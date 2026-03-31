海上出發廣島自由行：搭乘觀光高速遊船「SEA SPICA」巡遊兔子島、吳港等瀨戶內歷史足跡

廣島知名景點除了和平紀念公園，以及位於宮島的世界遺產嚴島神社外，散布於瀨戶內海上的大小島嶼，同樣蘊藏著豐富的歷史與文化魅力。搭乘觀光高速遊船「SEA SPICA」，欣賞瀨戶內海景的同時，也能從另一面向重新認識廣島。

充滿歷史底蘊的廣島

廣島是一座擁有濃厚歷史氣息的城市。從戰國時代作為廣島城下町發展、戰時的重要軍事港灣地位，到如今象徵和平與重生的國際都市，這座城市在不同背景都留下了深刻的時代印記。除了和平紀念公園與原爆圓頂館等知名地標外，周邊的小島同樣承載著豐富的歷史與文化記憶。

位於廣島外海的宮島，在2023年作為G7峰會的重要文化與外交活動場地而再次受到矚目。其中以潮汐變化聞名的嚴島神社，不論日出或日落，都能欣賞到海上鳥居與海天交織而成的迷人景色。

除了宮島之外，瀨戶內海上還散布著許多大大小小的島嶼。這些島嶼不僅見證了工業與航運發展的歷史，也保留著各具特色的文化景觀，例如有「兔子島」之稱的大久野島，以及至今仍能看到海上自衛隊艦艇停泊景象的吳港。這些島嶼與港町，共同構成了廣島不可或缺的海洋文化景觀。

若想一次欣賞這些島嶼風景，搭乘觀光高速遊船「SEA SPICA」便是一種理想的旅遊選擇。不僅能在船上欣賞島嶼與橋梁交織而成的海上景色，也能在途中停靠特色島嶼（從廣島出發前往尾道的兔子島航線途中會停靠「大久野島」；從尾道出發前往廣島的島波航線則會停靠「大崎下島（御手洗地區）」）。透過這樣的海上旅程，旅客將能從不同視角，重新發現廣島與瀨戶內海的魅力。

瀨戶內海觀光高速遊船「SEA SPICA」

「SEA SPICA」是一艘於2020年夏季正式投入瀨戶內海運航的觀光高速遊船。這艘船的設計理念，是希望讓船隻不再只是單純的交通工具，而是在移動的同時也能悠閒欣賞沿途風景，讓「移動」本身成為旅行的一部分。

船體外觀的深藍與純白對比設計，象徵著瀨戶內海湛藍的海面與天空，並點綴著代表瀨戶內夕陽的金色線條。當船隻航行在海面上時，優雅的船身在蔚藍海域中也是非常醒目的存在。而船名「SPICA」來自在日本被稱為「真珠星」的處女座一等星，這顆星象徵豐饒與希望，猶如在瀨戶內海上閃耀的星星，帶領旅人展開一段新鮮的海上冒險。

值得一提的是，在2023年舉行的G7廣島峰會期間，SEA SPICA曾負責載送各國領袖前往宮島，成為這場國際盛會的重要交通船之一。如今旅人也能搭乘同一艘船巡遊瀨戶內海，可以說是切身感受了廣島與世界歷史交會的瞬間。

▎為飽覽風景而設計的船上空間

SEA SPICA的船內設計特別強調「欣賞海景的體驗」。客艙內採用了特別訂製的沙發型座椅，與一般交通船的座位配置不同的是，靠窗座位稍微向外側傾斜，椅背高度也特別降低，讓乘客的視線更加開闊。

這樣的設計讓每個座位都像是專屬的觀景席，即使坐在船艙內，也能輕鬆欣賞瀨戶內海不斷變換的海島風光。

如果說船艙是舒適的觀景包廂，那麼SEA SPICA的戶外甲板則帶來了另一種截然不同的體驗。二樓的戶外空間「SPICA TERRACE（スピカテラス）」設置了以瀨戶內海島嶼為靈感的沙發座椅。旅人可以一邊陶醉在周圍緩緩掠過的島嶼景色，一邊享受海風的輕撫。

尤其在天氣晴朗的日子，藍天、海面與島嶼交織而成的景色格外迷人。當船隻緩緩航行於瀨戶內海上時，記得拿出手機，記錄下這片令人難忘的海上風景，為即將展開的瀨戶內巡航旅程留下美好的回憶。📸

SEA SPICA航行路線

圖片取自：SEA SPICA官網

SEA SPICA的航線被稱為「瀨戶內島旅巡航（せとうち島たびクルーズ）」，航程連接廣島港與尾道港兩座港口城市。路線共有兩條，分別停靠在不同的島嶼，各位可以依照想前往的停留地自由選擇航線，每一段航程約為4小時左右。

