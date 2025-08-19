2025台灣米其林揭曉 山海樓等7家餐廳獲綠星

2025台灣米其林今天公布最新摘星名單，率先公布的是米其林綠星名單以及個人獎的部分，今年共有7家餐廳獲米其林綠星肯定，名單中的Tu Pang地坊為今年新入榜的綠星餐廳。

今年的米其林綠星餐廳為Tu Pang地坊、ThomasChien、山海樓、EMBERS、陽明春天（士林）、小小樹食（大安路）、Hosu好嶼，其中Tu Pang地坊是今年新入榜的綠星餐廳。

米其林綠星是1項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

在特別獎方面，今年米其林的侍酒師大獎為Hosu好嶼的陳琪蓉。陳琪蓉表示，感到很開心，感謝大家跟米其林的肯定，會繼續加油。

今年米其林指南服務大獎為the FRONT HOUSE方蒔的陳玉錡。陳玉錡指出，謝謝米其林評審給的肯定，不只是榮耀更是責任跟溫暖，這份榮耀屬於全部團隊，希望餐飲業的同業共同努力讓更多人愛上這份美好的行業。

台灣米其林今年也首度頒發年度開業大獎，得獎的是aMaze心宴，於去年8月開業，是家高端私房菜餐廳，由前天香樓主廚楊光宗打造。楊光宗說，真的太驚訝跟高興，謝謝客人也要謝謝支援食材的小農們。

今年的年輕主廚大獎由永筵小館的夏永岩獲得，夏永岩說，謝謝米其林指南讓傳統小館也可以被國際看到，今後會持續努力，希望做得更好。