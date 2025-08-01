搭超萌「哆啦A夢列車」！ 藤子・F・不二雄的故鄉 「高岡市自由行」這樣玩

【旅奇傳媒/日本部報導】若你喜歡挖掘日本在地的小城魅力，鄰近金澤與立山黑部，富山縣的高岡市是一座兼具自然風光、職人工藝與文化魅力的城市。無論是壯闊海岸景色、極具設計感的金屬工藝體驗，或是充滿童趣的「哆啦A夢」元素，都讓這裡成為北陸自由行中不容錯過的一站。

行程可以從高岡站展開。作為《哆啦A夢》作者藤子・F・不二雄的故鄉，高岡市遍布與這位藍色機器貓有關的足跡，從車站前「哆啦A夢散步道」就開始出沒。旅客可搭乘造型可愛的「哆啦A夢路面電車」，漫遊市區後再到「童話之森公園」，與各式經典角色雕像合照。這條路線不僅吸引動漫迷，也深受親子家庭喜愛，是感受地方文化與漫畫夢想交織的旅程。

▲童話之森公園可以看見哆啦A夢的角色們。 圖：向日遊／提供

也能搭乘 JR冰見線，從高岡站前往「雨晴站」，車程約20分鐘。「雨晴海岸」被選為「日本海岸百選」、「白砂青松百選」，位於能登半島國定公園範圍內，是結合白沙灘與松林的經典絕景。天氣晴朗時，還能遠眺海拔約3,000公尺的立山連峰，感受海與雪山共構的壯麗景致。據說源義經曾在此等雨停，因此得名「雨晴」，讓這片海岸更添歷史色彩。無論是早晨日出或傍晚餘暉，都各有風情，深受攝影與社群旅人喜愛。設於 JR雨晴站旁的展望台「驛站雨晴」內有簡餐咖啡廳，特色湛藍冰淇淋與飲品呼應眼前海景。還有匯集高岡銅器、漆器製品、當地銘菓等的伴手禮店。

▲雨晴海岸著名的女岩。 圖：向日遊／提供

▲「驛站雨晴」內有簡餐咖啡廳、伴手禮店。 圖：向日遊／提供

高岡市亦為日本金屬鑄造重鎮，而當地代表性品牌「能作（NOUSAKU）」近年以簡約優雅的錫器設計揚名國際。設於市區南部的能作本社與工坊開放旅客參觀，不僅可親眼觀察錫器鑄造流程，還能體驗壓模製作自己的紀念品（需事前預約）。場內亦設有選品商店與附設咖啡廳，提供設計感十足的酒器、餐具與家飾，十分適合作為伴手禮選購地。這裡不只是手作體驗空間，更展現了工藝與現代建築結合的地方創生樣貌，是設計迷與文化旅人一定會喜歡的景點。

▲不論大人小孩都可以參觀能作工廠。 圖：株式会社能作／提供

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