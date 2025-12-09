京都一日遊推薦行程：從京都車站到夜晚花街 購物x觀光一次滿足

從京都塔俯瞰城市風景、漫步在燈籠微光映照的祇園古街，再到尋找限定動漫周邊。本篇文章將帶你用一天的時間，享受輕鬆且充實的京都購物與觀光魅力！

京都是一座古寺神社與現代化購物商場完美共存的城市。本次的一日觀光路線，將帶領旅人穿梭於古今之間，深入體驗「今時的京都」與「歷史名勝的風韻」。行程中不僅能品嚐到香氣四溢的街頭美食、造訪歷史悠久的神社，還會前往京都車站與四條河原町附近的動漫商店採買喜愛的周邊。旅程的最後，還能在一處靜謐的空間中放鬆，療癒一天的疲憊。

不論你是為了歷史、美食，還是購物而來，看完這篇京都一日遊指南，相信你會獲得更多靈感，行程也能安排得更加充實且滿足。

旅程的起點——京都車站

終於抵達京都了！但……第一站該去哪裡呢？

京都以日本傳統文化與古都風情聞名，但可別忘了，日本的大型車站往往也是現代都市發展的中心。既然旅程從京都車站開始，不妨先在這裡感受一下京都的另一面──充滿新意的現代魅力。

⚫️ 京都塔

在車站北側、巴士轉運站的另一端，你會看見從寬闊基座拔地而起的京都塔。雖然這座高131公尺的塔不如其他地標那般廣為人知，但也因此，上去展望台通常不必花太多時間排隊。站上離地100公尺的展望台放眼望去，原本容易被忽略的壯麗景色立刻完整呈現在你眼前。

京都遍布世界文化遺產、國寶與各類文化財，其中的許多景點都能從京都塔上俯瞰。從高處欣賞完清水寺、三十三間堂等代表性景緻後，就讓我們回到地面，繼續展開你的京都一步一腳印散步之旅吧！

Nidec京都塔（ニデック京都タワー）

地址：京都市下京区東塩小路町721-1

營業時間：10:00～21:00

門票：大人 900日圓｜孩童 200～700日圓

官方網站

⚫️ 京都AVANTI

從京都車站八條口（與京都塔出口相反的一側）走出來，就能馬上看到「京都 AVANTI」。這座六層樓的商業設施從餐飲、購物到次文化專區一應俱全，是旅人抵達京都後可以順道停留、輕鬆逛逛的好地方。設施透過地下通道還與京都車站相連，即使在天氣不佳的日子也能方便前往。

商場裡有實用的藥妝店、鞋店與各種日本服飾品牌的時尚店鋪，不過最吸引外國觀光客的，還是6樓整層的宅宅天地。這裡聚集了像「安利美特（アニメイト）」、「らしんばん」等販售漫畫、動畫、模型與周邊商品的店家；若你是卡牌收藏者，可以在「Card Labo（カードラボ）」細細挑選種類豐富的《寶可夢》、《遊戲王》等卡片；擅長夾娃娃的人，也能在「Game Mate（ゲームメイト）」試試手氣，把心愛角色帶回家。

此外，館內還設有專門展示動漫、小說、遊戲、舞台劇與藝術家作品世界的展覽空間──Space Galleria KYOTO。展覽內容會依季節做變換，如果你有意前往，建議事先查看最新行事曆。

精彩的還沒完！一樓還有專賣《刀劍亂舞》的官方店鋪「刀剣乱舞 万屋本舗 京都アバンティ支店」；地下一樓則設有能在飲品奶蓋上印出角色圖案的「Gratte（グラッテ）」，以及推出動畫、遊戲聯名飲品、印花餅乾與周邊商品的咖啡廳「POP@P CAFÉ / アニメイトカフェグラッテ」。

