東京散步銀座復古路線：從地標SEIKO HOUSE開始 探索步行者天國外的深度景點

說起東京銀座，最為人所知的莫過於銀座地標的SEIKO HOUSE、步行者天國和精品購物。不過你可曾想過，這棟有鐘塔的大樓裡是什麼？除了步行者天國和買東西以外，銀座還有什麼好逛的？又為何會給人有些高雅貴氣的印象呢？這次就從SEIKO HOUSE的銀座・和光出發，一起走讀銀座的前世今生。

銀座：跨過三百多年的高雅之地

今天銀座的氛圍，不是一天兩天造就的，數來可能有320多年的歷史積累。

此地之所以得名「銀座」，可追溯到江戶時代。當時的幕府將軍德川家康，在西元1603年將銀幣鑄造所，從靜岡搬到遷到現在的銀座二丁目一帶，稱之為「銀座役所」。而那一帶原來的正式名稱雖然為「新換錢町（新両替町）」，不過大家都開始通稱這裡為「銀座」。

而當時的銀座，就是個商業蠻繁榮的地方，不僅有很多匠人居住在這裡，更有很多日本傳統表演藝術——歌舞伎和能樂的劇場和演藝人員聚集。最盛期連當時幕府直屬的能樂三大家——観世、金春、金剛也都聚集在此，後來還有了歌舞伎座的誕生。

雖然銀座一帶曾經因明治時代的一場大火和關東大地震受到重創，卻也造就了當地街區規劃的進化，且未曾停止它商業繁榮的發展腳步。近代隨著日本鐵路的開通，銀座南邊的新橋成了橫濱到東京的鐵道出入口，而銀座無疑作為站前鬧區更加繁華——各種西餐廳、麵包店、洋服店、皮包店、手錶店等如雨後春筍，讓銀座成了最新潮且西化的地方。

就是在這樣的氛圍中，造就了Seiko精工集團前身的服部時計店，與銀座地標的SEIKO HOUSE的第一代鐘塔的誕生。後來又有一些老牌大型百貨公司進駐，再加上大眾交通越來越便利，銀座的繁榮蒸蒸日上，亦造就了它經年累月形成的貴氣與新潮時尚品味。

如今走在銀座一帶，依然能找到許多屬於它的時代印記——也許是許多百年老舖，也許是為歲月刻劃過的老洋房，也許是像SEIKO HOUSE和歌舞伎座這樣與時俱進的老建築們，也許是藏在銀座小巷中的稻荷神社。

下面我們就從都一起從SEIKO HOUSE開始散步，品味一下高雅的銀座所擁有的歲月風華吧。

① 銀座・和光：高級精品專賣店與藝廊空間

「住」在銀座地標——SEIKO HOUSE裡的，是Seiko精工集團旗下的高級專賣店「銀座・和光」。

Seiko精工鐘塔的歷史，最早可以追溯到1894年。當時Seiko精工集團的創辦人服部金太郎，買下了朝野新聞社，經過增改築後，完成了初代的時計塔。

儘管從鐘錶業起家，但服部時計店後來也成立小賣部，提供販售鐘錶外的其他精品。這部分的業務只需發展到1947年獨立，成立了「株式會社 和光（株式会社 和光）」，並在1952年起正式進駐鐘塔大樓營業，並在後來的幾十年中成為銀座時尚的指標之一，至今成了現在的「銀座・和光」。

現在我們所見到的鐘塔大樓，是改建而成的第二代，由日本近代建築師渡邊仁的建築事務所設計。其外觀採全天然石造，鐘塔時鐘下的空間與大樓的窗花上能見到銅作的唐草雕花，而建築內壁則使用了來自義大利的大理石，古典雅緻。

走入建築其中，裡面的地下一樓到四樓以販售不同種類的精品為主，而六樓，則是不定時會舉辦藝文展覽的藝廊空間。在一樓的「和光WATCH SQUARE」，能找到包括Seiko精工在內的多種日本海內外精緻品牌手錶。

