京都化身巨大藝術客棧！「逆旅京都 2」城市展覽9月開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
（去年）清原遥《Twilight time》2024，尺寸可變，棉布上使用活性染料，展於京都祇園賽萊斯廷酒店。　圖：岡はるか／攝
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你知道京都不只賞楓、逛古寺，整座城市還能變成一間「巨大的藝術客棧」嗎？由京都市主辦的當代藝術企劃「Art Rhizome KYOTO」近年引起注目，去年初次登場時，便以祇園飯店、咖啡館到公共建築為舞台，把日常空間化身為展場。今年秋天，這場實驗性藝術展將於09/13 ~11/18再次展開，橫跨10處場域，邀請旅客透過步行在城市之間移動，感受當代藝術與京都歷史空間的對話。

活動名稱中的「逆旅」意為「旅途中的客棧」，這次的策劃便是以京都整座城市為一間廣大的旅宿，邀請觀者隨著展覽的線索穿梭其中，從一個場地移動到另一個場地，透過當代藝術與空間的對話，去感受城市多層次的面貌。無論是古典建築、現代設施，還是商業空間與日常街角，都將轉化為承載藝術能量的展演場域。

▲2024年 Cafe Don Bai Sfera 之展示空間。　圖：岡はるか／攝
▲2024年 Cafe Don Bai Sfera 之展示空間。　圖：岡はるか／攝

展出地點遍布京都市區，舊市役所建築、京都府立圖書館等具代表性的公共建築將首次化身藝術展館，THE GENERAL KYOTO 四条新町、Karimoku Commons Kyoto 等商業與生活空間也會加入，另外還有旅館與咖啡館等多樣場域，共計10處據點。這樣的選址不僅凸顯京都兼具傳統與現代的城市樣貌，也讓藝術真正走入日常生活。

在初秋微涼的季節，旅人可沿著展覽動線，白天參觀文化古蹟，午後走進圖書館或咖啡館欣賞作品，夜晚再於街區裡尋覓新穎的藝術體驗。不同於單一場館的大型展覽，「Art Rhizome KYOTO 2025：逆旅京都 2」更像是一場需要親身踏訪的城市探索，藉由步行、停留與觀察，讓藝術與旅行融為一體，體現「逆旅」的主題精神。

DATA／Art Rhizome KYOTO 2025「逆旅京都 2」

・展覽期間：2025/09/13（六）～11/18（二）

・地點：京都市內10處場域，包括京都市役所舊館、京都府立圖書館、THE GENERAL KYOTO 四条新町、カリモク コモンズ キョウト、旅館與咖啡館等

・入場費用：免費（依各場地開放時間為準）