如果肚子餓了，可以到地下一樓的美食街「アバチカ」補充點能量。在這充滿懷舊氣息的空間裡，聚集了多家餐飲店，是前往京都下一個景點前休息、用餐的絕佳中繼站。

京都AVANTI（京都アバンティ）

地址：京都市南区東九条西山王町31

營業時間：

購物區｜10:00～21:00

4F｜SHIMAMURA：10:00～20:00

B1｜美食街：11:00～22:00

※部分店舖營業時間可能不同

2F｜唐吉訶德：9:00～24:00

官方網站

在錦市場來場京都街頭美食散步

在京都車站周邊品嚐了那麼多美食後，記得還是要留一點空「胃」啊！因為下一站，我們要前往京都最受歡迎的美食散步區。從京都車站搭乘地下鐵烏丸線，在四條站下車後步行幾分鐘，就能抵達京都屈指可數的美食天堂。

錦市場作為京都商業中心已有超過400年的歷史，甚至傳說可追溯至平安時代，歷史長達千年。如今的錦市場街巷中，各式店鋪密集排列，有陳列著傳統日式醃物的大木桶、擺放香鬆罐的老店、新鮮海產堆得像小山般的魚店、現烤章魚的海鮮攤，以及販售日式廚房用品的小店等。這些攤販不僅為當地居民提供新鮮食材，也為排著隊的旅客獻上京都獨有的街頭美味。

無論你是想尋找其他地方吃不到的獨特美味，或是想品嚐宛如動漫情節中，學生放學後聚在一起吃的那種懷舊小點心，都非常推薦到錦市場走走。來到這裡，你可以盡情享受京都街頭美食的多彩魅力！

⚫️ 炸物小吃店：花よりキヨエ

如果你想品嚐介於「日本人從小喜愛的點心」與「精緻料理」之間的特別風味，那麼在錦市場的美食巡禮中，絕對不能錯過「花よりキヨエ」。這間炸物店溫暖而親切的外觀，就像店裡現炸端出的熱騰騰料理一樣充滿吸引力。店家最引以為傲的，就是外酥內香、金黃誘人的炸可樂餅。

花よりキヨエ之所以成為錦市場的人氣名店，可不僅僅因為可樂餅在日本人心中有著深刻的童年記憶。店內所有炸物都使用橄欖油現炸，不但風味更加細緻，也融入了許多講究又特別的食材。例如「湯葉奶油可樂餅」使用了日本傳統料理中風味細緻的豆皮（日文：湯葉），口感柔滑、香氣迷人；而「雞肉抹茶可樂餅」則將京都代表性的抹茶巧妙結合雞肉，創造出其他地方吃不到的獨特滋味。若你偏愛甜食，也非常推薦試試外型如可樂餅般的炸冰淇淋，酥脆外皮與冰涼內餡在口中交織，帶來意想不到的驚喜口感。

與錦市場內多數店家不同，花よりキヨエ設有相對寬敞的內用座位，讓客人可以坐下來，從容享受以橄欖油現炸的美味。一手拿著可樂餅，一邊欣賞市場裡絡繹不絕的人潮，不經意間也成了一種獨具韻味的京都風景。

花よりキヨエ

地址：京都市中京区船屋町399

營業時間：10:00～18:00

官方網站

四條河原町周邊午後購物時光

吃遍美味的街頭小吃、填飽肚子後，不妨在周邊稍作散步，探索京都最熱鬧的商業與娛樂區吧！四條通與河原町通一帶，是京都數一數二適合購物、尋找美食與散步放鬆的熱門區域。從寬廣的大馬路到蜿蜒的細巷，各式風格獨特的店鋪比鄰而立。

這一區不只有錦市場，還有歷史悠久的拱廊商店街、熱鬧的大型百貨公司，以及宛如動畫場景般的無數小巷。無論你是想替自己挑選特別的京都伴手禮、為家人朋友選購禮物，或只是想散步、欣賞當地人與旅客交錯而過的日常風景，這裡都再適合不過了。

⚫️ 日本動漫角色與周邊專賣店：Guf京都店

想找一個能盡情享受日本動漫購物樂趣的地方嗎？位於四條通南側的「Guf京都店」，絕對是所有日本流行文化愛好者的必訪店家。店內的架上擺滿各大人氣作品的周邊，包括《航海王》、《鬼滅之刃》、《火影忍者》、《七龍珠》、《進擊的巨人》、《新世紀福音戰士》、《咒術迴戰》、《排球少年》、《蠟筆小新》等。此外，還能找到《寶可夢》、吉卜力作品、三麗鷗、蒙奇奇、哥吉拉等深受粉絲喜愛的角色周邊。

