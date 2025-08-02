2025日本賞楓景點推薦懶人包！ 含夜楓+預測時間+溫泉泡湯推薦 (京阪神篇)

秋風吹起，空氣中開始飄著一點涼意，日本賞楓就快要登場啦！特別是京阪神地區（京都、大阪、神戶），整個11月到12月初就像被紅黃漸層的魔法刷過，所有寺院、步道、公園、甚至車站旁的樹都換上了最迷人的秋裝。旅人們背起包、拿起相機，準備踏上一場最浪漫的楓葉追逐戰。

圖片來源：Pexels

2025官方楓葉時間總覽

台灣旅客仍以京阪神為楓葉觀賞首選，但也顯示偏移傾向：避開人潮、偏好深度旅遊與自然體驗。三成旅客選擇二、三線城市，如奈良、三重、滋賀等地

京阪神賞楓景點/資料總整理

【京都代表】

* 永觀堂 夜間點燈至21:00，滿山紅葉搭配燈光超夢幻。

* 清水寺 經典必訪，夜間特別參拜搭配紅葉絕美無比。

* 東福寺 超人氣景點，以「通天橋」為紅葉代表畫面。

* 南禪寺＆哲學之道：適合散步慢賞，兩側紅葉成道，風情萬種。

* 龍安寺／仁和寺 ： 禪風庭園中的紅葉低調卻深刻。

* 高台寺 ： 夜楓燈光映池倒影，有詩意氛圍。

* 大原三千院 ： 山區中的秘境，紅葉圍繞茅草屋超有意境。

* 嵐山＆渡月橋 ： 超人氣地標，配小火車＋竹林散策一整套。

* 琉璃光院 ： 限定開放，室內倒影紅葉成為網美打卡王者。

(上：瑠璃光院，下：三千院 -圖片來源：日本漫遊)

【大阪代表】

* 大阪城公園：天守閣背景配紅葉，經典不解釋

* 萬博記念公園：銀杏大道與紅葉交錯，適合家庭／日間散策

* 箕面公園：大阪賞楓王者，搭電車直達，還有紅葉天瀑布

* 勝尾寺：紅葉＋達摩寺景，氣氛非常幽靜

* 大仙公園（堺市）：適合自駕或深度行，風景悠閒

* 星田園地（交野市）：「星之鞦韆」為日本國內最大規模吊橋視角。

* 四條畷神社：小眾但色彩濃烈

* 牛滝山大威徳寺：有紅葉與古寺結合的美景，彷彿迷你版的京都

(星田園地/星之鞦韆-圖片來源：美麗佳人)

(左：大阪 箕面公園，右：勝尾寺 -圖片來源：好運日本行)

【神戶＆滋賀秘境】

* 六甲山／摩耶山 ： 可搭纜車或自駕登高望遠，紅葉搭夜景超加分。

* 有馬溫泉周邊 ： 泡湯＋紅葉的極致享受，推薦瑞寶寺公園。

* 湖東三山（西明寺、金剛輪寺、百濟寺） ： 三座古寺藏於群山中，紅葉風情各異。

* 高島水杉大道 ： 拍照必收，長達2.4公里的水杉紅葉隧道。

* 比叡山延曆寺 ： 坐落於山腰間，秋天染紅山林、氣氛莊嚴。

(有馬溫泉-圖片來源：有馬溫泉（Arima Onsen）官網)

夜晚同樣美！夜楓控必看景點

夜晚的紅葉有種不同的魔力，光影交錯之間，每一片葉子都像舞台上的主角。

以下精選京阪神夜楓名所，讓你在燈光下看見秋天最迷人的樣子。

* 永觀堂（禪林寺）：每年夜間限定點燈，紅葉倒映在池水中，宛如夢境，是京都夜楓第一人氣。

* 清水寺：夜間特別參拜期間，清水舞台在紅葉與燈光交織中展現壯麗景觀。

* 高台寺：小巧卻極致優美，庭園水面倒影紅葉與燈光，營造三重視覺美感。

* 醍醐寺：寺前池塘配合夜間燈光，紅葉景色寧靜雅致，適合攝影與靜心散步。

* 圓山公園＆知恩院周邊：緊鄰祇園，逛街後可順道賞楓，夜間氛圍浪漫。

* 貴船神社：山間神社紅葉與燈籠相映，宛如異世界般的靜謐。

* 將軍塚青龍殿：高處俯瞰京都市區夜景與楓紅，壯觀非常。

* 寶嚴院（嵐山）：夜楓庭園典雅夢幻，夜間特別開放氣氛靜謐。

(京都 東寺-圖片來源.. Caede-L'ELISIR [紅楓葉- 愛麗絲亞京都)

