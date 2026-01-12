2026日本旅遊一馬當先！東京不可錯過的「馬年主題活動3選」

2026日本旅行依舊精彩！為迎接新一年馬年登場，不妨把馬元素融入行程，走訪特色神社、觀賞淺草流鏑馬，或前往東京大井競馬場欣賞華麗點燈，感受滿滿馬元素的旅遊樂趣。

遊日本也要迎接馬年

以十二年為一循環的動物曆法，不只在中國、台灣流傳，整個亞洲也多少受到影響。日本同樣保留著相關習俗，每當新一年生肖輪替，代表該年的動物便會大量出現在日常生活中，而即將迎來的 2026年馬年當然也不例外。從前一年年底開始，商店街、百貨公司便陸續換上馬年主題裝飾，神社也準備好了帶有馬意象的御朱印，可愛的馬年周邊商品更是隨處可見，新年賀卡上（年賀状），自然少不了奔馳的馬圖樣。馬象徵著活力、率直與前進的動能，期待2026年會成為一個充滿朝氣與正面能量的吉祥年份。

馬年的氛圍將會在接下來的半年間，以各種細微形式融入日常，就讓我們以「馬」作為起點，規劃一趟屬於2026年的特別日本旅程吧！

① 大井競馬場點燈活動「TOKYO MEGA Illumi」

日本冬季著名的風物詩，非「點燈活動」莫屬。以壯觀夢幻聞名，其規模與視覺效果遠勝其他國家的節慶燈飾，在寒冷空氣中閃耀的燈光，更顯得璀璨動人。這類點燈活動遍布日本各地，主題風格多元，而其中最受歡迎的代表之一，就是位於東京大井競馬場的「TOKYO MEGA ILLUMI（東京メガイルミ）」。

TOKYO MEGA ILLUMI於冬季、未舉辦賽馬的期間開放，每年使用多達800萬顆燈泡，點亮約26萬平方公尺的賽馬場腹地。除了霓虹光隧道與花卉主題燈飾外，現場還設有馬車造景等拍照打卡點、馬匹的遊行活動，甚至能近距離與迷你馬互動拍照。不分年齡、老少咸宜，是在馬年初期感受滿滿馬年氛圍、迎接新年的絕佳方式。

【Tokyo Mega Illumi（東京メガイルミ）】

地址： 〒140-0012東京都品川区勝島2丁目1番地

活動日期：2025年11月1日～2026年1月11日

營業時間：原則上是16:30～21:00（最後入場時間 20:00）

公休日：

2025年11月10日～14日

2025年12月1日～5日

2025年12月24日～2026年1月1日

交通：

– 東京單軌電車<大井競馬場前站>步行約2分鐘

– 京急線<立會川站>步行約12分

官方網站

② 流鏑馬馬上弓術

如果你想體驗更具傳統風格的馬文化，那麼源自古老神道信仰的「流鏑馬（やぶさめ）」馬上弓術 絕對值得一看。這項儀式可追溯至日本古代，如今已相當少見，只有部分神社依舊每年舉行流鏑馬神事。弓箭手在奔馳的馬背上射向木製標靶，作為祈求國泰民安、身體健康與五穀豐收的祭祀儀式。馭馬者不僅需要高超的騎馬與射箭技巧，還必須與馬匹培養深厚的默契，在現代社會中，能舉辦這類活動的地點並不多，也更顯得彌足珍貴。

較為知名的年度流鏑馬活動包括京都的「下鴨神社」、長野的「若一王子神社」，以及神奈川的「鶴岡八幡宮」。在東京，則可於每年春季（通常為4月下旬，2026年日期尚未公布）在隅田公園欣賞到淺草流鏑馬（如上圖），地點就在知名的淺草寺附近。

想在馬年有個好兆頭，流鏑馬絕對是最值得鎖定的活動之一。

【淺草流鏑馬】

地點： 隅田公園

活動日期：待公布（通常於4月下旬舉辦）

門票費用：待公布（往年約每人3,000日圓左右）

※ 最新資訊請以官方網站公告為準

官方網站（日文）

③ 馬主題神社

圖片取自: 五方山熊野神社官方IG

日本的神道信仰源自古老的自然崇拜，從山川、自然萬物到歷史人物，都能被奉為神祇，其中也包含動物。日本各地其實存在著不少供奉神聖馬匹的神社，無論是仍在世的馬，或是因各種原因被視為神聖存在、已離世的馬，都可能成為信仰的一部分。

在東京，你可以造訪「五方山熊野神社」（有時也稱為立石熊野神社），親眼見到三匹非常特別的「神馬」（其實是迷你馬❤️）。這座神社最初於平安時代中期（794～1185年）供奉日本著名的陰陽師、占星家安倍晴明，現任宮司則出身於騎馬與訓馬世家，因此神社後來開始收養馬匹，並迎來了 Kirara、Choco、Vanilla這三位可愛的成員。

參拜者平時可隨時前來向馬廄中的神聖小馬打招呼。若是在初秋造訪，還有機會遇上七五三活動，屆時迷你馬會拉著載有孩童的小車，在神社境內巡遊。無論是在馬年，或是其他季節，只要造訪東京，前往這類獨特的神社與馬近距離互動，都是一種別具特色的文化體驗。

【五方山 熊野神社（又稱：立石熊野神社）】

地址： 〒124-0012 東京都葛飾区立石８丁目４４−３１

營業時間：9:00～16:00

免費參拜

官方網站（日文）

2026年在日本盡情享受馬年

從TOKYO MEGA ILLUMI閃耀夢幻的點燈活動與活潑可愛的小馬互動、充滿張力與優雅氣勢的淺草流鏑馬，再到洋溢在地魅力的馬主題神社，2026年的馬年主題東京之旅真的是樂趣無窮。無論你是想追尋日本特色主題活動，或只是單純喜愛馬（順便買些可愛的馬年應景小物），就讓「馬的前進動力」陪你展開一趟精彩的東京旅程吧！

