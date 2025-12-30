一生必去「北海道破冰船」流冰奇景！ 「破冰船」種類／景點懶人包

每年冬季，鄂霍次克海的流冰從北方漂至北海道海岸，形成世界極少見、也是日本唯一能體驗破冰的冬季自然奇觀。無論是網走的 Aurora ，還是紋別的 Garinko 破冰船，都是親近流冰最直接且震撼的方式，本篇帶你認識網走與紋別破冰船、旅遊攻略、推薦三條精選行程，這個冬天就揪家人好友，一起至北海道搭乘破冰船吧！

北海道破冰船懶人包目錄

・北海道冬季奇景流冰介紹

・北海道破冰船種類介紹

・北海道破冰船行程推薦

・出發破冰船前實用攻略

・破冰船周邊必訪景點

・更多北海道旅遊攻略





北海道冬季奇景流冰介紹

▲北海道破冰船旅遊攻略-北海道流冰奇景 （圖/hokkaido）

冬季的北海道，鄂霍次克海會被流冰覆蓋，當海面被白色浮冰碎塊覆蓋時，搭乘破冰船站在甲板上，你可以親眼見證船身碾碎冰面、聽見冰塊裂開的巨大聲響，若幸運還能看到海豹、海鳥等動物在冰面上活動！這不只是一種觀光體驗，更像是一場走進北國的大自然，與自然力量的近距離接觸。





北海道破冰船種類介紹

冬季來到北海道自由行，不能錯過的就是冬季限定的鄂霍次克海流冰～雪白的流冰在太陽的照射下反射出耀眼奪目的光芒，可以依照個人喜好選擇不同破冰船，體驗破冰向前行的感覺，欣賞北海道景點世界唯一極圈外流冰！





網走破冰船 AURORA 號介紹

▲北海道破冰船旅遊攻略-Aurora號觀光船破冰船 （圖／北海道観光振興機構公式）

人氣首選，船體平穩，適合想平靜欣賞流冰或家庭出遊。

網走破冰船 「Aurora」 為大型破冰觀光船，船內有暖房座位、觀景甲板，部分船隻還配備水下無人機或即時影像，讓旅客能同時從上方與水下觀察流冰與海況。鄂霍次克海的流冰通常在每年1月中下旬抵達北海道海岸，至3月左右逐漸消退。若想更高機率遇見大片流冰，建議以1～2月為主。





紋別破冰船 GARINKO Ⅲ介紹

▲北海道破冰船旅遊攻略-紋別-GARINKO號Ⅲ破冰船 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鑽頭式破冰，震動感體驗明顯，適合喜歡沉浸式體驗的你。

紋別的代表船隻是「Garinko」系列，其特色是船身前方裝有破冰機具（或鑽頭）直接鑽裂冰面，能近距離感受破冰的衝擊感；船型相對較小，能把旅客帶得更接近流冰，拍照與互動感受更為強烈。