(京都 高臺寺~賞夜楓-圖片來源：完美行旅遊情報)

賞楓行程提案 × 四大人設旅客推薦

無論是帶孩子、愛拍照、喜歡夜景還是輕鬆慢遊，這裡整理出四種常見旅客類型，幫你量身推薦賞楓路線。

《家庭親子型》

適合對象：爸媽＋小小孩 行程設計：

* 上午：箕面公園（平坦步道、野生猴子、自然教室）

* 中午：前往大阪城公園野餐、遊戲場玩耍

* 下午：包車移動至神戶六甲山區，傍晚泡溫泉



《攝影愛好型》

適合對象：熱愛拍照、追求自然景色與清幽環境 行程設計：

* 早上：龍安寺清晨光影（建議提早到避開人潮）

* 中午：仁和寺午間靜賞庭園

* 下午：大原地區深秋山景收尾



《夜楓景觀》

適合對象：熱愛拍照、追求自然景色與清幽環境 行程設計： 適合對象：喜歡夜景與燈光、行程較晚出發 行程設計：

* 下午：先在南禪寺與哲學之道散步暖身

* 傍晚：前往永觀堂排隊欣賞夜楓

* 晚上：結束於清水寺夜間特別參拜



《輕鬆慢遊型》（好友/閨蜜自由行）

適合對象：想要行程彈性、行走距離適中 行程設計：

* 上午：嵐山竹林＋渡月橋拍照

* 中午：搭乘嵯峨野觀光小火車賞楓

* 下午：嵐山商店街吃抹茶甜點＋參拜野宮神社

(京都 醍醐寺-圖片來源.. Caede-L'ELISIR [紅楓葉- 愛麗絲亞京都)

楓葉＋溫泉=終極享受配對

秋天賞楓再搭配泡湯和在地美食，想到就覺得也太享受了吧！

【京都區域】

►京都鞍馬溫泉/くらま温泉／Kurama Onsen：

連結：https://reurl.cc/VW1ZOZ

被稱作「京都的心靈秘湯」，以硫黃溫泉＋鐵質含量高著稱，美肌與疲勞回復效果俱佳。你可以在內湯與坐落山腰的露天風呂裡，一邊泡溫泉一邊俯瞰鞍馬山的四季絕景。 設施附設食堂，能品嘗到季節山菜鍋、地雞釜飯等當地滋味，還可以順遊鞍馬寺或貴船神社，是想融合自然、歷史、散步的好去處。

(京都鞍馬溫泉：（くらま温泉／Kurama Onsen)-圖片來源：官網)

►嵐山溫泉・彩四季の宿 花筏：

（あらしやまおんせん・さいしきのやど はないかだ／Arashiyama Onsen Saishiki-no-Yado Hanaikada）

連結：https://reurl.cc/A3OWmK

位於渡月橋南端，整體小巧但極具質感。展望露天風呂能遠眺愛宕山及大堰川流水聲，泡湯氛圍極佳，館內餐食以京懷石為主，部屋食服務，完全在地風味。位置絕佳，散步至天龍寺、竹林、トロッコ一日搞定。極適合帶長輩或浪漫約會族。

(嵐山溫泉・彩四季の宿 花筏）圖片來源：官網)

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【大阪區域】

►箕面溫泉スパーガーデンMinoh Spa Garden)：

連結：https://reurl.cc/K9QzWq

位於大阪北部山區的「箕面溫泉 Spa Garden」，是大江戶溫泉物語集團旗下的人氣設施，結合天然溫泉、美景露天風呂、懷舊娛樂表演與家庭式休閒空間，被譽為「大阪人的心靈浴場」。

