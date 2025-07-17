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2025暑假露營懶人包｜TOP 5夏天台灣必去露營分享！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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暑假放風就選輕鬆方便的台灣露營🏕️尤其是時下正夯的懶人露營&豪華露營，最適合想體驗大自然又不想曬太陽搭帳篷的人！超人氣苗栗露營區推出夏季限時活動，預訂即享超殺優惠、打卡送AsiaYo獨家大禮包，還幫你把三餐、烤肉、體驗活動全都安排好👌真的只要人到場、拎包入住就能直接開玩！想一次看台灣最熱門暑假露營區，這篇直接整理給你~


🐝台灣暑假露營懶人包

想找暑假出遊靈感？這篇幫你整理超熱門Top5台灣暑假露營🏕️不管是想住有冷氣的懶人露營，還是想試試超 chill 的露營車，或找特色體驗活動，AsiaYo通通都有～從苗栗山景一路玩到南投森林，現在揪團出發剛剛好！想領暑假限定優惠、超值好禮就快點一起看下去👇

🍬精選台灣暑假露營一覽表

圖:AsiaYo提供
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🍬台灣「免裝備」露營類型快速看

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🍬暑假露營要帶什麼？

👕 衣物類：

◌ 薄長袖（遮陽&溫差） ◌ 防風外套 ◌ 換洗衣物 ◌ 帽子 ◌ 襪子 ◌ 拖鞋

🔧 裝備類：

◌ 頭燈or手電筒 ◌行動電源 ◌環境友善防蚊液 ◌ 濕紙巾 ◌ 保冷袋 ◌ 小風扇

💊 醫藥類：

◌ 個人常備藥物 ◌OK蹦 ◌防曬乳 ◌衛生紙 ◌口罩 ◌設定醫療卡、緊急聯絡人


💡夏天到山裡或溪谷露營，比待在都市更舒適，但山區日夜溫差大，要留意保暖和避免中暑！

💡暑假是親子出遊高峰期，許多熱門營地一位難求，建議假期開始前就可以提早預約營位！


🌵台灣暑假露營區推薦🌵

暑假想逃離悶熱都市，就往山裡衝吧🏃‍♀️‍➡️！不管是新手體驗懶人露營，還是親子寵物旅遊放風，這篇幫你整理熱門超高分台灣露營，涼爽、放鬆、行程超有趣，放假就該這樣過🍉！

圖:AsiaYo提供
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自然圈農場（苗栗）｜動手做麵包、生態導覽⭐

所有露營能有的優點自然圈通通都有，✔️美式燒烤✔️體驗活動✔️寵物友善✔️獨立熱泉 通通一樣不落～而且現在預訂暑假營位，還享超殺折扣、升級下午茶、打卡送大禮包3重好康！錯過真的太可惜啦🤣

💖加分服務：兒童戲水池、親子旅遊行程、電動車充電站、免費停車

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南庄山河苑露營區（苗栗）｜奢華晚餐2選1🍲

環境乾淨、草坪養護超用心，適合全家大小、帶長輩小孩一起同樂🪇除了自己帶裝備紮營，也有提供多種形式的懶人露營，可以依喜好自由挑選！包區門檻低，只要兩帳(8人)就能享有專屬的角落，對喜歡安靜、獨立的人超有吸引力！

💖加分服務：兒童遊戲區、公用冰箱、免費烤肉場地、代訂食材、免費停車場

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森山谷（南投）｜寵物友善露營區🐕

怎麼捨得自己去玩，卻讓毛孩們🥹森山谷的超大草坪不只可以滑草、打羽球，也適合帶狗狗一起來跑跑、玩球、扔飛盤🥏小型犬或大型犬都沒有問題，也能和主人一起進到帳篷內過夜睡覺！

💖加分服務：兒童遊戲區、寵物可入房、寵物遊戲區、麻將、桌遊

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聚元營地（台中）｜魔術大空間露營車🚐

結合自然、飲食與靈性療癒的空間，最適合邀上親密的親友一起體驗大自然的美好🌿一泊二食提供晚餐&早餐，再加碼下午茶，通通都是嚴選在地食材做出的食養料理，也歡迎寵物和親子一起來玩！

💖加分服務：兒童餐椅、寵物可入房、代訂食材、免費停車、代客叫車

歸樸森活（嘉義）｜暈車族友善🚘

想找不會暈車也能到的露營區，南部的歸樸森活就很適合！而且還有最熱門的星空帳，從落地窗欣賞窗外美景＆夕陽餘暉，煩惱和壓力瞬間無影無蹤～園區內有提供烤爐和餐具🍽️，不需要大包小包把廚房家當都帶出門，非常方便。

💖加分服務：嬰兒澡盆、公用冰箱、免費BBQ設備、代訂食材、免費停車

圖:AsiaYo提供
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不喜歡坐飛機的人有福啦🎺在台灣露營也能很享受！誰說度假只能出國呢～除了去戶外露營，也有超多特色台灣飯店可以大玩特玩！想看海景就找花蓮飯店or墾丁飯店🪸想體驗在地文化魅力，就揪朋友一起入住台南包棟民宿，周圍歷史景點豐富🏰，還有超多台灣味美食讓人口水直流～不管是露營或飯店，AsiaYo都準備了滿滿的好康優惠，就等你來玩啦🤗


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