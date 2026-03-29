YONEX東京、大阪展示中心｜羽毛球網球用品齊全專業挑選協助

這次我們走進YONEX東京展示中心與大阪展示中心，一探品牌運動裝備的魅力。從羽毛球、網球用品，到各式專業運動裝備，YONEX旗下的產品在這裡一應俱全。

你是否也曾有過這樣的經驗？明明買了新的羽毛球拍，實際上場揮拍時卻覺得手感不太對；又或者在店裡試穿時感覺剛剛好的鞋子，真正走起路來卻沒有想像中那麼舒適。

在YONEX展示中心，可以在專業工作人員的協助下，依照每個人的需求與使用習慣推薦合適的商品，讓挑選運動裝備不再只是憑感覺。

這次除了帶大家更深入認識YONEX，也要推薦一個值得造訪的地方——能直接體驗品牌世界觀與最新產品的YONEX直營展示中心。完整的產品陣容在此一字排開，也能感受到只有直營店才能提供的獨特體驗。

YONEX為何在世界羽毛球界如此有名

YONEX作為來自日本的世界級運動品牌，如今已廣為人知，但其創業初期其實起步於完全不同的領域。最初，公司是以製造漁網使用的木製浮球（浮標）為主要業務。不過，隨著塑膠製浮球問世，市場環境出現變化，企業也不得不轉型，開始投入運動用品的研發。憑藉對「製造工藝」的堅持與高水準的技術實力，YONEX從生產羽毛球拍起家，逐步建立品牌基礎。此後更以獨創技術與高品質產品為核心，將事業版圖拓展至網球、高爾夫、單板滑雪等多個運動領域。

YONEX的球拍採用品牌獨家的「Isometric」設計，擴大了拍面的甜蜜區。與一般圓形拍框相比，擊球面更為寬廣，讓球員在擊球時更容易打出穩定的球路，這也是YONEX球拍深受喜愛的原因之一。

此外，YONEX運用奈米等級的碳纖維材料，在保持輕量的同時兼具高度強度。再加上品牌獨有的重量分配技術，相關技術也被應用於高爾夫球桿、單板滑雪板以及公路自行車等產品之中。憑藉這些技術實力，YONEX逐漸成為世界體壇具代表性的運動品牌之一。

目前在日本，YONEX設有東京與大阪兩處直營展示中心。這裡不僅是販售運動用品的場所，更是一個完整呈現品牌個性、技術與理念的空間。透過實際觀察與體驗產品，也能更深入理解YONEX所追求的品牌精神。

YONEX東京展示中心：最新資訊與國際級品牌體驗

首先要介紹的是YONEX東京展示中心。這裡是能夠親身體驗YONEX品牌創新與技術的重要據點。

這裡不僅僅是一間運動用品店，從羽毛球、網球、軟式網球球拍，到高爾夫球桿、單板滑雪板、運動鞋與各類配件，甚至是各項運動所需的專業服飾，產品種類十分齊全。

同時，展示中心內也介紹了品牌的研發理念與技術創新。來訪者不只是能看到產品本身，還能了解每一件裝備背後的設計概念與技術來源。

如果想一次完整感受YONEX的品牌世界觀，這裡會是一個非常合適的地方。

值得關注的特色單品

YONEX的場外鞋（Off-Court Shoes）作為日常休閒運動鞋也相當舒適。YONEX所有鞋款都搭載獨家的衝擊吸收材質「Power Cushion」，兼具優異的吸震效果與回彈性能，因此穿起來能明顯感受到不同的舒適腳感。

Power Cushion+還有一個相當知名的示範實驗：將生雞蛋從12公尺高處落下，落在Power Cushion+材質上不但不會破裂，還能反彈至約6公尺的高度。實際聽到這樣的說明時，也更容易直觀地感受到這項技術的厲害之處。

