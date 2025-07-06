2025 九州自由行超強攻略（上） 交通、景點、美食一次搞定！

「九州」是日本充滿魅力的旅行目的地，不僅擁有壯麗的自然風光，還融合了濃厚的歷史文化、美食和溫泉體驗。無論是想探索壯觀的火山景色、沉浸在溫泉鄉的悠閒氛圍，還是品嚐道地的日式美食，九州都能滿足不同旅人的需求。選擇九州自由行，可以按照自己的步調深度體驗這片迷人的土地，從福岡、熊本、長崎到鹿兒島、別府、由布院，每個城市都有獨特的魅力與驚喜。

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網

提到日本旅遊，許多人第一時間想到的是東京、大阪這些大都市，但如果你想要一趟更悠閒、風景更壯麗、文化更濃厚的旅行，九州自由行絕對是一個更有魅力的選擇！遠離城市喧囂、溫泉天堂、人潮較少、文化與歷史深厚，探索不同的日本風情，本篇文章將推薦必訪的九州景點，帶你規劃一場充滿美景、美食與文化體驗的完美旅程！

九州是日本充滿魅力的旅遊目的地，以壯麗的自然景觀、豐富的歷史文化、療癒的溫泉以及多樣的美食聞名。本篇文章詳細介紹九州自由行的規劃，包括適合的旅客族群、交通攻略、必訪景點及特色美食，幫助旅人輕鬆安排行程。喜歡九州也別錯過下篇文章會有自由行行程懶人包！

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網)

為什麼選擇九州自由行？

「九州」是日本充滿魅力的旅行目的地，不僅擁有壯麗的自然風光，還融合了濃厚的歷史文化、美食和溫泉體驗。無論是想探索壯觀的火山景色、沉浸在溫泉鄉的悠閒氛圍，還是品嚐道地的日式美食，九州都能滿足不同旅人的需求。選擇九州自由行，可以按照自己的步調深度體驗這片迷人的土地，從福岡、熊本、長崎到鹿兒島、別府、由布院，每個城市都有獨特的魅力與驚喜。提到日本旅遊，許多人第一時間想到的是東京、大阪這些大都市，但如果你想要一趟更悠閒、風景更壯麗、文化更濃厚的旅行，九州自由行絕對是一個更有魅力的選擇！遠離城市喧囂、溫泉天堂、人潮較少、文化與歷史深厚，探索不同的日本風情，本篇文章將推薦必訪的九州景點，帶你規劃一場充滿美景、美食與文化體驗的完美旅程！

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網)

誰適合到九州玩？

* 日本包車旅遊玩家：九州非常適合包車自由探索各大景點，深入探索每一個城市！

* 親子旅行：九州自然環境優美，還有野生動物園、豪斯登堡等適合親子的遊樂設施。

* 情侶甜蜜之旅：在溫泉鄉享受雙人泡湯，或漫步長崎稻佐山夜景，感受浪漫氛圍。

* 小資族：相較東京、大阪，九州的消費相對親民，適合注重CP值又想深入探索日本的旅人。

2025年九州最新旅遊資訊

* 九州新景點：2025年熊本城修復計畫更進一步，城內開放區域擴大，提供更多參觀體驗。

* 交通方式更新：

* 西九州新幹線：長崎至博多段全線開通，縮短兩地通勤時間，讓行程更順暢。

* 九州高速巴士新路線：新增多條往來福岡、別府、由布院的直達巴士，提升交通便利性。

九州是一個結合大自然、人文、歷史與美食的旅行寶地，不論你是初次造訪還是再次回訪，都能找到屬於自己的旅遊樂趣！

(圖片來源：Visit kyushu)

九州自由行交通攻略

九州擁有完善的交通網絡，包括新幹線、鐵路、巴士、租車自駕和私人包車，不論是自助旅行還是家庭、團體出遊，都能找到最適合的方式。如果想要輕鬆遊玩、節省時間，日本包車旅遊將是最舒適且便利的選擇。

九州交通方式總覽

* 飛機：國際及國內航班主要進出福岡機場，也可從熊本機場轉乘

* 新幹線與鐵路：九州新幹線與特色觀光列車，適合鐵道迷與長途移動

* 高速巴士：適合預算型旅客，可前往主要城市與熱門景點

* 日本包車：專業司機帶路，無須自行導航與轉車，適合親子家庭、長輩同行或多人旅遊

* 渡輪：連接九州與離島，適合深度旅遊體驗

(圖片來源：KYUSHU RAILWAY COMPANY)

