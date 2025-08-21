不再難訂！九州三大觀光列車 完美三日套裝一次全收

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】JR東日本旗下服務外國遊客的「JR東日本 VIEW TOURISM AND SALES」近期啟動全新系列企劃，將日本各地的秘境路線與人氣觀光列車組成行程，針對平日班次稀少、預約難度高的列車，提供一次搭乘與方便轉乘的方案。最新登場的九州路線，安排三天內搭乘「雙星4047」、「坐A列車去吧」、「指宿之玉手箱」三款觀光列車，並結合當地景點與溫泉住宿。三列車特色如下：

「雙星4047」列車。 圖：JR九州／提供

◎ 雙星4047（行駛區間：長崎～武雄溫泉）

深藍車體與大型觀景窗設計，行經九州西部海岸與山景，可順遊長崎市區、武雄溫泉，以及以茶文化聞名的嬉野溫泉。

◎ 坐A列車去吧（行駛區間：三角～熊本）

以南歐渡假風為主題的列車，沿途欣賞天草地區的海景。三角站附近是天草觀光的入口，崎津教會與在地海鮮料理是熱門選擇。

▲「坐A列車去吧」列車 圖：JR九州／提供

◎ 指宿之玉手箱（行駛區間：鹿兒島中央～指宿）

黑白車身設計呼應浦島太郎傳說，沿途可眺望薩摩半島海岸與開聞岳，抵達後可體驗天然砂蒸溫泉，或前往長崎鼻、龍宮神社等地。

▲「指宿之玉手箱」列車 圖：JR九州／提供

行程住宿地點包括指宿溫泉區的飯店，部分梯次提供砂蒸溫泉體驗券。

除了這條九州行程，「日本之旅、鉄道之旅」網站也公告了其他觀光列車主題的企劃，例如搭乘臥鋪列車「Sunrise 瀬戸」前往四國、瀨戶內海沿岸的「La Malle de Bois」與「etSETOra」等。接下來還計劃推出大糸線、飯田線、北東北及山陰山陽等地的路線，內容將陸續公開。

更多 JR東日本相關中文旅遊消息，可參考：https://www.jrtimes.tw/

