暑假親子出遊首選！全台10大「人氣休閒農場」推薦 玩一整天都不無聊

【文・KKday旅遊生活誌】

全台農場玩透透！不管你是想帶小朋友親近大自然，還是想找個地方放鬆療癒，小編這次精選了北中南10間人氣休閒農場，通通幫你整理好啦！可以餵小動物、採水果賞花的農場通通有，玩一整天都不會無聊～快把這篇收藏起來，準備和家人來趟全台親子農場小旅行吧！

宜蘭張美阿嬤農場

圖片來源：Shutterstock

張美阿嬤農場為宜蘭三星鄉知名的親子農場，400坪的庭院走的是難得的日式風格，園區裡飼養著可愛的動物們，還有多種DIY活動，適合假期時全家大小出遊造訪。張美阿嬤農場中的人氣王就是小鹿與水豚了，動物們沒有特別使用柵欄區隔，不僅能近距離親近牠們，還可用入園時發放的牧草體驗親自餵食的樂趣，順道一提，這裡的門票超佛心，入園後還可以兌換點心！

DIY活動有拔有機蔬菜的田野體驗、手作芋圓點心等，每天的主題不一定相同，就算來好幾次也不用擔心無聊。由於是日式庭園，園區更有平價的和服租借服務，穿得美美的餵食小鹿，不說還以為身在奈良公園呢！

宜蘭回巢Homing

坐落於宜蘭礁溪的回巢走的是非常與眾不同的路線，第一眼見到它黃澄澄的鐵皮就難以移開目光，倉庫裡充滿美式風格的設置更有種化身為西部牛仔的錯覺，原來農場主人是自美國德州歸國的宜蘭在地人，懷著喜愛動物及園藝的心情成立了回巢，希望能讓動物們過得幸福，也帶給每一個來回巢的遊客們歡笑！栽植了耐旱與多肉植物的園區有濃濃的美西風情，可體驗餵食杜泊綿羊、天竺鼠，還可觀賞超巨大象龜及狐蒙，儼然是座小小動物園！

宜蘭香格里拉休閒農場

香格里拉休閒農場位於冬山河流域上游，這裡的溫度與氣候舒適，也因此坐擁美麗的風景。有「台灣休閒農場教父」之稱的創辦人張清來長期致力於台灣農業的發展及轉型，當初香格里拉是由觀光果園起家，也是台灣當時第一座觀光果園，轉型後更成為第一家休閒農場。

園區林野間空氣清新，散步起來放鬆又舒服；農場中的小動物們可愛親人；還有各種DIY可以體驗，主題也都會定期更換，像是面具彩繪、 搓湯圓、 打陀螺、 天燈製作等充滿傳統文化趣味的活動。這裡同時提供住宿服務，小木屋客房以檜木打造而成，不僅能聞著檜木的馨香入睡，晚上泡澡時還可以欣賞美麗的三星夜景！

台北野草花果有機農場

圖片來源：Shutterstock

在這個科技發達的時代，生活雖說變得更便利，卻也慢慢遠離了田野的生活。近白石湖吊橋的野草花果有機農場非常重視生態教育，老闆馬丁在經營農場的同時，還會固定舉辦農務體驗營，減少孩子們從小就當低頭族的習慣，希望藉由這樣的方式讓他們能有機會多多體驗、了解大自然的美好。

溫室裡不僅栽種著好吃的有機草莓，也有蔬菜、番茄、小黃瓜、蘿蔔、各式蔬菜及瓜類等，梯田區則有水蜜桃、茂谷柑，是種類相當豐富的農場。園區提供預約制的草莓摘採體驗、DIY果醬及大福製作活動，另外還可以試試看拔蘿蔔以及DIY蘿蔔糕製作，從食材的摘採到製作都自己動手，不僅好玩又有成就感。

桃園大溪富田花園農場

位於桃園大溪的富田花園農場當初就是以北海道富田農場為設計藍圖，美麗的彩虹花田及夢幻的水上玻璃教堂是這裡的必拍，不僅是網美們打卡的好去處，也吸引不少新人前來拍攝唯美又甜蜜的婚紗。

