去郊區走走！「京都嵐山」這樣玩最輕鬆，景點交通一次掌握

說到京都必玩景點，嵐山也是大家推薦的熱門選擇，如果日本京都市區都玩完了，就去郊區的嵐山走走吧！嵐山是京都一直很受歡迎的郊區景點，自平安時代就是貴族們放鬆享樂的地方，尤其是這裡的櫻花和秋季景色讓人深深著迷，這次整理了嵐山景點和交通攻略，準備要去嵐山一日遊的人一起來看看吧！

京都嵐山攻略地圖。 圖／ FunTime小編群

嵐山交通

從京都到嵐山主要分別有JR、嵐電、阪急電鐵三種交通工具，三者之間都有其不同的旅遊路線，大家可以依據自己的出發位置、乘車券或是行程規劃決定～

JR（JR嵯峨嵐山站）

從京都車站出發前往嵐山最快的方式就是搭乘JR，車程約17分鐘就能抵達JR嵯峨嵐山站，有規劃搭乘嵐山小火車的朋友，一旁就是小火車嵯峨站，可以從這裡直接搭小火車上山再慢慢逛下來也是不錯的路線呦！

阪急電鐵（嵐山站）

從電鐵「河原町站」或「烏丸站」出發，就需先搭乘電鐵到「桂站」再轉乘「阪急嵐山線」到「阪急嵐山站」，總車程約20分鐘，也因為阪急嵐山站比較靠近渡月橋，因此也有許多遊客會先到渡月橋這邊走走，再慢慢前往嵐山景點～

嵐電（嵐山站）

如果要搭乘嵐電上山，建議可以直接從首站「四條大宮站」上車，因為嵐電車廂數較少，常常遇到車滿的狀況，車程約25分鐘，若是有規劃順道前往金閣寺、東映太秦映畫村等景點也可以在中間的「帷子ノ辻站」轉乘前往。

嵐山旅遊穿著小提醒

小編小提醒：嵐山景點多為步行，建議無論是甚麼季節都要穿舒服耐走的鞋子，讓旅程更輕鬆自在！

嵐山景點

渡月橋

渡月橋。 圖／shutterstock

嵐山的代表地標「渡月橋」絕對是必拍打卡點！春天櫻花盛開、秋天紅葉滿布，站在橋上就能一次賞櫻、賞楓，甚至還能捕捉到嵐山的夢幻日落美景，絕對超上鏡。很多遊客會從阪急嵐山站下車，沿著橋慢慢散步走進嵐山，邊逛邊拍完全停不下來～如果不想走路，橋旁也有傳統人力車可以搭，邊欣賞景色還能拍出超有日本風的打卡照，IG照片包準亮眼！

交通：搭阪急嵐山線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

竹林之道

竹林之道。 圖／shutterstock

來嵐山絕對不能錯過「竹林之道」！沿路綠意盎然的竹子筆直聳立，微風吹過竹葉沙沙作響，整個人瞬間放鬆療癒，走在其中就像走進禪意森林～這裡也是知名電影《藝伎回憶錄》的取景地！想拍到夢幻又空曠的照片，建議早上8點前就出發，避開人潮才能輕鬆捕捉那份靜謐美感。

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

營業時間：全天開放

野宮神社

野宮神社。 圖／IG, sasprifinity2

藏身在竹林之道旁的「野宮神社」，小巧又充滿靈氣，是祈求學業進步與良緣的好地方！神社裡有一塊傳說能實現願望的神石，只要輕輕觸摸就能許願～更有趣的是，還能把心願寫在紙上放入神社的水盆裡，如果紙浮起來，願望就更有可能實現！這個小巧又充滿魔法感的祈願體驗，真的很適合放進嵐山散步行程裡！

交通：搭搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約7分鐘即可抵達

營業時間：09:00-17:00

天龍寺

天龍寺。 圖／shutterstock

作為世界文化遺產的「天龍寺」，不僅是京都五山之首，更是來嵐山必訪的打卡景點！寺內庭園設計典雅，有典型的嵐山山水造景，春天櫻花盛開、秋天楓葉滿園，每一個角落都超上鏡，隨便拍都像明信片。走在庭園裡，不只是賞景，還能感受到濃厚的禪意氛圍，超適合在這享受靜謐又夢幻的時刻！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約2分鐘抵達

開放時間：08:30-17:00

門票：

【庭園（草原池．百花園）】高中生以上500日圓／中小學生300日圓／學齡前兒童免費

【諸堂（大方丈・書院・多宝殿）】庭園費用以外再收取300日圓

【法堂雲龍畫特別門票】500日圓（與庭園、諸堂分開收費）

龜山公園

龜山公園。 圖／IG, tatssaito

嵐山公園的龜山地區，在夏天是一大片綠油油的景色，秋天則佈滿楓紅，想要賞楓來這裡準沒錯！不用錢就可以欣賞到絕世美景，還有龜山公園展望台，可以遠眺整個嵐山地區與保津峽，美得令人讚嘆！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約15分鐘抵達

友禪的光林（和服森林）

友禪的光林。 圖／IG, twnmike

當你走進嵐電「嵐山站」，第一眼就會被數百根繽紛的柱子吸引，這就是超人氣的「和服森林」！裡頭展示了以京都傳統染織「京友禪」製作的布料，每根柱子都像是穿著和服的少女般，白天夢幻、晚上點燈後更是浪漫，根本必拍打卡點。最近IG上超多人來這裡拍照，五顏六色的光柱背景怎麼拍怎麼美，絕對是嵐山最火紅的打卡地之一。偷偷說～森林裡還有一座小小的「龍之愛宕池」，記得投幣祈願，據說能帶來好運呦！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」下車即達

營業時間：全天開放（夜間點燈至晚間 21:00 左右）

保津川遊船

保津川遊船。 圖／shutterstock

想邊看山景邊體驗冒險感？那一定要搭一次「保津川遊船」！全程大約16公里，從龜岡一路順流而下到嵐山，沿途能看到壯麗的山谷、奇岩怪石，春天有櫻花、秋天整片楓紅超震撼。划船師傅還會一邊操槳，一邊用幽默日文喊話，氣氛超嗨！秋冬時還能搭暖桌船，邊取暖邊賞景超享受，絕對是來嵐山必打卡的獨特體驗！

搭乘處：龜岡市保津町下中島2（保津川遊船乘船處）

交通：搭JR到「龜岡站」，轉乘接駁巴士約10分鐘可達

營業時間：每日9:00-15:00（依季節調整，建議提前線上預約）