Guf京都店從模型、玩偶到各種收藏品應有盡有，但店內最大亮點，就是他們的服飾區。這裡的動漫主題服飾種類，在日本可以說是數一數二的豐富。無論你是在找帥氣的《進擊的巨人》T-shirt、印有鳴人圖案的時尚刺繡外套，或是可愛的皮卡丘底褲，這裡根本是挖寶勝地。就連Cosplay用品也非常齊全！

Guf京都店藏身於巷弄之中，是一處低調卻充滿魅力的隱藏版挖寶地。如果你想把「對動漫的喜愛穿在身上」，不妨沿著京都的小巷散步一回，在這裡慢慢挑選幾樣獨一無二的周邊好物吧！

日本動漫角色與周邊專賣店：Guf 京都店

地址：京都市下京区中之町571

營業時間：10:00～22:30

官方網站

⚫️ 日本眼鏡專賣店：さばえめがね館 京都 四条河原町

在四條河原町散步到一半，突然想到還缺一份伴手禮，那麼「實用、耐用、又充滿日本職人精神」的禮物絕對是不錯的選擇。而位於擁有400年歷史的寺町通商店街中的「さばえめがね館」，更是值得你走進去看看的一間店。這家明亮且富有設計感的眼鏡店，專門販售來自福井縣的鯖江眼鏡。鯖江市作為日本高品質眼鏡的重鎮，已有超過百年的眼鏡製作歷史，甚至世界第一副鈦金屬鏡框也誕生於此。

さばえめがね館 京都店由福井縣眼鏡協會直營，是關西地區唯一一間主打日本製眼鏡的專賣店。店內販售超過兩千款日本製鏡框，從16,000日圓起的入門款到高級設計款一應俱全。除了福井代表品牌「杉本圭」等職人打造的鈦金屬鏡框外，也能找到使用真正賽璐珞、堅固醋酸纖維等高品質素材製作的鏡框。受到福井百年歷史與傳統工藝的啟發，這裡的眼鏡設計展現出優雅的日本美學與精緻的職人手藝。

擔心製作眼鏡會花很多時間嗎？不用擔心！さばえめがね館 京都店以驚人的快速製作聞名，最快只需9分鐘就能完成一副新眼鏡。換句話說，只需要去附近的便利商店買杯飲料的時間，屬於你的日本職人工藝眼鏡就製作完成了。

さばえめがね館 京都 四條河原町

地址：京都市中京区中之町548-5

營業時間：12:00～19:00

官方網站

京都的夜間觀光

天色逐漸暗下後，你是否開始思考接下來該安排哪些行程呢？京都的街道在夜晚會被柔和的紙燈籠點亮，氣氛比白天更加迷人。如果你是專程為了體驗日本傳統風情而來，那麼現在正是最佳時刻！

⚫️ 祇園

從四條河原町交叉口步行數分鐘，就能抵達京都最知名的藝伎街——祇園。在京都，掌握傳統舞藝的女孩們被稱為「舞妓」或「藝妓」。這一帶至今仍保留許多傳統料亭與茶屋，舞妓會在這些場所表演、宴客，延續古都獨有的文化風情。許多店家也設有一般用餐區，讓旅客可以品嚐正統的京料理。

如果從主要街道轉入巷內，往南可走向花見小路，往北則能沿著白川散步。沿途會看到宛如電影場景般的町屋建築、美麗的石橋與靜謐的河畔景色。幸運的話，你或許能在巷弄中遇見正準備前往工作的舞妓們。

⚠️ 小提醒：請不要主動與舞妓攀談、跟拍或阻擋她們的去路。這是他們的工作，而非進行觀光表演。

造訪祇園的夜晚，絕不能錯過在燈光映照下閃耀的八坂神社。八坂神社創建於千年以上，是京都夏季盛事「祇園祭」的核心地。社殿上整排鮮豔的燈籠，讓神社一年四季都散發著迷人而神秘的氛圍，是旅人絕對不能錯過的絕景之一。