在悠閒的海上旅途中，不僅能在船上欣賞瀨戶內海的島嶼與橋梁景色，也能在途中短暫登島探索，體驗瀨戶內海獨特的島嶼文化。

▎沿途的歷史島嶼與港町

► 吳港

圖片取自：SEA SPICA官網

以吳港為中心的吳灣一帶，過去曾被稱為「東洋第一軍港」，也是曾建造世界最大戰艦「大和號」的重要造船基地。如今這裡設有海上自衛隊吳基地，旅客可以近距離看到潛水艦與護衛艦等自衛隊艦艇，感受日本重要的海軍歷史與港口文化。

► 音戶之瀨戶

音戶之瀨戶被認為是平清盛開鑿的海峽，這裡橫跨著鮮紅色拱橋——音戶大橋與第二音戶大橋，是瀨戶內海著名的景觀之一。由於海流湍急、航道狹窄，音戶之瀨戶也被視為瀨戶內海的航行難所。鄰近的音戶之瀨戶公園在春天時，成千上萬盛開的櫻花與杜鵑花，交織成壯麗景色，為這片剛硬的海峽風光增添了幾分柔和。

► 瀨戶內海上的軍艦島 契島

圖片取自：SEA SPICA官網

整座島幾乎被鉛冶煉工廠覆蓋，因此有「瀨戶內海上的軍艦島」或「活著的軍艦島」之稱，同時也是目前日本唯一冶煉國產鉛的工廠所在地。

► 大久野島

大家所說的「兔子島」就是指這裡。二戰期間這裡曾設有毒氣工廠，如今已成為被兔子包圍的自然遺跡島嶼。旅客可以在島上各處與兔子近距離互動，同時尋找當年留下的遺跡。整座島散發出獨特而神秘的氛圍。

► 御手洗

右圖取自：SEA SPICA官網

御手洗位於大崎下島，是瀨戶內海歷史悠久的港町。過去船隻航行時常在此等待順風或潮汐，因此逐漸形成繁榮的港口聚落。如今仍保留著江戶時代的商家、茶屋、神社與常夜燈等建築，漫步其中彷彿穿越時光。

▎うさぎコース：前往兔子島

「うさぎコース」是以廣島港為起點、前往尾道港的航線。這條航線最大的亮點，就是停靠被稱為「兔子島」的大久野島，旅客可以在島上停留約50分鐘，與可愛的兔子互動。島嶼面積不大，在散步的路程中，會發現許多戰爭時期遺留下來的歷史遺跡。

兔子島航線（うさぎコース）

出發時間：8:45 廣島港出發

航行沿線島嶼：

海上自衛隊吳基地 → 音戶之瀨戶→ 瀨戶內軍艦島「契島」 → 大久野島（登島參觀約50分鐘）

航行日期：2026/3/1～9/28 每週五、六、日、國定假日

＊停航日：3/14、3/15、4/3、6/22、6/26、8/1～8/31

費用：8,500日圓

📌 建議事先上網購票更方便！

▎しまなみコース：島波海道的海上風景

另一條航線是從尾道港出發前往廣島港的「島波航線（しまなみコース）」。這條航線最大的特色，就是能從海上欣賞著名的「島波海道」橋梁景觀。航行途中可以看到壯觀的多多羅大橋與大三島橋，橋梁橫跨海峽與島嶼之間，形成瀨戶內海最具代表性的景色之一。

航程途中會停靠大崎下島約50分鐘，旅人可以在御手洗地區悠閒散步，參觀古老建築、咖啡館或小型博物館，感受御手洗特有的歷史港町氛圍。

島波航線（しまなみコース）

出發時間：13:45 尾道港出發

航行沿線島嶼：

多多羅大橋、大三島橋 → 大崎下島（御手洗地區自由活動約50分鐘） → 音戶之瀨戶→ 海上自衛隊吳基地

航行日期：2026/3/1～9/28每週五、六、日、國定假日

＊停航日：3/14、3/15、4/3、6/22、6/26、8/1～8/31

費用：8,500日圓

📌 建議事先上網購票更方便！

搭配JR西日本鐵路周遊券將廣島之旅延伸下去

瀨戶內海的魅力，不僅來自那些跨越時空的歷史景點，也來自它緩慢而悠閒的旅行節奏。在海風與陽光之中，欣賞島嶼、橋梁與港町交織而成的風景，當船隻穿梭於一座座島嶼之間，就能感受到瀨戶內海特有的寧靜與從容。

如果對這趟旅程仍意猶未盡，不妨將這段瀨戶內海上的旅程延伸下去吧！搭配JR西日本鐵路周遊券探索廣島周邊地區，使用「山陽&山陰地區鐵路周遊券」前往岡山、松江、出雲等歷史文化城市，甚至還能利用「廣島&山口地區鐵路周遊券」一路延伸至九州門戶博多。

沿著鐵路與海上航線交織而成的旅行路線，慢慢探索西日本各地的歷史與風景，為這趟廣島瀨戶內之旅留下更加深刻且難忘的回憶。

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