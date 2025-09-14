大阪梅田住宿推薦！逛街、搭車去京都神戶等地都超方便

快訊

梅田住宿地圖。 圖／Agoda
阪急大阪龍仕柏飯店。 圖／Agoda
【FunTime小編群】作為關西地區的交通轉乘點，大阪車站及梅田車站周圍是許多人前往觀光的投宿地點。但在眾多的住宿選擇裡，要如何挑選適合的住宿呢？今天小編就來一一介紹，讓你無論是要前往環球影城還是京都奈良，都能輕鬆抵達的超方便梅田飯店～

快速導覽｜梅田住宿地圖

梅田是大阪重要的交通樞紐，多條地鐵線在此交會，無論是前往附近城市、熱門景點都很便利！周遭百貨公司林立，像是阪急百貨、大丸百貨和阪急三番街，美食選擇從平價的小吃到高級餐廳都有，並且知名的景點也在這裡，絕對是大阪自由行住宿的好選擇。

梅田住宿三大優勢：

1.交通方便

從大阪站和梅田站直達多個景點、城市，包含心齋橋、難波、關西機場、京都、神戶和奈良通通不用轉車。

2.購物天堂

聚集多間百貨公司、藥妝店和電器店，買完也不用擔心要提重物一整天，可以直接放回飯店，再開始一天的行程。

3.知名景點

擁有必去的浪漫夜景地點梅天藍天大廈、HRP FIVE紅色摩天輪。

梅田住宿｜梅田平價飯店推薦

熱鬧便利的梅田不只有高級飯店，其實也有不少平價飯店！像是一些簡約型飯店、高CP值的連鎖品牌都是不錯的選擇，讓你不用花大錢就能享受交通便利、生活機能滿分的梅田市區，推薦給有預算限制的小資族、獨旅的自由行旅客喔～

大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村｜免費泡湯ｘ高樓層景觀佳

大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村。 圖／Agoda
大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村。 圖／Agoda

大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村。 圖／Agoda
大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村。 圖／Agoda

大阪梅田站塔樓 APA 飯店及度假村(APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower)距離東梅田站只需步行4分鐘就能到達，這間APA飯店雖然是商務旅館但設施卻非常充足，4樓不僅有大浴場還有Lawson超商，34樓頂樓景觀超好還有露天泳池，且每間房間都有對外窗，部分高樓層房型還有整片的大落地窗可以觀賞大阪梅田的夜景！這間被歸類在商務旅館真的太豪華了！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

交通：梅田站步行約4分鐘

附近景點：梅田車站、天神橋筋商店街

大阪梅田NEST飯店｜梅田商圈超好逛ｘ樓下有超商

大阪梅田NEST飯店。 圖／Agoda
大阪梅田NEST飯店。 圖／Agoda

大阪梅田NEST飯店 圖／Agoda
大阪梅田NEST飯店 圖／Agoda

坐落於梅天商圈周圍的大阪梅田NEST飯店(Nest Hotel Osaka Umeda)，裝潢設計以現代簡約風格為主，走路就能抵達地鐵、JR站，樓下有Lawson及7-11便利商店，就算半夜肚子餓也不會餓肚子～客房整體簡約乾淨，但住宿空間比較小一點，不介意的朋友可以考慮這間大阪車站附近住宿喔！

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

交通：梅田站步行約7分鐘

附近景點：梅田車站、梅田藝術劇場

梅田住宿｜梅田、大阪站直通飯店推薦

若是準備要玩遍京阪神奈，每天行程都排滿滿的旅客，最適合住在與大阪站、梅田站連通的飯店！從飯店搭乘電梯或是走過天橋，便能銜接各種地鐵線和新幹線，想去哪裡都超方便～而且也不用擔心行李太多或是碰到下雨天，輕鬆往返關西機場！

大阪格蘭比亞大酒店｜直通大阪車站ｘ周遭超好逛

大阪格蘭比亞大酒店。 圖／Agoda
大阪格蘭比亞大酒店。 圖／Agoda

大阪格蘭比亞大酒店。 圖／Agoda
大阪格蘭比亞大酒店。 圖／Agoda

大阪格蘭比亞大酒店(Hotel Granvia Osaka - JR Hotel Group)與JR大阪車站連通，往中央南口方向步行約1分鐘就能抵達飯店，不用出車站，旁邊就是百貨公司，有電器賣場、美食餐廳、藥妝伴手禮，逛街購物超級方便！飯店提供多種房型，因近年來有重新整修過，內部空間住起來更加寬敞舒適，不管是家庭、情侶還是個人自由行都超適合～

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

交通：與JR大阪站連通步行約1分鐘

附近景點：大阪車站、梅田藍天大樓

梅田住宿｜梅田親子友善飯店推薦

帶孩子來大阪自由行時，可以考慮住在梅田的親子友善飯店！這裡交通十分便利，加上鄰近百貨公司、餐廳、藥妝店和便利商店，即使忘記帶什麼也能快速買到。大多數親子飯店的房型寬敞，提供兒童同床免費入住的服務，以及設有洗衣機、微波爐等設施，讓家庭旅客住得更舒適。

大阪梅田Intergate飯店｜免費泡湯ｘ宵夜茶泡飯

大阪梅田Intergate飯店。 圖／Agoda
大阪梅田Intergate飯店。 圖／Agoda

大阪梅田Intergate飯店。 圖／Agoda
大阪梅田Intergate飯店。 圖／Agoda

大阪梅田Intergate飯店(Hotel Intergate Osaka Umeda)距離西梅田站很近，走路到大阪車站只要8分鐘，沿途百貨公司林立，餐廳也有很多選擇，生活機能非常棒！不僅能盡情地逛街，晚上回到飯店後，還能在大浴場泡湯，吃免費的宵夜茶泡飯，徹底緩解一天的疲勞。另外，飯店的下午茶廣受旅客好評，除了常見的零食餅乾之外，也提供紅白酒、生鮭魚和火腿，有興趣的人千萬別錯過啦！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：西梅田站步行4分鐘

附近景點：梅田藍天大廈

大阪比偲奇格蘭比亞酒店｜房間寬敞舒適ｘ生活機能便利

大阪比偲奇格蘭比亞酒店。 圖／Agoda
大阪比偲奇格蘭比亞酒店。 圖／Agoda

大阪比偲奇格蘭比亞酒店。 圖／Agoda
大阪比偲奇格蘭比亞酒店。 圖／Agoda

位在大阪車站旁的大阪比偲奇格蘭比亞酒店(HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)，是JR West Hotel旗下的新品牌飯店，附近商店齊全，走路至JR大阪車站只要5分鐘路程。飯店裝潢新穎，大廳旁有提供沐浴用品、保養品、咖啡茶包等備品能自由拿取，客房共有10種房型，若是加購早餐方案，還能品嘗到精緻的自助式早餐～整體房間寬敞舒適，很適合家庭旅客入住。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

交通：大阪站步行約5分鐘

附近景點：大阪車站、梅田藍天大樓