二樓，則有Grand Seiko銀座旗艦精品店、Credor貴朵沙龍，以及珠寶廣場。這一樓層內，不僅能找到Grand Seiko中較名貴的錶款、Credor貴朵的錶款、以及ASHOKA鑽石、阿古屋珍珠、Gimel等精緻珠寶，還能見到的Grand Seiko歷史資料展示。

銀座・和光的三樓和四樓，這分別是適合都會男女的時尚精品及服飾樓層。自明治時代就開始精品選物販售的和光，擁有獨到的時尚品味。他們不僅甄選日本海內外的時尚品牌精品，同時也有自家設計的原創品牌。無論是包包皮件、飾品配件，在這裡都能找到。

致力於時尚精品的銀座・和光，在支持日本的藝術文化的用心也不曾少過。早在1930年代，和光前身的「服部時計店」，就有在定期舉辦名為「和光會」的美術展覽，而「和光」獨立出來時的名字，也正是來自和光會。1950年代，銀座・和光甚至找來當時日本的新銳設計師們競賽，讓鐘塔大樓的櫥窗得了「銀座的臉面（銀座の顔）」之稱。

現在銀座・和光6樓的Seiko House Hall，是在1970年代誕生的展覽空間，而就在2024年，他們更將B1改建成新的「Arts & Culture」，找來杉本博司與榊田倫之共同主導的新素材研究所擔當設計，從空間主題到裝潢選材都別具匠心。在這空間中，能見到像是「切子」和「竹籃」精緻的日本傳統工藝品，同時也會有不同主題的企劃展登場，同時與時尚精品元素相結合，帶來非同一般的美的體驗。

想知道在這銀座的地標內正有些什麼樣的展覽活動，可以到銀座・和光的官方網站看看。關於銀座・和光的更詳細介紹，也能參考我們之前寫的文章。

銀座・和光

地址：東京都中央区銀座4-5-11

營業時間：11:00～19:00（扣除年末年初，全年無休）

大眾交通：

東京地下鐵 銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」A9・A10出口、B1出口直結

官方網站

② Seiko精工博物館銀座 走進時間與鐘錶的世界

拜訪過SEIKO HOUSE的銀座・和光後，步行一下就可抵達的Seiko精工博物館銀座。雖然名為「Seiko精工博物館」，但館內展示的不只有Seiko精工的鐘錶製品，而也有以「時與鐘錶（時と時計）」作為主題，展出許多古今與計時相關的一些資料和收藏內容。

Seiko精工博物館，其實最早是作為對時間和鐘錶相關領域的研究、資料和標本的搜集與保存而在1981年誕生的機關，名為「Seiko精工鐘錶資料館」。一開始，它被設立在東京製造工廠——位於東京墨田區的精工舍內，且並未對外開放。2012年，Seiko精工鐘錶資料館改名為「Seiko精工博物館」，並作為Seiko精工集團的企業博物館對外開放。2020年適逢服部金太郎160週年誕辰紀念，這間博物館遷到服部金太郎出生並創立服部時計店的銀座，以新的面貌將包括Seiko精工製品歷史在內的相關研究資料等整理展示出來。

Seiko精工博物館銀座從地下1樓到6樓，各樓層有不同的主題。（6樓是Grand Seiko博物館。）其中關於Seiko精工集團創辦人服部金太郎與其品牌歷史自然是少不了。有趣的是，地下一樓的「極限的時間」以及五樓的「多樣的時間」等區域，也展出了相對較近年代的製品。

在地下一樓的「極限的時間」展區，展示了Seiko在全球重要體育賽事中使用、絕不容許失誤的計時與測量設備，以及致力開發能在宇宙、深海等極端環境中使用的手錶的歷程。

上方照片所示，正是2009年世界田徑錦標賽男子100公尺決賽中，尤塞恩・博爾特以9.58秒創下世界新紀錄時所使用的實際設備（場邊顯示鐘與起跑器）。許多參觀者都會與這套設備合影留念。

位於5樓的「各式各樣的時間」展區，介紹了1970年代以後，Seiko精工所推出的各式腕錶。這些錶款不僅是用來「知道時間」的工具，更是回應個人的多元感性、展現自我風格的重要配件。