♦必訪亮點：

一、天然溫泉直引自箕面山腳下：使用碳酸氫鈉泉（俗稱「美人湯」），尤其「天空露天風呂」可遠眺大阪夜景與遠山，人氣超高。

二、經典「昭和」主題娛樂街區：內設縁日攤販、復古小吃、遊戲廳與祭典風設計，完全就是一腳踩進昭和時代。還會有演歌、歌謠秀、大衆劇團等表演。

三、站式放鬆設施：按摩岩盤浴、美容室、主題餐廳與和室住宿，適合全家同遊或情侶休閒一泊二食。

四、交通便利，貼心接駁：從阪急「箕面站」步行 5 分鐘，或搭免費接駁車從「箕面萱野站」出發。

五、靠近箕面瀑布與自然步道： 白天散步、晚上泡湯。

《適合誰》？

* 喜歡溫泉但又不想太偏僻的旅人

* 一家大小想體驗日式風呂＋娛樂的親子團

* 走膩都市景點，想找「和風＋溫泉＋山景」的短期放空旅程者

(箕面溫泉スパーガーデン（Minoh Spa Garden）-圖片來源：官網)

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【神戶/有馬/滋賀區堿】

►有馬溫泉推薦：「兵衛向陽閣」／Arima Onsen Bei-ei Koyokaku：

遲結：https://reurl.cc/ZNbdLW

有馬最老牌旅館之一，擁有超過 700 年歷史，設有三個大浴場與兩處貸切露天風呂，全館皆可體驗金泉（鐵質＋鹽泉）。館內有餐廳、咖啡廳、土產店、Premium Lounge，整體配置與氣氛豪華卻不浮誇。補完泡湯後能在落地窗前賞庭園，不論假日還是浪漫夜晚都滿分推薦。

(有馬温泉 兵衛向陽閣(Arima Onsen Bei-ei Koyokaku) 圖片來源：官網)

去日本前一定要知道的新規定

2025最新須知

根據日本政府觀光局（JNTO）公布資料，2024 年台灣赴日旅遊人次達 604 萬人次，穩居日本海外客源第三名，僅次於韓國與中國，展現台灣民眾對日本旅遊的高度黏著度。

旅客主要集中於東京、大阪與京都三大城市，京阪神依然是熱門不墜的黃金路線。

台灣旅客人數可望持續攀升，而赴日旅遊的玩法，正在發生新變化。

以下是台灣旅客最關心的最新趨勢與注意事項整理：出發前先把這篇收藏起來，讓你玩得爽又順不踩雷！

♦京都公車拒收大行李-

搭公車再不能拖著超過登機箱尺吋的行李箱趴趴走！建議改搭地鐵、計程車，或預約「空手觀光巴士」。

♦大阪全面禁菸上路-

大阪街頭2025年1月起就禁止路邊抽菸，違規罰1,000日圓。菸友請事先查好140個合法吸菸區。

♦公共場所飲酒限制上路中-

部分縣市針對特定觀光區（如京都花見小路、東京涉谷等）陸續實施或計畫公共場合禁酒時段

♦熊本不收 Suica/ICOCA-

自 2024 年 11 月 16 日起，熊本市及部分交通業者已停用 Suica、ICOCA 等全國 IC 卡，只能改用現金或地方專用卡（例如 Kumamon 卡）

♦2026退稅改機場統一辦理-

日本政府已決定自 2026 年起將免稅機制調整為「先含稅購買，於機場退稅」，並取消封裝要求

♦關稅重點提醒-

入境時酒類、化妝品、名牌數量有規定- 若有購買免稅商品，請注意總額與數量（例：酒類不得超過3瓶、香水不得超過2盎司）。如超量需報關，避免被課稅。

♦入境日本趨於便利-

自 2024 年起，Visit Japan Web 正式上線，可讓外國旅客（包括台灣人）先行線上登記入境資料並生成 QR Code，抵達後快速通關

(圖片來源：Pexels)

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