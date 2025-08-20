漫遊日本四國老街！ 愛媛大洲復古街道、古董藝品 讓你一秒穿越

愛媛大洲迷人老街聚集許多特色商店可遊逛一整天。 記者-黃千珮／攝影

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】位於日本四國愛媛西南部的大洲不只有日本百名城「大洲城｣，也是日本人氣第一的觀光列車「伊予灘物語號｣停靠站，近年來在地方創生團隊的努力之下大改版，穿梭在江戶~昭和各時代建築聚集的復古街道，能舒服遊逛一整天。 抵達主要的 JR伊予大洲站需先利用大洲市內循環巴士進入市區，於朝靄巴士站（ASAMOYA）下車後，都是輕鬆徒步距離，或者在遊客服務中心租借腳踏車。

▲大洲遊逛區的起點「朝靄巴士站｣與遊客服務中心。 記者-黃千珮／攝影

水果三明治專賣店「海與海鷗山下別邸｣－從瀨戶內海餐車爆紅，進駐老屋開店，依季節販售約10種水果三明治，新鮮水果可搭配巧克力或鮮奶油，愛媛特產柑橘酸香的三明治滋味更迷人，不快點下手會賣光光。

▲依季節供應不同的水果三明治。 記者-黃千珮／攝影

「鰻魚的睡窩｣是來自九州來的選物品牌，進駐了曾是婦產科的老屋，團隊經過無數次探訪四國在地工藝職人，才精選各種好物放滿整間店，件件都是愛媛或四國限定良品。

▲二層樓的商店精選四國限定好物。 記者-黃千珮／攝影

從醫院大變身的「古民家商店舊藤本醫院｣，進駐多家商店，當天探訪一週只開3天的古董店「wolfman jack antiques｣，有雜貨、玩具和各種古董藝品。

▲一週只開3天的古董店適合尋寶。 記者-黃千珮／攝影

乾燥花專賣店 sui，也賣精選服裝、飾品甚至能買到周邊名店的濾掛咖啡包。

▲乾燥花專賣店sui處處是迷人角落。 記者-黃千珮／攝影

1901年建造的大洲紅磚館原為大洲商業銀行，以當時罕見的紅磚搭配日本屋瓦打造。目前館內販售工藝品及伴手禮，飾品、文具都超有特色，還提供休息區、藝廊。

▲館內販售工藝品、伴手禮都是愛媛特色。 記者-黃千珮／攝影

遊逛大洲必嚐的「大洲爐端燒-油屋｣是由來自東京的團隊操刀，招牌美食「栗子燒肉丼飯三吃｣午餐限定供應，使用的是在地栗子品種，因數量稀少，出了愛媛就很難吃到，朝靄巴士站前還有2號店。

▲大洲爐端燒－油屋的招牌美食「栗子燒肉丼飯三吃｣。 記者-黃千珮／攝影