日本包車旅遊

如果不想自己開車，又希望行程靈活、舒適，包車旅遊是一個很好的選擇。不用擔心導航麻煩，也不受大眾交通時間限制，特別適合親子、長輩同行或多人團體。

適合包車的旅遊場景

* 親子與長輩同行，不需拖著行李轉車，可輕鬆移動至溫泉、景點與餐廳

* 景點分散、交通不便，例如阿蘇火山、黑川溫泉、指宿砂浴等，搭乘大眾交通需花較長時間，包車可省下等車與換乘時間

* 深度旅行與客製行程，可依需求設計專屬路線，不受限於固定的巴士與鐵路路線

推薦包車行程

* 福岡出發一日遊：太宰府天滿宮、柳川遊船、佐賀嬉野溫泉

* 熊本與阿蘇火山之旅：熊本城、阿蘇火山、黑川溫泉

* 鹿兒島櫻島與指宿溫泉：鹿兒島市內觀光、櫻島火山、指宿砂浴溫泉

* 長崎與豪斯登堡：長崎平和公園、哥拉巴公園、稻佐山夜景、豪斯登堡

(圖片來源：豪斯登堡官網)

旅遊場景

九州擁有壯麗的自然風光、豐富的歷史文化和世界級的溫泉，是日本深度旅遊的絕佳選擇。無論是山岳景觀、古城文化，還是美食與療癒系溫泉，九州都有令人驚豔的魅力。以下整理九州各地最具代表性的必去景點，幫助規劃完美的自由行行程。

福岡地區

* 太宰府天滿宮：日本最具代表性的學問之神天滿宮，適合祈求學業與事業順利。

* 博多運河城：結合購物、美食與娛樂的綜合商場，購物控必訪。

* 中洲屋台街：夜晚必去的美食天堂，可以品嚐博多拉麵、關東煮和燒鳥。

(圖片來源：Sakuraco)

長崎地區

* 豪斯登堡：充滿歐洲風情的主題樂園，四季花卉與燈光秀令人驚艷。

* 哥拉巴園：西洋風格的歷史建築群，俯瞰長崎港美景。

* 稻佐山夜景：被譽為世界新三大夜景之一，可從山頂欣賞整個長崎市的璀璨燈火。

* 軍艦島：曾是繁榮的礦業島嶼，現在是充滿廢墟美感的世界文化遺產。

熊本地區

* 熊本城：日本三大名城之一，歷經地震修復後，重現昔日壯觀風貌。

* 阿蘇火山：壯麗的火山口與草千里絕景，是戶外愛好者的天堂。

* 黑川溫泉：被森林環繞的秘境溫泉鄉，擁有獨特的露天風呂文化。

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網

大分地區

* 由布院：結合溫泉、藝術與田園風光的小鎮，金鱗湖的晨霧美景特別迷人。

* 別府地獄溫泉巡禮：欣賞七種不同顏色與形態的天然地獄溫泉，其中海地獄最為著名。

* 九重夢大吊橋：日本最高的吊橋，可俯瞰溪谷壯麗景色，秋季紅葉更是美不勝收。

宮崎地區

* 高千穗峽：傳說中日本神話的發源地，峽谷中的瀑布與碧綠河流如詩如畫。

* 青島神社：位於海中央的小島神社，被奇特的鬼之洗衣板岩石圍繞，充滿神秘氛圍。

* 日南海岸：沿海公路風光明媚，可順遊堀切峠與鵜戶神宮。

鹿兒島地區

* 櫻島：活火山與海灣相映成趣，登上展望台可欣賞壯觀景色。

* 指宿砂浴溫泉：體驗世界少見的天然砂浴，讓溫熱的沙粒包覆全身舒緩疲勞。

* 霧島神宮：擁有千年歷史的神社，被茂密森林包圍，氣氛寧靜莊嚴。

佐賀地區

* 嬉野溫泉：以美肌溫泉聞名，當地的溫泉豆腐更是一絕。

* 有田與伊萬里燒陶藝村：日本頂級陶瓷產地，可欣賞傳統燒陶技藝並體驗製作。

* 唐津城：臨海而建的城堡，春季櫻花與秋季楓葉美景讓人驚艷。

推薦旅遊主題

* 溫泉之旅：別府、由布院、黑川、指宿、嬉野，體驗九州五大名湯。

* 歷史文化探索：熊本城、長崎軍艦島、霧島神宮、唐津城，深入了解日本歷史。

* 自然景觀：阿蘇火山、高千穗峽、九重夢大吊橋、日南海岸，感受大自然的鬼斧神工。

* 美食饗宴：福岡豚骨拉麵、長崎皿烏龍、宮崎雞南蠻、熊本馬肉料理，品嚐道地九州美味。

九州擁有多樣的旅遊景點，不論是喜愛歷史文化、自然美景、溫泉放鬆，還是美食享受，都能找到最適合的行程。建議依據個人興趣與旅遊時間，規劃專屬的九州自由行，享受難忘的旅程。

九州必吃美食推薦

九州不僅擁有壯麗的自然景觀和悠久的歷史文化，更是日本的美食天堂。各縣市都有獨特的在地美食，從熱騰騰的拉麵、炭火燒烤，到新鮮的海鮮與傳統鄉土料理，讓人一試成主顧。以下整理九州各地的必吃美食，讓你的自由行不只玩得盡興，也能吃得過癮。