設置於有樂町等地的Seiko精工大型機械人偶鐘過去曾一度引發話題，而館內也展示了Seiko精工為家用所打造的各式機械人偶鐘。其中包含深受歡迎的「幻想樂園Fantasia」、咕咕鐘等作品。不僅如此，還有金字塔造型、輕觸頂部就會報時的「金字塔報時鐘Pyramid Talk」等，讓人目不暇給。

透過了解 Seiko精工創辦人的挑戰精神、產品開發歷程，以及鐘錶技術的演進，不僅能激發對「時間」的興趣與思考，對於商業人士而言，也許還能從中獲得一些事業上的啟發。

如欲參觀，可透過官方網站進行預約（入館免費）。

Seiko精工博物館銀座（セイコーミュージアム 銀座）

地址：東京都中央区銀座4丁目3‑13 セイコー並木通りビル

營業時間：10:30～18:00

公休日：星期一、年末年始 ※不排除臨時變動的可能。

大眾交通：

東京地下鐵 銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」B2或B4出口，步行約1分鐘

東京地下鐵 日比谷線、都營三田線 「日比谷站」A0出口，步行約2分鐘

東京地下鐵 有樂町線 「有樂町站」D8出口，步行約2分鐘

JR 「有樂町站」銀座口、中央口，步行約4分鐘

官方網站 ｜ 預約參觀

③ 銀座發祥之地石碑 銀座的起源

從銀座・和光所在交叉路口，沿著大馬路，往東京地下鐵銀座一丁目站的方向走，會經過銀座二丁目。就在這條中央通的銀座二丁目段上，能見到Tiffany蒂芙尼銀座本店。在這店舖前的人行道上，能找到一座「銀座發祥之地」石碑。

前面已有提到，銀座的誕生，是因為江戶時代德川幕府在這裡設置了鑄造銀幣的銀座役所而來。Tiffany蒂芙尼銀座本店所在的這一個地方，曾經就是讓銀座「誕生」的銀座役所的所在地。這座石碑，建立於昭和30年（1955年），用以紀念銀座這個地方的起源。碑文上也很清楚地寫著「銀座」的由來，可是走讀銀座歷史的重要史蹟之一。

銀座發祥之地石碑（銀座発祥の地碑）

地址：東京都中央区銀座2丁目7

④ 歌舞伎座 解讀銀座的藝能傳統

喜歡日本傳統表演藝術的朋友，來到銀座必然少不了走一遭位於銀座四丁目——更靠近東銀座站的歌舞伎座。歌舞伎座最早建於明治20年（西元1889年），歷經明治、大正、昭和、平成，如今來到了令和時代，無疑是東京傳統藝能傳承之地。歌舞伎的誕生，和它所在的銀座四丁目的木挽町一帶的歷史淵源有關——這一地區早在江戶時代，就作為當地人看戲娛樂之地而繁榮。

走過超過百年歷史的歌舞伎町，曾因天災人禍而幾度毀損。現在的建築，已經是第五代建築，建築設計師是日本名建築師隈研吾，外觀上一部分保留了第四代建築的古典設計，例如傳統瓦屋頂、屋檐上的唐破風設計等，並背靠作為歌舞伎座辦公大樓的現代歌舞伎座塔相結合，可說是銀座另一個重要的地標。

一般印象中的日本歌舞伎表演都很長，且票價不菲。不過在歌舞伎座有販售「一幕見席」的票，是以一幕一幕計算的，根據表演內容的不同，長短也不同，一般大概在1～2小時左右，蠻適合想要體驗的朋友。一幕見席的票，以往以當日現場售票，且採自由座的方式為主，但現在可以在表演前一天的中午十二點過後，從官方網站上購買指定座位，大家可以參考看看。

歌舞伎座

地址：東京都中央区銀座4丁目12‑15

售票處營業時間：

公演日 10:00～18:00

休演日、公演期間外 10:00～17:00

公休日：不定期，官網公告為準（主要於年末年始或無演出日休館）

大眾交通：

東京地下鐵 日比谷線、都營淺草線「東銀座站」出口3直通

東京地下鐵 銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」出口A7，步行約5分鐘

官方網站

⑤ 豐岩稻荷神社 藏在小巷中的能量景點

銀座總給人高雅貴氣的印象，無論是老牌百貨公司、精品專賣店、國際品牌旗艦店等，無不時尚而精緻。所以在銀座，是沒有什麼日本的神社或寺院可以參拜的囉？如果你下意識地就這麼推斷的話，那可就大錯特錯了。或許你走在銀座的小路裡時，有發現在銀座的一些小巷子或不是很顯眼的地方，藏著一些小小的稻荷神社，且數量還不少，而這位在銀座7丁目鈴蘭通防火巷中的豐岩稻荷神社，就是其中之一。

