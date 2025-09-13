A5和牛一級戰區！ 大阪市區好評燒肉店推薦，吃到飽、單點一次看

【FunTime小編群】來到大阪怎麼能不吃燒肉呢！大阪市區不只心齋橋至難波一帶燒肉店林立，道頓崛、梅田等區域也有許多燒肉名店，因此大阪可以說是頂級A5黑毛和牛餐廳的一級戰區！不論喜歡的是可以大快朵頤的吃到飽或是只愛單點的饕客，一定都有可以滿足你的燒肉餐廳。趕快跟FunTime小編一起來看看，大阪有哪些評價超讚的必吃燒肉吧～還想看更多大阪美食？大阪在地市場、大阪燒、章魚燒名店推薦，都整理在大阪旅遊全攻略！

道頓堀みつる。 圖／kkday

大阪必吃燒肉吃到飽

【難波】燒⾁⼒丸

燒⾁⼒丸。 圖／IG,usagichio

在大阪有超多分店的燒⾁⼒丸，每一間Google得分都超高！菜單有多種吃到飽方案，除了有三種不同等級的肉組合，還有分成90分鐘及120分鐘的差別，可以依據自己的需求做選擇，其中最高級價位的選擇包含和牛，全部都無限量供應！另外飲品的部份，燒⾁⼒丸也有提供無酒精飲品及含酒精飲品兩種方案，若是想體驗酒類喝到飽的朋友，選燒肉力丸就對啦！

價格：¥3,498~¥5,808（含税）

地址：⼤阪市中央區千⽇前2-9-17 Amza 1000 2樓

交通：難波站B21出口步行約1分鐘

營業時間：11:30-01:00（週一16:00開始營業）

【阿倍野】國產牛ABURIYA

國產牛ABURIYA。 圖／IG, iceskycoldly

國產牛ABURIYA是大阪非常有名的連鎖燒肉店，可以事先在官網上看各分店的訂位狀況以及做預約。國產牛ABURIYA店如其名，使用日本國產牛，不僅肉質好，而且堅持人手切肉，用餐環境也乾淨舒適，是當地人評價相當好的店家。至於為什麼特別推薦阿倍野分店給大家，那是因為阿倍野分店就在天王寺公園附近，又位在16樓的高樓，視野超好，邊吃燒肉邊看夜景超享受的啊！

價格：¥5,038~¥7,568（含稅）（依年齡不同有不同價格）

地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1-5-1 阿倍野Lucias大廈16樓

交通：大阪阿部野橋站／天王寺站14號出口步行約1分鐘

營業時間：17:00-23:00（假日12:00開始營業）

大阪必吃單點燒肉

【心齋橋】板前燒肉 一斗

板前燒肉 一斗。 圖／IG, hobbityang

一進板前燒肉一斗的大門就會先看到一整櫃的黑毛和牛，油花均勻讓人看得好餓啊～這間許多饕客心目中的黑毛和牛燒肉霸主，提供中文版的菜單，除了肉的部位和價錢，還貼心寫上每種品項的口感以及特色，讓顧客根據個人喜好做選擇。除了燒肉之外，板前燒肉一斗還有一道很特別的牛肉握壽司，來到這裡一定要點來吃吃看！

地址：大阪市中央區東心齋橋1-16-26

交通：心齋橋站6號出口步行約3分鐘

營業時間：17:00-00:00（週三及每月第2個週二公休）

【心齋橋】Yakinikuen 忍鬨

Yakinikuen 忍鬨。 圖／IG, pigpigeveryday

忍鬨也是大阪超有名的燒肉之一，以平價的價錢及出色的肉品聞名，CP值超高！忍鬨的必點品項是超浮誇的厚切蔥燒牛舌，光看賣相就要流口水，放進嘴巴肉汁爆開的瞬間，更是幸福！他們的生蛋黃牛肉壽司調味剛剛好也沒有腥味，吃過的都推薦～另外別忘了要事先訂位，忍鬨在心齋橋有兩間分店，總店滿了也可以詢問看看2店！

小編偷偷說：如果住東心齋橋2店樓上的難波心齋橋東APA飯店，早餐可是由忍鬨提供，一早起來可以吃到牛舌燒肉真的超幸福！

地址：大阪市中央區東心齋橋1-6-32

交通：心齋橋站6號出口步行約6分鐘／長堀橋站7號出口步行約3分鐘

營業時間：17:00-01:00

【難波】松阪牛 燒肉M

松阪牛 燒肉M。 圖／IG, chilin0477

松阪牛燒肉M提供單點或套餐的選擇，肉品選用日本三大和牛之一的松阪牛，而且是產地直送店鋪，肉質非常鮮嫩，而且店裡也有會說中文的店員，如果想吃高級和牛，絕對要來松阪牛燒肉M品嘗看看！

地址：大阪市中央區難波1-1-19

交通：難波站E9出口步行約3分鐘

營業時間：12:00-15:00、17:00-23:00

延伸閱讀>>大阪必吃燒肉推薦！精選10間燒肉吃到飽、和牛單點人氣餐廳

想知道更多實用大阪旅遊攻略，請看「大阪旅遊全攻略」