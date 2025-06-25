新加坡旅客最愛台灣熱門景點大公開 ，包車爽玩4日、6日遊 ，來台還能參加政府補助及抽獎！

台灣得天獨厚的生態環境、多元豐富的人文特色，還有每一口都想打包的夜市美食，加上那份熱情又樸實的人情味，讓它成為新加坡、馬來西亞旅客多年來的旅遊心頭好。對習慣高效率又愛自由的人來說，旅行應該是從容的：不用東查西問、不用緊盯地圖、不必煩惱交通銜接。

這篇文章，正是為了打算自駕開車遊的這你所寫，想輕鬆、想玩得深入、想少一點麻煩多一點風景，接下來的資訊，你一定會喜歡。

(圖片來源：Pexels)

(魚潭-圖片來源：花東縱谷國家風景區)

從台北吃透透，到花東衝海線，從南部慢活古城，到山中藏秘境，無論你是來快閃四日，還是深度六日，我們全都幫你規劃到骨子裡。還有什麼2025政府補助、假日安排、交通貼士統統有。

你要的，不是多到眼花的資訊，而是一篇讀完就立刻想訂機票＋包車的實用文。

來，我們直接進入正題：新加坡人來台，怎麼玩、玩哪裡、為什麼這樣包，統統告訴你。

(左上-合歡山、右上-清境農場-胡秀幸拍攝、左下-清境農場 圖片來源：清境官網、右下-小瑞士花園-圖片來源：清境旅遊網)

🔹國際旅客來台人次概況

台灣觀光市場在2025年持續回暖，根據交通部觀光署最新統計，2025年1月至3月共接待2,128,812位國際旅客，較2024年同期成長3.8%。其中，3月單月即達778,576人次，較2月月增11.4%。

觀光署表示，國際旅客穩定成長，再搭配自由行補助與交通優惠持續加持，使整體來台人潮逐步回升。從成長曲線來看，2025年3月已突破前兩年同期表現，顯示台灣已逐步重返國際旅遊主流選項。預估全年可望朝1,000萬人次邁進。

(瑞芳區 陰陽海-圖片來源：Pexels)

(瑞芳區 九份阿妹茶樓-圖片來源：Pexels)

🔹自駕遊台灣超方便

親愛的新加坡朋友，來台灣旅行時，你是否曾為轉車、等車、查地圖而感到困擾？

其實，台灣的景點雖然多元迷人，但有些地區的交通接駁並不像城市裡那樣順暢。

對於習慣高效率、也希望旅途更輕鬆自在的你們來說，選擇更彈性的移動方式，不只是方便，也是對旅程品質的一種體貼。

從台北市區的熱鬧，到東部山海的靜謐；從阿里山的雲霧，到墾丁的海風——這些風景，值得你用更不費力的方式去感受。

(左上/太魯閣國家公園、右上/清水斷崖-圖片來源：交通部觀光署、左下/瑞穗牧場-圖片來源：花東縱谷國家風景區、右下/光復糖場吃冰-圖片來源：小菲親子玩樂生活)

這篇文章，並不是浮誇式的打卡攻略，而是為準備來台旅遊的新加坡旅客，量身打造的包車實用指南。無論你只有四天、還是安排了六天深度旅遊，這裡都有你需要的詳細建議與行程規劃 (當然也可以客製化唷！)

帶你走過台北經典、美食市集、東部自然奇景，還有南部的海岸風光與在地文化，開啟一趟從容、彈性又充滿驚喜的台灣之旅吧！

(左/羅東林場-圖片來源 宜蘭縣政府文化局、右/宜蘭礁溪溫泉-交通部觀光署)

🔹新加坡遊客為何選擇來台旅遊

✔ 地理距離近、航班多：新加坡至台灣每日有多班直飛航班，桃園、高雄、台中機場皆可抵達。

✔ 免簽便利：新加坡護照持有人可享免簽證待遇，無需事前申請手續。

✔ 語言文化相近：中文通用，旅遊環境友善，溝通零障礙。

✔ 景點多元、飲食親切：從自然風景、文化古蹟到夜市小吃，新加坡旅客容易融入並享受。

✔ CP值高的旅遊選擇：台灣物價相對親民，包車價格合理，行程自由彈性，是家庭與三五好友旅遊的首選。

(圖片來源：Pexels)

🔹國際旅客來台-獎勵方案與優惠資源

觀光署今年將再戰1,000萬人次國際觀光客，

為吸引國際客來台，觀光署推出的自由行及團體旅客獎勵確定延長！

原訂今年6月30日截止，預計分別延長3個月及5個月；

💰自由行旅客來台的5,000元「遊台灣金福氣」抽獎活動：延至9月30日，

💰旅行社/團客獲得5,000元至50,000元獎勵金：延至11月底。

詳細活動資訊► https://5000.taiwan.net.tw/

(資料來源：交通部觀光署)

🔹四日遊精選路線

📍台北 > 台中 > 南投（清境） > 宜蘭 > 台北

📣這條路線橫跨西部都市、山林景緻與溫泉文化。雖然時間只有四天，但包車彈性大，一樣能玩得深、吃得巧、走得舒服。

Day 1｜桃園機場 > 台北市區巡禮 > 宿台北

Day 2｜台北 > 台中文創與自然之旅 > 宿台中

Day 3｜台中 > 清境高山農場＋風景線 > 宿南投

Day 4｜南投 > 宜蘭慢活之旅 > 返回台北或桃園機場

🔹日遊深度路線

📍台北 > 新竹（內灣）> 台中 > 南投（清境）> 花蓮 > 宜蘭 > 新北（九份/十分）> 台北

📣若時間較充裕，這類六日行程可深入體驗台灣的自然風光與文化底蘊。

Day 1｜台北 > 內灣老街 > 薰衣草森林 > 高美濕地 > 彩虹眷村 > 逢甲夜市 > 宿台中

Day 2｜台中 > 埔里酒廠 > 18度C巧克力工房 > 清境農場青青草原 > 小瑞士花園 > 老英格蘭莊園 > 宿清境

Day 3｜清境 > 合歡山 > 武嶺 > 太魯閣國家公園(白楊水濂洞/天祥/燕子口/沙卡噹/長春祠/閣口) > 東大門自強夜市 > 宿花蓮

Day 4｜花蓮 > 鯉魚潭 > 雲山水 > 林田山林業園區/豬腳大餐 > 光復糖廠吃冰 > 瑞穗牧場 > 宿花蓮

Day 5｜花蓮 > 七星潭 > 清水斷崖 > 南方澳觀景台 > 傳統藝術中心 > 羅東林場 > 羅東夜市 > 宿宜蘭礁溪溫泉

Day 6｜宜蘭 > 幾米廣場 > 丟丟硐車站 > 湯圍溝溫泉公園 > 九份老街 > 十分天燈 > 台北101 > 饒河夜市 > 返回台北市或桃園機場



(圖片來源：Pexels)

來台灣，不需要把自己搞得太忙，也不必每分每秒都排好行程才算「不浪費機票」。有時候，真正的旅程，是你願意放慢腳步，看一座城市如何用風、用食物、用人情味接住你。

(清水斷崖-圖片來源：交通部觀光署)

這座島雖小，卻夠豐富，足以讓你迷失方向卻不會真的迷路；足以讓你一趟回去後，開始想著下一趟。

所以，別只是查完景點就關掉地圖，也許，台灣真正值得記得的，不是你拍了幾張打卡照，而是某個街角的笑聲、某次意外的美味、還有那份「好像回到家」的安心感。

(圖片來源：Pexels)



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