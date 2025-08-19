2025台灣米其林 43家餐廳摘一星8家新入榜

快訊

中央社／ 記者余曉涵台北19日電
2025台灣米其林指南 一星餐廳大合照。攝影／沈昱嘉、林士傑
2025台灣米其林今天公布最新摘星名單，其中一星餐廳方面共有43家餐廳摘星，其中8家為新入榜。

2025台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，新進榜的一星餐廳共有8家，包含Hosu好嶼、川雅、鮨嘉仁、the FRONT HOUSE方蒔、La Vie byThomas Bühner、元一、aMaze心宴、FRASSI。

一星餐廳名單還包含ZEA、雅閣、Wok byO'BOND、天香樓、請客樓、T+T、壽司芳、鹽之華、明壽司、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、A Cut、AdAstra、斑泊、山海樓、NOBUO、巴黎廳 1930 X 高山英紀、雋、澀Sur。

元紀、De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、明福台菜海產、Sens、Circum-、Impromptu by Paul Lee、米香台菜餐廳、欣葉．鐘菜、鮨隆、L'Atelier par Yao、俺達の肉屋、Haili、承Sho。

根據米其林指南官網，米其林一星餐廳為在同類別出眾餐廳，值得駐足。

