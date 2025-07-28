擁抱五島溫柔時光　傾聽島女子第二人生

【口述整理：行遍天下，圖：Lois】

面對繁忙的城市節奏與內在的不安，許多人夢想著遠離塵囂，尋找自己的桃花源。位於九州西側長崎縣的五島列島，有著潔淨海水與溫暖人情味。來自台灣的Lois，原本只是想要短暫停留，沒想到這座島嶼不但療癒了她，更成為新生活的起點。在這片土地上，Lois與家人打造了溫暖的旅宿空間，逐步實踐了心中「理想生活」的藍圖。這是一位小島創業家，也是兩個孩子母親的故事，更是一段關於愛、選擇與重生的手札。

我是40代的金牛座女子，父親是台英混血，母親是來自觀音的客家人。從小在基隆出生、新北長大，儘管有著外國人臉孔，卻從未踏上過英國土地。父母離異的成長經歷讓我提早學會獨立，比同齡人更早面對人生中的各種選擇與難題。我始終相信，唯有真誠與善良，才能讓一個人活得踏實自在。

▲揹著「きわわ」 販售的巴拉夢圖案帆布袋出門詢問度很高。





選擇五島，重啟人生

年輕時，自己常感受到一種說不出的漂泊感。總是在尋找歸屬，卻始終找不到真正能安身立命的地方。直到來到五島，這才發現，原來是這裡選擇了我——療癒長久以來無可名狀的焦慮，也溫柔包容我與女兒的生活。我與五島的緣分，源自一次去澳洲探望打工度假的妹妹。在那裡，我認識了也在當地工作的橋本先生，透過他第一次聽說「五島列島」。兩人後來開始遠距離戀愛，一年多後我來到五島探望橋本先生與他的家人。當我第一次踏上這片土地，就被那種安靜、純淨的氣息深深吸引。這裡不像都市那樣喧囂，卻也不至於偏遠，生活所需一應俱全，還有令人難以忘懷的山海景色。最終，我帶著當時四歲的女兒星星，放下台灣原本穩定的生活，二嫁到日本，在這座島嶼上展開第二人生。

▲從孩子的視角來看，媽媽是什麼都會的超人。

初來乍到的日子，語言和文化的隔閡是一道道看不見的牆。雖然曾在澳洲生活過，也自認適應力不差，但面對日本地方小島緩慢而細膩的人情脈絡，仍得花時間理解。剛開始，連去超市買東西都要反覆練習台詞；更別說是與當地居民討論租屋、裝潢，或是辦理民宿營業登記。曾經，也曾懷疑過自己到底適不適合這樣的生活。

▲五島約有一萬株野生山茶花，包括享譽世界的「玉之浦」品種。





從異鄉人到島嶼一份子

但漸漸地，明白了「我是外國人」這件事，其實不必掩飾。不如坦然承認與他人不同，並轉化為一種特色：講中文、懂旅人視角、能架起台日溝通橋樑。於是開始強化這些優勢，也虛心改善自己的不足，日文不夠好，就多聽、多說，多請教島上的阿姨伯伯；不理解日本規則，就從一次次申請、一份份表格中累積經驗。走過這段歷程，不再是被動適應，而是主動參與島嶼生活，甚至能成為連結外界與當地的橋梁。

▲除了經營旅宿，Lois也常推廣許多台日交流的活動。

▲下機後可以到機場櫃檯看看Lois今天有沒有值班唷∼

我每天的生活像是在跳一場平衡舞。身為兩個孩子的媽媽，又是一名島上創業者，白天可能要帶導覽、處理訂單，晚上還有台灣來的客人邀約，幾乎沒有固定的作息。有時候會突然感到疲憊、失衡，但只要看到孩子的笑容，就像重新獲得力量。每逢學校活動，我總會親手準備便當、全家出席，只因自己小時候是「鑰匙兒童」，總渴望那份被陪伴的感覺。雖然我家沒電視，但下雨天時會全家一起看電影，金牛座的我，希望連娛樂也能寓教於樂（笑）。生活中有太多細瑣的事，但我會刻意排出空白時間，陪伴家人，也讓自己稍微喘口氣。

▲客製化的島女子帶你玩行程，總讓人充滿驚喜。

▲因為橋本先生這張照片而爆紅的櫻花林「箕岳」。

最初經營民宿的動機其實很簡單——只是為了讓親友來訪時有個舒適的落腳處。當時我們住在日本國民住宅，空間不大，加上日本文化裡對客人住宿有些拘謹，我們想找一個住辦合一的空間，既能辦公，也能接待賓客。於是我與先生買下了一棟三層樓的舊建築，命名為「五島時光 GOTO TIMES」，希望來訪者都能感受到島上悠然自得的時光。

▲位於福江島市中心的「五島時光」交通便利。





打造最療癒的旅宿空間

這棟建築過去是五島唯一的婦產科醫院。島上許多居民都在這裡出生，連橋本先生本人也是其中之一。年邁的醫生與醫生娘恰巧都是台灣人，我只認識奶奶因為醫生爺爺已經過世很久了，奶奶說這房子是她投入感情很深的起家厝，如果賣給其他日本人可能就不能進來了，但是賣給我們還可以隨時回來走走看看。這段台日之間的深厚情誼，至今仍讓我感動不已。現在的「五島時光」除了住宿空間，也包括伴手禮店、共用辦公空間、四間分租創業辦公室。我們希望提供年輕人一個起步的場所，也讓外來旅人能真正體會五島生活的美好。

▲民宿明亮的分享空間適合會議、交流和獨處。

▲簡單乾淨的客房受到許多旅人喜愛。

此外，為了讓不懂日文的外國旅人也能融入五島的在地文化，我不斷與在地夥伴協力設計無語言障礙的遊程。目前最受歡迎的活動之一，是彩繪巴拉夢風箏，這種風箏象徵著元氣與勇氣，是五島的護身符。大人小孩都可以參與，我們請職人設計了迷你尺寸，方便攜帶與收藏。此外，也會帶旅人參加當地的推車祭典、穿和服散步、甚至是參加日劇拍攝或民俗活動，讓他們不只是「觀看」，而是實際「參與」。

▲職人爺爺手作彩繪風箏讓旅人帶回滿滿回憶。

▲準備前往參加夏日祭典的女兒星星。

▲參加開心農場體驗還可現場試吃喔





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