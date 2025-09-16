夏日限定流水麵！京都「貴船神社」參觀、交通攻略

【FunTime小編群】如果是夏天要前往日本京都遊玩的朋友，除了清水寺、八坂神社外，許多京都近郊景點也很值得造訪，這篇來跟大家介紹「貴船神社」！夏天是FunTime小編最推薦來到貴船神社的季節，可以在溪邊戲水、體驗吃流水麵，絕對能讓你消暑一下！如果是其他季節來到京都也免擔心，春天賞櫻、秋天賞楓、冬天賞雪，各個季節的推薦景點文章，都整理在京都旅遊全攻略！

貴船神社簡介

貴船神社。 圖／adobe stock

貴船神社位在京都的左京區，建於1600年前，悠久的歷史和建築風格都令人讚嘆！貴船神社的地理位置在京都鴨川的上游，自古就一直是祭祀與水相關的神明，而這裡同時也是日本繪馬的發源地，除此之外，貴船神社還是京都三大戀愛神社的其中之一，有不少人都會特地前往神社祈求好的姻緣呢！

地址：京都府京都市左京區鞍馬貴船町180

營業時間：【12月~4月】06:00-18:00【5月~11月】06:00-20:00

貴船神社交通

叡山電車。 圖／kkday

叡山電車

乘坐京阪電車至「出町柳站」後，就能轉乘叡山電車，先搭乘至「貴船口站」下車，再轉乘巴士33系統，從「叡電貴船口站前站」搭乘至「貴船站」下車，最後再步行約5鐘後抵達，如果不想轉乘巴士，也可以散步前往，步行約30鐘抵達。

京都巴士

乘坐地鐵至「國際會館站」後，就能轉乘巴士52，從「國際會館站前站」搭乘至「貴船口站」下車，再轉乘巴士33系統，從「叡電貴船口站前站」搭乘至「貴船站」下車，最後再步行約5鐘後抵達，如果不想換乘，一樣可以散步前往。

貴船神社參觀重點

貴船神社點燈

貴船神社點燈。 圖／adobe stock

每到冬天，貴傳神社就會搖身一變成為夢幻雪景秘境！階梯上覆蓋著厚厚的白雪，整個氛圍靜謐又浪漫，而最特別的是神社還會在特定時間夜間點燈，柔和的燈光映照在雪白的階梯與神社建築上，美得像走進童話中的雪國場景，完全是冬季限定的浪漫體驗～

貴船神社 本宮

貴船神社 本宮。 圖／adobe stock

沿著階梯上來就是本宮，這邊供奉的是水神「高龗神」，最一開始的本宮其實是在奧宮那個位置，後來因為一場大洪水而搬遷到本宮現在這個位置來，必須體驗的繪馬、水占卜、御守都是在這邊。

繪馬發源地

繪馬發源地。 圖／adobe stock

在本宮會看到黑馬、白馬的雕像，據說我們經常在日本神社看到的繪馬發源地就是貴船神社，古代人祈求降雨的時候會獻祭黑馬，祈求晴天則是白馬，後來因為馬匹實在很難負擔的起，改用繪馬代替，這就是繪馬的由來。推薦大家可以在本宮購買，寫下自己的心願後掛在繪馬牆上，超有意義～

御守販賣

貴船神社內販賣了許多種的御守，有祈禱考試順利、生產順利、生病痊癒、行車平安等等，每個來貴船神社的人都會買幾個回去當伴手禮送給身邊的親朋好友，祈禱身邊的人平安順利！

貴船神社 結社

貴船神社 結社。 圖／adobe stock

看完本宮後，可以先往結社走，結社主要祭拜的是「磐長姬命」，相傳在平安時代有位和歌詩人因為丈夫變心，便來到這裡誠心祈求丈夫能回心轉意，最後願望真的實現了！也因此結社被視為求姻緣與守護感情的神社，特別受到情侶與單身者喜愛，許多人都會特地前來祈求一段美好的緣分或是讓愛情更加穩固，被稱作是相當靈驗的結緣聖地。

貴船神社 奧宮

貴船神社 奧宮。 圖／adobe stock

再往裡走就能抵達奧宮，這裡可是貴船神社最初的創建地，被茂密森林環繞的氛圍讓奧宮更添一股神秘感。奧宮祭祀的神明與本宮相同，都是水神「高龗神」，而在奧宮下方更隱藏著日本三大龍穴之一的「龍穴」，被視為極其神聖的能量之地。

結婚儀式

貴船神社有幫新人舉辦結婚儀式的服務，甚至有和婚紗公司及攝影公司合作，據說在這裡舉辦結婚儀式的新人都會百年好合呢！若剛好去貴船神社旅遊的朋友有遇到正在舉辦結婚儀式一定要好好觀賞一下啊！

神秘詩籤–水占卜

神秘詩籤–水占卜。 圖／adobe stock

貴船神社最著名的就是擁有「浸水浮字神籤」，也就是水占卜！先從一疊籤紙中抽出一張自己喜歡的，接著把籤放進水裡後，文字就會慢慢浮現出來，非常特別，而且每張籤紙都有QR code，只要掃描一下就能選擇中、英文翻譯，完全不用擔心看不懂日文！有帶小孩的家庭也很適合，超新鮮的體驗，大人、小孩都會愛！

貴船名物–川床料理

貴船名物–川床料理。 圖／adobe stock

在貴船地區絕不能錯過的就是川床料理了！每年5月上旬「開床」，許多店家會擺出川床、放上矮桌及坐墊，並一直延續到9月中旬才會結束，然而這邊最大的魅力就是離溪流很近，水氣成為天然冷氣，聽著潺潺流水聲和專屬於夏日的蟲鳴，瞬間將夏天的煩躁及炎熱一併帶走，是絕對不能錯過的體驗！眾多店家中小編最推薦貴船茶屋，無論是在Google還是Tabelog都擁有相當高的評價，主要提供懷石料理，可以品嚐職人的手藝和感受滿滿的京都風情～

貴船茶屋

地址：京都市左京區鞍馬貴船町69

營業時間：10:30-19:00

川床期間：2025/5/1～2025/9/30

