紅眼飛大阪也不怕！關西機場附近住宿飯店一次看 地理位置超方便

【FunTime小編群】有時候為了省機票錢，或是為了配合行程上的時間，就會搭較早或較晚的航班，因此機場附近的住宿就非常重要啦～本期小編為大家挑選了網路討論度最高的幾間位於關西機場附近的住宿，不僅地理位置方便，環境及服務也都很不錯，大家一起來看看吧！

對於計劃前往大阪自由行的旅客，關西機場往往是旅程的第一站，從機場到市區搭乘地鐵和公車也十分輕鬆！若是遇到航班時間較晚，或是隔天清晨起飛，有些旅客會選擇睡在機場，但小編更建議大家住在關西機場附近的飯店，除了能省下交通時間之外，還可以逛街購物吃美食，休息好才能展開更棒的旅程喔～

關西機場住宿區域：

1.關西機場站：地理位置方便、步行即可抵達航廈、有餐廳、超商和伴手禮店

2.臨空城站：一站抵達機場、有臨空城Outlet、價格親民選擇多元

關西機場住宿｜關西機場附近住宿推薦

若是搭乘紅眼班機、行李數量多的旅客，最推薦住在關西機場附近的飯店！從飯店走路就能抵達航廈，完全不用擔心叫不到車，或是隔天遇到交通延誤，無論是深夜或凌晨的航班都十分便利。機場裡面有一些餐廳、伴手禮店和24小時營業的便利商店，想填飽肚子、買點零食餅乾也沒問題～

關西機場日航酒店｜機場直通飯店ｘ房間寬敞舒適

關西機場日航酒店。 圖／Agoda

關西機場日航酒店。 圖／Agoda

關西機場日航酒店(Hotel Nikko Kansai Airport)位於關西機場旁邊，二樓大廳穿越南海電鐵、JR車站後就是第一航廈，前往第二航廈也能在門口搭乘接駁車，非常適合紅眼班機的旅客！更貼心的是可以直接推行李推車過去，工作人員會再收回推車，不用自己扛很重的行李。樓下還有全家、lawson便利商店，無論是要搭車或覓食都很方便。而且房間設備齊全，空間寬敞舒適，如果有帶小朋友出門，飯店也提供各種兒童用品租借服務，十分友善～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：關西機場第1航廈步行約5分鐘

關西機場第一客艙酒店｜單人膠囊房型ｘ免費大浴場

關西機場第一客艙酒店。 圖／Agoda

關西機場第一客艙酒店。 圖／Agoda

若是抵達時間晚，只想簡單過夜的單人旅客，關西機場第一客艙酒店(First Cabin Kansai Airport)也是一個好選擇，交通超方便，與JR、南海電鐵關西機場站直接相連，位在Aeroplaza購物中心的3樓。整體環境簡單乾淨，還有大浴場可以泡澡。房型皆為單人客房，共有四種規模大小，推薦給小資旅行的各位～

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：關西機場第1航廈步行約1分鐘

關西機場住宿｜臨空城住宿方便又好逛

臨空城住宿更適合步調悠閒，希望在飛行前想好好休息，或是計畫先放鬆逛逛再前往市區的旅客。從這裡搭乘地鐵只要一站就能抵達關西機場，車程約5分鐘，交通非常方便。而且還有著必逛的臨空城Outlet，可以盡情買免稅品和伴手禮，買到最後一刻再也不是夢想！此外，整體的住宿價格更親民，選擇也相對多元喔～

關西機場星野集團OMO飯店｜平價住宿好選擇ｘ行李箱可平攤

關西機場星野集團OMO飯店。 圖／Agoda

關西機場星野集團OMO飯店。 圖／Agoda

關西機場星野集團OMO飯店(OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts)是平價住宿好選擇，地點就在臨空城站旁邊，有提供免費機場接駁巴士、行李寄送服務，周遭還有臨空城outlet和超市可以逛，完全不會無聊！整體房間寬敞舒適，打開2個29吋的行李箱都綽綽有餘，而且每層樓都有製冰機和微波爐，不用跑到一樓使用，便利性十足～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：臨空城站步行約1分鐘

大阪關西機場星際之門酒店｜高樓層景觀佳ｘ臨空城outlet

大阪關西機場星際之門酒店。 圖／Agoda

大阪關西機場星際之門酒店。 圖／Agoda

大阪關西機場星際之門酒店(Star Gate Hotel)位於臨空站3號出口處，從機場搭乘JR或是南海電鐵只約要5分鐘車程即可抵達。飯店共有54樓層高，擁有非常棒的視野。附近還有來大阪必逛的臨空城outlet，想補貨的旅人千萬不要錯過了！飯店大門口也有免費的關西機場接駁巴士可以搭乘，不過要記得事先向櫃台服務人員預約唷！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：臨空城站步行約1分鐘

關西機場天然溫泉海茵娜飯店｜海景第一排ｘ大片落地窗

關西機場天然溫泉海茵娜飯店。 圖／Agoda

關西機場天然溫泉海茵娜飯店。 圖／Agoda

關西機場天然溫泉海茵娜飯店 (Henn na Hotel Kansai Airport Natural Hot Springs)飯店房間採用木質裝潢，搭配簡潔的家具，優雅溫馨。由於地點位在海岸第一排，部分房間還享有整面落地窗的海景！另外飯店也有提供收費的室內外景觀大浴場，可以一覽大阪灣全景和關西國際機場起降的景色，有興趣的朋友可以向櫃台購買泡湯券喔！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：臨空城站步行約10分鐘

