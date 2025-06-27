暑假去哪裡玩？台灣十大遊樂園推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

說到六福村、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、義大世界，這些耳熟能詳的名字，大家應該都有印象吧？從學生時代的畢旅、學校校外教學，到全家出遊的熱門選擇，不過你知道嗎？台灣的樂園可不只有這幾個經典，現在還有越來越多新奇又有趣的樂園冒出來，這篇就要來幫大家一次整理全台必玩遊樂園，無論是想追求刺激、拍美照，還是親子出遊、情侶約會統統都有，快收藏起來，下一次假日出遊不再苦惱要去哪啦！

台北兒童新樂園

圖片來源：KKday

台北兒童新樂園是北部親子旅遊的首選樂園，就在捷運站旁邊，輕鬆就能抵達！這裡有許多適合各年齡層的小朋友的設施，像是可愛的旋轉木馬和刺激的雲霄飛車，讓孩子們玩得開心、大人也能一起享受快樂時光。

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今年暑假兒童新樂園攜手《航海王 ONE PIECE》推出夏日限定活動「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，以「未來島篇」為主題設置未來島造型魯夫與喬巴巨型氣偶和裝置打卡點、三場無人機煙火秀表演。偷偷告訴你！從KKday預定還可享有獨家優惠，和預購超讚的官方授權航海王限定限量商品，心動就趕快行動吧！

桃園小人國主題樂園

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小小的世界適合小小的你，即使無法馬上環遊世界，以微型世界知名的小人國，園區內有許多各國知名旅遊景點的迷你模型，也能小小孩體驗一把異國景色。

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除此之外，園區內的設施彷彿都被縮小燈照到般小巧、溫和，非常適合爸爸媽媽帶著學齡前的孩童來遊玩，如果也想要在小人國嘗試有難度的設施，也十分推薦可以體驗看看向下俯衝的超級划艇「轟浪」，不會過於刺激，但又可以讓小孩子擁有興奮、緊張的心情。

新竹小叮噹科學園區

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說到新竹熱門的必去景點，肯定少不了小叮噹科學園區！科學主題園區以日常生活中常見的「水、力、風、光、聲、電」為元素，融入園區內的互動體驗，像是透視屋（光）、愛因斯坦實驗室（力）等等，即使是大人體驗也樂趣十足，整個園區內科學無所不在，完全的展現寓教於樂。

新竹六福村主題遊樂園

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全台灣鬼點子最多的遊樂園絕對非六福村莫屬！不但每年推出超吸睛的節慶活動（動物派對、水樂園、墓碑鎮、童話耶誕），還會不定時祭出符合特定條件（如：服裝規定）即可享有優惠價格活動，又幫自己找了個理由去六福村嗨玩。

同時，六福村也是全台規模最大的遊樂園，它可不是只靠活動吸引大量遊客，像是美國大西部笑傲飛鷹、南太平火山歷險、大怒神都是六福村的經典必玩的設施，光想像設施向下俯衝的失重感，就能讓坐在螢幕前的你躍躍欲試！

台中麗寶樂園

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台中麗寶不單單只是遊樂園，還是擁有福容大飯店、全台唯一賽車旅店、密室逃脫旗艦館、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場等設施的超大度假區，小旅行的食衣住行育樂都可以在裡面解決。

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麗寶樂園除了每年夏季必去的馬拉灣水上樂園之外，陸上樂園必體驗「搶救地心」，是全台目前唯一的斷軌雲霄飛車，最高點超高速俯衝的速度與快感，絕對超過自由落體，讓你放聲尖叫！

南投九族文化村

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南投九族文化村是小編私心覺得全台灣最酷、最特別的遊樂園，九族文化村顧名思義將原住民的文化結合在樂園的活動與設施中。

除了一般遊樂園常見的設施之外，也有許多原住民文化中的經典建築、文化互動、祭典表演可以遊玩欣賞，還園區內也販售許多原住民美食能夠品嚐，這些都是跟其他樂園很不一樣的地方！

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也非常推薦大家在春季前往欣賞園區內盛放的櫻花，屆時也會有櫻花祭活動，甚至能再園區內心賞夜櫻，無處不透露著浪漫的氛圍。另外，搭乘園內的纜車上山可以通往日月潭，建議大家在安排行程的同時可以安排在周邊二日遊哦！

雲林劍湖山世界

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劍湖山世界絕對是許多人國、高中畢業旅行的回憶！說到劍湖山，必坐的設施除了自由落體「擎天飛梭」之外，最為人所知的肯定是「飛天潛艇G5」，從列車攀上高峰前就足以讓人倒吸一口氣，而後近乎90度的垂直俯衝超級過癮，坐過一次的人肯定會想再坐第二次。

台南十鼓仁糖文創園區

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在IG搜尋台南景點的時候，你肯定會看到超多出自十鼓仁糖文創園區的美照！十鼓文創園區翻新舊糖廠，改造的鼓樂主題樂園。

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裡面除了可以悠哉的逛文創藝術商家及展區，園區內的「煙囪溜滑梯」、「天堂上的盪鞦韆」、「糖晶落體」、「飛天宅急便」都是結合了糖廠原本的建築，打造的超夯體驗設施哦！

高雄義大世界

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每次在走進義大世界之前總會被入口處180度旋轉的「天旋地轉」嚇得腳軟！義大跟麗寶一樣都是屬於複合式的度假區，不但有outlet 商場，還有超大型的摩天輪和住宿飯店，包吃、包住、又包玩。

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喜歡挑戰刺激的人來義大也絕不會錯，除了上面提到的「天旋地轉」外，「極限挑戰」的U型軌道也是光用肉眼看就令人膽戰心驚，不但會正面沖下滑軌，也會倒立滑落，讓遊客尖叫連連！

高雄鈴鹿賽道樂園

全台第一座賽車主題樂園就在高雄！高雄鈴鹿賽道樂園是由日本鈴鹿賽車場海外唯一授權的樂園，讓大朋友、小朋友都能在園區內體驗卡丁車的速度與激情，也有提供親子共同騎乘的車道設施。園區設施全部在戶外，因此如果是夏天去的話，建議購買星光票，才不會一直曝曬在太陽底下哦！

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