圖片來源：KKday

由於主打浪漫的歐式風格，富田花園農場也被稱為是桃園最有「星味」的農場，多部知名偶像劇如《浮士德的微笑》、《軍官情人》、《綠光森林》、《愛殺17》、《天國的嫁衣》、《鬥牛要不要》等都相中這裡的美麗而前來取景！除此之外，農場內還有可愛的動物，可體驗餵食羊駝、山羊、小豬、鴿子等樂趣，還有近距離的接觸互動！

新竹綠世界生態農場

圖片來源：KKday

位於新竹北埔的綠世界生態農場佔地75公頃，腹地廣大，為亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區。園區內規劃成六大主題公園，有天鵝湖、大探奇區、水生植物公園、鳥園、蝴蝶園、生物多樣性探索區。天鵝湖可從自然美麗的湖泊欣賞優雅的天鵝們，彷彿童話故事般；大探奇區與水生植物公園則種植多種珍稀及水生植物；蝴蝶園有翩翩飛舞的蝴蝶生態；鳥園及生物多樣性探索區則適合喜歡鳥類及雨林生物的人探訪！

主打開放式的動植物生態農場，不僅能近距離認識這些可愛的生物們，還有深受小孩子喜愛的「草泥馬の家」，適合校外教學或全家假日一起來遊玩。園區裡還藏著美麗夢幻的落羽松步道，別忘記來這裡拍拍美照。

台中武陵農場

圖片來源：Shutterstock

武陵農場因位於中海拔，整年溫度平均約15度，對整體悶熱潮濕的台灣來說相當舒適宜人，四季都有不同的花種盛開，是以賞花而享有盛名的農場之一。冬天的梅花、臘梅、油菜花；春天的櫻花、桃花、梨花、李花、蘋果花、紫藤及玫瑰；夏天有繡球花、波斯菊；秋天則是山茶花、金針花、落羽松、銀杏及楓葉，無論何時來都有美好的景致！

圖片來源：Shutterstock

農場步道還有分成賞鳥步道、茶園步道、賞鳥賞蝶步道、高山植物園、松林大道、桃山瀑布等，根據景色及長度有所不同，就算是一日遊也可以選擇適合自己的步道來散散步～想輕鬆一點遊覽的話還有北谷遊園巴士可以選擇，透過解說員活潑又詳細的生態導覽，好好認識武陵之美。

台中福壽山農場

圖片來源：Shutterstock

位於台中梨山南側的福壽山農場四季的景色變化多端又豐富，其中還有水蜜桃、蘋果、梨子、高山茶等高經濟作物，近年的櫻花季更是吸引大批遊客爭相前往賞櫻。近年住宿在觀光農場的單一景點玩法深受歡迎，福壽山農場提供各種房型以及木屋，住宿環境優良。喜歡露營的人可以選擇他們的露營區，這裡的露營場地為全台灣海拔最高，除了方便又齊全的設備外，在夏天更是避暑及觀星的好去處！

南投清境農場

圖片來源：Shutterstock

南投清境農場可說是中部農場的代表之一，與武陵農場、福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。清境的青青草原、小瑞士花園、天空步道、觀山牧區都相當美，小瑞士花園與北歐的風景相似，也有「台灣小瑞士」之稱～

而清境最有名的景點莫過於青青草原，也是大部分人來清境的最主要目的。草原上有放牧的羊群，可與溫順的綿羊們合照、看小羊喝奶，當然還有重頭戲「綿羊秀」，綿羊秀包含了羊咩咩脫毛秀及牧羊犬趕羊秀，親眼見識超有趣。有時間的話推薦可以參加牧羊人體驗，經由專業牧羊人的帶領，真正認識綿羊，學習怎麼與羊群互動，還可嘗試趕羊群的方法喔！

台南走馬瀨農場

走馬瀨農場是由台南市農會經營的休閒農業區，是全國第一個以休閒農業為主題的遊樂園，廣大園區佔地約120公頃，專業種草起家讓這裡的草原成為特色，光是自紐西蘭引進的牧草草原就佔了40公頃之多！

這裡還提供農場生態導覽與環境教育課程，適合校外教學或是團體活動，在遊覽走馬瀨的風景時，還能學習相關的生態知識。另外，園區時常有各種活動與表演，具有異國文化風情的哈薩克飆馬特技秀及烏克蘭特技秀精彩到讓人驚嘆！

延伸閱讀>>台北親子景點》20個適合小朋友玩的地方！雨天備案／農場樂園推薦

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」