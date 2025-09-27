大阪關西世博進入倒數！ 「Labubuｘ脈脈」夢幻聯名公仔 會場購買方式詳細教學
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】大阪・關西世博會即將邁入閉幕倒數，今日官方宣布推出重磅限定周邊 －人氣角色 Labubu 與官方吉祥物 脈脈 聯名的限定商品「LABUBU x 脈脈 原創公仔」。
這款公仔高約10公分，搭配有專屬吊繩，售價含稅4,400日圓，將於10/ 01～10/11在世博會場東門官方商店大丸松坂屋百貨店限定販售。
販售方式採取當日以 Line 登記抽籤的方式隨機抽出幸運兒，這邊整理流程如下：
．登記抽籤：欲購買者需於每天09:00～13:00期間，本人親自到「世博會場東門官方商店」現場，使用智慧型手機掃描店內設置的 專用 QR Code 完成登記。每人每日限申請一次。
．中籤公布：當日的下午13:30會公布中籤名單，中籤者會收到 LINE 通知，並發送中籤號碼牌進入 Line App 中。
．前往購買：中籤者需於當日14:00起依中籤號碼順序到場，並在3小時內完成購買，逾時資格將自動失效。
※注意事項：必須以 LINE App 出示中籤畫面，截圖或列印無效，中籤號碼牌不得轉讓或轉售。
隨著世博進入尾聲，Labubu 與脈脈的跨界聯名商品，不僅兼具人氣與收藏價值，更因抽選制度而增添稀有性，勢必成為粉絲與參觀者最矚目的焦點紀念品之一。
DATA／LABUBU MYAKU-MYAKU 公仔詳細購買流程
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