銀座一帶之所以會有這麼多稻荷神社的原因，主要在於稻荷大神一方面能庇佑當地免於火災，一方面又能祈福商業繁盛。而豐岩稻荷神社最初在江戶時代設立時，也是為了庇佑當地免於火災，且在「結緣」這部分也十分靈驗。或許也正是因為如此，據說這個神社在近代，也被以市川羽左衛門為首的歌舞伎演員和藝能相關的從業人員們信仰。

如今，這裡依然作為結緣神社而出名，畢竟從以前就在銀座工作的女性之間就特別有人氣，可說是銀座隱藏版的能量景點呢。

豐岩稻荷神社（豊岩稲荷神社）

地址：東京都中央区銀座7‑8‑14

參拜時間：自由

社務所公休：週三・週四

大眾交通：

東京地下鐵 銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」A2 出口出來，步行約5分鐘

官方X帳號

Special 到銀座・和光 ANNEX歇腳吃美食

（圖片提供：銀座・和光）

在銀座散步的途中或結束後，若想要找個地方休息一下，吃點東西，到銀座・和光別館ANNEX二樓的Tea Salon會是個不錯的選擇。

店內菜單以當季食材製作的期間限定甜品為主，像是各種當令水果芭菲就非常受歡迎，而銀座布丁聖代（銀座プリン・ア・ラ・モード）可又是經典，特別符合這次的散步氛圍！畢竟，布丁聖代是在昭和時期從橫濱紅起來的喫茶店甜點，復古風十足，且ANNEX Tea Salon的銀座布丁聖代，看起來又比傳統喫茶店裡的多一些雅氣。

除了水果芭菲、銀座布丁聖代之外，店內還有許多精緻的切片蛋糕，搭配茶飲變成Set組合也蠻推薦的。如果想要吃一些鹹食，則有三明治、義大利肉醬麵等可以選擇。

（圖片提供：銀座・和光）

ANNEX Tea Salon因為很有人氣，且無法事前預約，在規劃行程時就已決定拜訪的話，可以看時間先到現場領取號碼牌後，再到附近走走等待通知。臨時想前往，也可以在ANNEX Tea Salon的官方網站上先查看目前現場排隊的狀況。

※ 注意：未就學的孩童無法入店

（圖片提供：銀座・和光）

除了ANNEX Tea Salon外，銀座・和光別館ANNEX 1樓是蛋糕和巧克力店，而地下1樓，則是可以買到一些食品和伴手禮的ANNEX Gourmet Salon。是以「時間的食品館」為主題，提供一些時令或需要時間陳釀的美味食品，例如多種時令珍饌、各色酒類和新鮮果醬等。

如果想要購買一些精緻的伴手禮，前往逛逛也不錯。

銀座・和光 ANNEX

地址：東京都中央区銀座4-4-8

營業時間：

1樓「Cake & Chocolate Shop」 10:30～19:30（週日及國定假日則提前至19:00）

2樓「Tea Salon」 10:30～L.O.19:00（週日及國定假日L.O.則提前至18:30）

B1樓層的「Gourmet Salon」 10:30～19:30（週日及國定假日則提前至19:00）

大眾交通：

東京地下鐵 銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」 A9・A10出口、B1出口直結

官方網站

下次來銀座 換個方式逛逛

每次說起銀座，就會想起《東京・小路亂撞》的作者張維中曾說過，他覺得銀座一帶的棋盤小路特別，如今為了散步而研究，且實際走了一番，於是終於能真的體會他所說的話。除了我們這次介紹的這些地方，銀座一帶藏有不少有趣的各色風格建築、小神社、史蹟或是非日常的風景，就等著你我找機會親自探索。

