

寵物入住資訊：部分區域開放攜帶毛小孩，入住酌收1,000元/隻，請遵守寵物公約。

1.三不原則－不上床、不單獨留在帳內、不在室內便溺

2.毛小孩所需物品、睡床，需自行攜帶

3.禁止在衛浴空間替毛小孩洗澡

4.需自行攜帶毛巾、牽繩、墊子等寵物用品

5.毛小孩進入餐廳須有推車，進室內空間後可舖寵物毯或尿布

6.主動清潔毛小孩排泄物

7.勿拿取房內的白色浴巾或毛巾為毛小孩擦拭

其他相關規定請參考官網

南投｜緣溪行森林營地

南投｜緣溪行森林營地。 圖／IG, blacktea_shiba

南投｜緣溪行森林營地。 圖／klook

位於南投的緣溪行森林營地是近期超夯的豪華露營景點，最重要的是可以帶寵物一起去！緣溪行森林營地佔地約6千坪，離日月潭、九族文化村開車約半小時、離國道6號只要2分鐘，非常方便！營地有26座固定式豪華帳蓬、11座涵管屋，均有設置空調設備，除了免搭帳帳篷外，營地內也提供21個營位給喜歡自己動手來的人搭帳。快找個假日帶心愛的毛小孩來這裡走走吧！

地址：南投縣埔里鎮乾溪景觀橋545號

寵物入住資訊：溪遊獵區房型才可以帶寵物入住！並且須全程繫上牽繩唷！

南投｜朵娜朵

南投｜朵娜朵。 圖／IG, 109.yy

南投｜朵娜朵 圖／kkday

南投朵娜朵海拔約1700公尺，距離清境農場很近，清境最吸引人的地方就是它的空氣和美景了！住在南投朵娜朵露營區，一早睡醒除了能望見整片雲海、看日出，晚上還可以仰望滿天星斗，完全就像住在一幅畫中呢！南投朵娜朵的帳篷才剛全面換新，共有五個帳篷（五帳就能包區了）！每個帳篷都有兩張雙人床，並配有一頂炊事帳及一套炊具，煮東西非常方便，完全是懶人露營的福音呀！來這裡渡假走走，遠離塵囂親近大自然，還能夠順遊清境，推推～

地址：南投縣仁愛鄉定遠新村25之3附1

寵物入住資訊：包區者酌收500元/隻、未包區者酌收800元/隻入園費用，都會提供2包鮮食或罐頭供毛孩食用。另外也要記得遵守寵物公約哦！

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