福岡美食

* 博多豚骨拉麵 九州代表性的拉麵，以濃郁的豚骨湯頭搭配細直麵，口感滑順，推薦連鎖名店如一蘭拉麵、一風堂、長浜家等。

* 水炊雞肉鍋 以雞骨熬製的乳白色湯底，口感醇厚，雞肉鮮嫩，適合冬天享用，名店如博多華味鳥、橙等深受在地人喜愛。

* 博多明太子 鹹香帶辣的鱈魚子，既可單吃，也常作為飯糰、義大利麵、玉子燒的配料，推薦前往福太郎或やまや專賣店品嚐。

(圖片來源：Sakuraco)

長崎美食

* 長崎皿烏龍 介於炒麵與湯麵之間的獨特料理，酥脆的炸麵條淋上滿滿海鮮勾芡醬汁，口感層次豐富，四海樓、吉宗都是名店。

* 長崎卓袱料理 受中國與荷蘭文化影響的傳統宴席料理，融合和食、中華料理與西餐風格，推薦到花月或濱勝體驗完整套餐。

* 長崎蜂蜜蛋糕（Castella） 源自16世紀葡萄牙傳入的甜點，口感濕潤、香甜細膩，文明堂、福砂屋都是知名品牌。

熊本美食

* 熊本馬肉料理（馬刺し） 當地特色的生馬肉刺身，口感鮮嫩無腥味，常搭配醬油與薑末食用，菅乃屋與馬桜都是人氣店家。

* 熊本太平燕 受到中國福建菜影響的春雨湯麵，湯頭清爽，搭配豐富海鮮與蔬菜，適合喜歡清淡口味的人，紅蘭亭是老字號名店。

* 熊本拉麵 以濃厚豚骨湯底加入焦香蒜味油，與博多拉麵相比湯頭更濃醇，推薦黑亭或桂花拉麵。

(圖片來源：https://fujisho-gensen.co.jp/SHOP/M-FFB_015.html)

大分美食

* 別府地獄蒸 以天然溫泉蒸氣烹調海鮮、蔬菜與雞蛋，保留食材原味，口感鮮甜，推薦前往地獄蒸工房體驗。

* 中津炸雞（唐揚げ） 日本炸雞聖地之一，雞肉醃製入味後炸至外酥內嫩，唐揚專門店如もり山、ぶんごや都是排隊名店。

* 豐後鯖・豐後鰺 來自大分沿海的高級魚種，肉質細緻，適合製作刺身或握壽司，推薦前往關鯖關鰺料理店品嚐。

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網

宮崎美食

* 宮崎雞南蠻 酥炸雞肉搭配濃郁塔塔醬，是當地代表性的雞肉料理，推薦元祖店おぐら本店。

* 宮崎牛 曾獲得和牛比賽冠軍的高級牛肉，油花細膩，適合燒肉或壽喜燒，炭火燒肉えびすや是當地名店。

* 芒果甜點 宮崎以高品質芒果聞名，製作的芒果布丁、芒果聖代深受甜點控喜愛，宮崎芒果農場提供最新鮮的選擇。

鹿兒島美食

* 鹿兒島黑豚 以薩摩黑豬肉製作的涮涮鍋或炸豬排，肉質柔軟細緻，名店黑豚料理あぢもり值得一試。

* 薩摩炸魚餅（さつま揚げ） 以魚漿製作的炸魚餅，口感Q彈，是鹿兒島的傳統小吃，推薦前往月揚庵品嚐。

* 白熊刨冰（しろくま） 以煉乳淋上的日式刨冰，搭配水果與紅豆，是鹿兒島的夏日經典甜點，天文館むじゃき是發源店。

(圖片來源：Bettei HARUKI)

佐賀美食

* 呼子活烏賊 以新鮮透亮的活體透抽製作刺身，口感爽脆，適合喜歡海鮮的旅客，萬坊或河太郎都是當地名店。

* 佐賀牛 以豐富油花與濃郁肉香聞名，是日本頂級和牛之一，佐賀牛餐廳如牛匠基晴提供優質燒肉。

* 嬉野溫泉豆腐 以溫泉水煮出的豆腐，口感滑嫩如奶酪，嬉野溫泉周邊餐廳如宗庵よこ長都能品嚐到這道特產。

(圖片來源：九州官方旅遊導覽網

推薦九州必吃美食主題

* 拉麵巡禮：福岡博多拉麵、熊本拉麵、長崎太平燕

* 燒肉與和牛：宮崎牛、佐賀牛、鹿兒島黑豚

* 海鮮饗宴：長崎皿烏龍、呼子活烏賊、豐後鯖刺身

* 溫泉美食：別府地獄蒸、嬉野溫泉豆腐、指宿砂浴後的營養補給

九州的美食豐富多樣，無論是當地人推薦的經典料理，還是來自溫泉地的特色餐點，都能讓味蕾享受滿滿的幸福感。在九州旅行時，不妨多嘗試在地風味，讓每一餐都成為難忘的旅遊回憶。

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(圖片來源：Sakuraco)-

看完本文是不是對九州有夠多的了解了呢？喜歡日本旅遊的你別錯過了！

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