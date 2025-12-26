虎鯨就在你身旁！「神戶須磨海洋世界」話題餐廳 邊吃飯邊賞虎鯨超震撼

【旅奇傳媒/日本部報導】在神戶須磨海洋世界，用餐時抬頭便能看見虎鯨在大型水槽中游動，結合餐飲與觀賞體驗，成為園區最受矚目的話題之一。「神戶須磨海洋世界」結合水族館、餐飲與住宿設施，打造關西地區少見的一站式海洋主題空間。園區距離神戶市區約15分鐘車程，從神戶機場或關西國際機場前往也相當便利，開幕以來吸引不少親子族群與自由行旅客造訪。

▲精彩的虎鯨秀表演。 圖：向日遊／提供

園區最大亮點之一，是西日本唯一設有虎鯨展示的「虎鯨 Stadium」。館內不僅能欣賞虎鯨躍起、拍水等動態演出，氣勢十足，更設置與展示空間相連的自助餐廳「BLUE OCEAN」，讓餐飲體驗成為旅程中的一大看點。

「BLUE OCEAN」為完全預約制餐廳，建議提早一個月先行預定。分為午餐與下午茶時段，座位緊鄰大型虎鯨水槽，用餐過程中即可近距離觀賞虎鯨在水中悠游的姿態，帶來高度臨場感。這種結合展示與餐飲的設計，在日本水族館中相當少見，也因此成為社群平台與旅遊圈討論度極高的話題。

餐點內容以兵庫縣及關西地區食材為主，菜色依季節調整。冬季菜單主打多款暖胃料理，如羅宋湯、炭烤但馬雞湯咖哩，以及朴葉蒸鮮魚等，呈現日式與西式融合的風味。

▲海豚秀表演。 圖：向日遊／提供

除了虎鯨館外，神戶須磨海洋世界園區內亦設有「海豚 Stadium」，可欣賞馴養員與海豚的互動演出；展示區「AQUA LIVE」則匯集超過300種海洋生物，並設有670噸等級的大型水槽，提供沉浸式的觀賞體驗，整體動線清楚，適合親子、一般旅客及校外教學造訪。

▲「AQUA LIVE」670噸大型水槽。 圖：向日遊／提供

若選擇入住園區內的神戶須磨海洋世界飯店，還可免費進出水族館。飯店全館客房皆為海景房，能眺望須磨海岸景色，館內亦設有餐廳與海豚潟湖設施，讓行程安排更具彈性。

▲飯店附設的海豚潟湖設施，入住即可預約接觸體驗。 圖：向日遊／提供