北海道破冰船行程推薦

以下編輯推薦三個北海道破冰船行程，包含了搭乘紋別、網走破冰船，入住度假村、參觀層雲峽冰瀑節慶典、流冰七景等套裝行程。幫你規劃好行程及交通，自由行也能輕鬆玩！

推薦行程一：網走破冰船Ｘ星野度假村套裝

▲北海道破冰船旅遊攻略-星野度假村愛絲冰城 （圖/星野TOMAMU度假村）

行程亮點：

・北海道網走破冰船三日行程，入住高級溫泉飯店

・巴士全程接送，輕鬆來一場不一樣的北海道破冰船之旅

・體驗冬季限定的冰上奇景

・入住網走湖溫泉旅館與星野度假村TOMAMU

・夜訪夢幻「冰之村」與「霧冰露台」體驗北海道冬夜的極致浪漫

＃適合：不想煩惱交通，想輕鬆享受入住高級度假村、安排浪漫＆深度旅行的遊客。





推薦行程二：紋別破冰船x層雲峽冰瀑節慶典

▲北海道破冰船旅遊攻略-北海道美瑛青池夜間 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

▲北海道破冰船旅遊攻略-冰上白尾鷹 （圖/hokkaido）

行程亮點：

・觀賞北海道紋別流冰，搭乘GARINKO號Ⅲ，近距離感受破冰的震撼

・參觀第50屆的層雲峽溫泉冰瀑節

・札幌集合出發，不用擔心交通問題

・參觀海中展望塔，從海上和海底近距離觀賞海洋生物的生態

＃適合：想安排一天輕旅行的夥伴，搭乘GARINKO號Ⅲ進距離感受破冰魅力。





推薦行程三：網走破冰船流冰7景二日遊

▲北海道破冰船旅遊攻略-觸摸流冰體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

行程亮點：

・札幌車站出發，不用擔心交通問題

・搭上網走的搭乘AURORA破冰船，觸摸流冰的寶貴體驗

・入住「評價A級=五星級旅館」知床第一飯店，飯店內即可觀賞流冰奇景

・兩天一夜不趕路，輕鬆遊玩冬季北海道

・破冰船+流冰體驗+豪華晚餐+溫泉

＃適合：適合想要觀賞流冰7景，並安排兩天無壓力的輕鬆旅遊行程，包含一晚五星飯店及豪華自助Buffet饗宴！





出發破冰船前實用攻略

▲北海道破冰船旅遊攻略-北海道美瑛町的冬季街景 （圖/hokkaido）

北海道冬天限定的流冰景觀，想要好好把握機會體驗參觀，以下幾點實用攻略報給你知道！

・最佳季節：每年約1月中～3月是觀賞流冰的高峰期，而流冰最穩定的時期大約落在1月下旬至2月。

・交通方式：網走可從女滿別機場或JR網走站轉乘；紋別則有 JR 與巴士接駁。購買套裝行程通常會包含交通接駁，幫你解決交通的問題。大老遠飛了一趟北海道，還要花時間轉乘真的很惱人啊！

・服裝建議：建議採取「洋蔥式穿搭」，外層防風、防水外套 ，中層多層次保暖（內層排汗、中層保暖、外層擋風）帽子、手套、厚襪、保暖鞋也不可少，船上雖有暖房，但在甲板迎風時可是會非常寒冷的。





破冰船周邊必訪景點

搭乘完破冰船，推薦造訪以下北海道冬季限定的必訪景點，讓行程更加多采多姿～體驗深度的北國冬季之美：）

破冰船周邊景點一：然別湖冰上村

▲北海道破冰船旅遊攻略-然別湖冰上村 （圖／HTO北海道観光機構）

位在北海道內陸高地的然別湖，每年冬季會在結冰的湖面上打造「冰上村」，這是一個只在冬季出現的短暫村落，有冰教堂、冰酒吧、冰上露天溫泉與活動（如雪地摩托車），想要體驗純粹極致的冰雪藝術，不妨把冰上村加入你的行程裡吧！





破冰船周邊景點二：層雲峽冰瀑節慶典

▲北海道破冰船旅遊攻略-層雲峡温泉氷瀑まつり （圖／HTO北海道観光機構）

▲北海道破冰船旅遊攻略-層雲峡温泉氷瀑まつり （圖／HTO北海道観光機構）

每年冬季（通常從一月到三月）在層雲峽舉辦的大型冰瀑節，把瀑布、冰壁與燈光創作結合成巨型冰雕展演，夜間點燈時超級夢幻，眾多冰雕遍佈各處，夜晚燈光璀璨，形成絢麗多彩的大型冰景，慶典也常有冰上活動與表演可參與，節慶期間還會施放煙火！非常值得遊客來訪，留下美好的浪漫回憶。





破冰船周邊景點三：鄂霍次克海瞭望塔

▲北海道破冰船旅遊攻略-鄂霍次克海瞭望塔 （圖／紋別観光案内所）

世界上難得一見的海中流冰觀測塔，也是世界首創的「流冰海中展望室」。位於離海岸1公里之處，從高38.5公尺的三樓可眺望360度鄂霍次克海全景觀，而海平面下7.5公尺的海底樓層，可透過窗戶欣賞海中的景色，想從海面下觀賞流冰奇景，這裡非常值得你和破冰船體驗，一同安排多天的深度之旅。





更多北海道旅遊攻略

東北海道景點住宿懶人包：最新景點玩法、住宿推薦看這篇