八坂神社

地址：京都市東山区祇園町北側625

參拜時間：24小時

官方網站

⚫️ 鴨川河岸

從祇園返回的路上，你會跨越京都主要的水路之一──鴨川。這條棲息著大山椒魚與鳶鳥的河流，位於京都市中心，卻能讓人忘卻城市喧囂，是旅客與在地居民共同的休憩場所。寬敞的河岸草地上，常能看到有人坐在草坪上野餐、或坐在踏石上聊天；午後享受陽光的溫暖，夜裡則帶著便利商店買的飲料，吹著涼風放鬆身心。

位於三條大橋與四條大橋之間的鴨川河岸，是結束漫長一天後最理想的放鬆地點。耳邊傳來輕柔的談笑聲與潺潺流水，眼前則是對岸祇園燈火的倒映閃爍。如果你夠E，還能和附近的居民聊上幾句，感受京都獨有的悠閒日常。

如果你正在尋找今晚的用餐地點，不妨沿著與鴨川平行的先斗町通邊走邊看。這裡是京都歷史悠久的花街之一，沿河的許多餐廳都有提供獨特的「川床」用餐體驗——坐在伸向河面的木製露台上，一邊品嚐美味料理、一邊吹著徐徐河風，享受只有京都夜晚才能帶來的迷人氛圍。

京都推薦市中心住宿

在日本旅遊期間，往往整天都在走路，天黑後還要走回偏遠的住宿地點，真的會讓人累癱。到京都旅行時，建議可以選擇住在市中心地區，像是河原町三條一帶。那裡有熱鬧的商店街、餐廳、觀光景點與主要車站，步行就能抵達，無論是安排行程或夜間散策都十分便利。

⚫️ 京都十字飯店

從河原町通轉入龍馬通，馬上就能看見「京都十字飯店」，這裡距離先斗町也相當近，對想要充分享受京都觀光的旅客來說，是非常理想的住宿地點。雖然位於市中心，但飯店依然保有濃厚的京都雅緻氛圍，為旅客提供放鬆身心的舒適空間。客房種類多樣，並配有獨立衛浴等完善設備，讓人能夠盡情享受沐浴時光，從細節中就能感受到飯店的用心。

日本飯店對早餐向來講究，京都十字飯店當然也不例外，明亮開放的早餐自助吧更是令人驚豔。餐點有日式與西式兩種選擇，從色彩繽紛的新鮮蔬果、當地雞蛋，到各式麵包與甜點應有盡有。其中最值得一提的是，餐檯上竟然充滿了種類豐富的肉類料理，不只培根、香腸，連京都產的雞腿肉都能品嚐得到，豐盛程度完全超越一般早餐的水準！

另外，訓練有素的服務人員也是這間飯店的一大魅力，他們能提供各種有助於提升京都旅遊體驗的在地資訊，讓旅客能夠帶回更加難忘的回憶。京都十字飯店的禮賓部甚至貼心製作了觀光地圖，介紹了許多京都各地鮮為人知的隱藏景點。向經驗豐富的禮賓人員諮詢，再帶上一份「禮賓地圖」，你的京都之旅肯定會更加有趣，光是想像就令人期待！

京都十字飯店（クロスホテル京都）

地址：京都市中京区大黒町71-1

官方網站

完美京都一日遊行程 帶你徹底感受京都魅力

從京都塔俯瞰壯麗景色、漫步鴨川河畔感受靜謐風光，再到沿途造訪的各式店鋪與景點，這條京都市中心的一日遊路線，完整呈現了京都的迷人精髓——古與今交織、熱鬧與寧靜並存。造訪這座日本古都，每一次都是重新發現的旅程，也因此，數百年來無數旅人一再回到這裡，只為親身感受屬於京都的獨特魅力。

就從現在開始規劃你的京都之旅，親自走一趟，體驗這座城市的迷人魅力吧！