此外，YONEX鞋款的設計也相當現代時尚，因此即使在球場外的日常生活中穿著也沒有問題。

而且，展示中心也販售一些限定商品，例如T恤、不鏽鋼水壺、磁氣項鍊等，也很適合買來做紀念或伴手禮。

展示中心內不僅陳列著豐富的運動用品與商品，店內各處還展示了多位世界級運動員的簽名。來訪時不妨留意看看，說不定能找到自己喜歡的選手名字👀

YONEX東京展示中心（ヨネックス東京ショールーム）

地址：〒105-0004 東京都港区新橋１丁目１２−９ 新橋プレイス 2階

營業時間：11:00–20:00

交通方式：

・JR各線（東海道線、山手線、京濱東北線、橫須賀線）新橋站銀座口步行約1分鐘

・東京Metro銀座線／都營淺草線 新橋站5號出口步行約1分鐘

外語支援：日文、英文、中文（簡體字、繁體字）

官方網站

YONEX大阪展示中心：充滿互動體驗的空間

如果說東京展示中心是能完整體驗YONEX品牌世界觀的地方，那麼大阪展示中心則是一個更偏向互動體驗的空間。在這裡的一大特色，是可以先在店內試打網球與羽毛球拍，再考慮是否購買。對於正在尋找新球拍的人來說，可以一邊實際揮拍，一邊確認揮拍手感與擊球感受，從中挑選合適的款式。如果希望仔細比較、挑選一支真正符合自己打球風格的球拍，這裡會是相當值得一訪的地方。

當然，除了球拍之外，這裡也販售各式鞋款、運動服飾與配件，產品種類相當豐富。此外，YONEX大阪展示中心的規模在所有展示中心算是相當大的，因此頗有人氣，常常在開店前就會出現排隊人潮，可見它的人氣。那麼，YONEX大阪展示中心為何如此有人氣呢？

接下來就一起來看看吧 ✨

YONEX大阪展示中心（ヨネックス大阪ショールーム ）

地址：大阪府大阪市北区大深町４−２０ グランフロント大阪 南館 地下1階

營業時間：11:00–21:00

交通方式：

・JR大阪站 Central Gate 步行約5分鐘

・大阪Metro梅田站 北改札口步行約7分鐘

・阪急大阪梅田站 中央改札口步行約12分鐘

公休日：1月1日、2月第3週星期一

對應語言：日文、英文、中文

官方網站

先試打再購買 🏸🎾

許多人在購買運動用品時，常常會遇到一個問題：很難確定自己挑選的裝備是否真的適合自己。拿在手上時，重量與手感也許剛剛好，但實際揮拍後卻覺得不太順手；試穿時感覺合腳的鞋子，真正動起來時，穿著感受也可能沒有想像中那麼舒適。

因此，在YONEX大阪展示中心，店內設有可以實際試打最新款球拍的體驗空間。透過親自揮拍，可以確認球拍的重量、平衡感、握把手感與整體擊球感受，再決定是否購買。

這項體驗服務目前僅限於YONEX大阪展示中心提供。若有興趣，只要向現場工作人員詢問，就可以體驗羽毛球與網球拍的試打。

對於高爾夫愛好者來說，這裡提供了不容錯過的服務。在大阪展示中心，可以體驗使用GCQuad進行的專業球桿配適（Club Fitting），這套系統甚至也被職業選手用來進行分析。透過測量球速、擊球起飛角度與飛行距離等數據，系統能進行詳細分析，並根據數據結果協助挑選最適合自己的球桿。

現場也準備了多種試打球桿，包括品牌自家研發與製造的球桿桿身（Shaft）等不同規格，讓來訪者能實際體驗。透過分析每位顧客的揮桿風格，也能更精準地挑選適合自己的球桿。

需要注意的是，如果希望體驗高爾夫球桿配適服務，需事先預約。

兩間展示中心共通的服務

雖然東京與大阪兩間展示中心各自擁有不同的特色，但也提供多項共通服務。在兩間門市中，從運動用品的挑選，到球拍穿線服務，以及刺繡、印刷等客製化加工服務，都能獲得完整支援，讓整體的店內體驗更加完善。此外，現場也有專業工作人員提供細心協助，無論是初學者或有經驗的玩家，都能安心諮詢。

3D腳型分析

在挑選運動鞋時，真正重要的不只是尺寸是否合腳。事實上，能否正確了解自己的足部形狀，往往是影響穿著舒適度的重要關鍵。

在YONEX大阪展示中心與YONEX東京展示中心，都提供使用3D足型測量儀進行的足部掃描服務。只需短短幾秒，就能立體測量並分析腳長、腳寬、足背高度以及足型等資訊。根據取得的數據，工作人員也會協助推薦更符合個人足型的鞋款。

刺繡與印刷客製化服務

這項服務特別適合喜歡客製化，或希望把旅途回憶化為紀念的人。在展示中心內設有專門的刺繡服務區，可以在服飾或毛巾上刺繡名字或訊息。此外，新推出的印刷客製服務也值得留意。只要是在店內購買的服飾，就可以將喜歡的文字或數字印在上面，讓原本的商品變成世界上獨一無二的專屬單品。無論是自己使用，或作為禮物送人都很合適 ✨

※刺繡與印刷客製服務為付費項目，費用會依設計內容而有所不同。詳細資訊請直接向店內工作人員確認。

球拍穿線服務

在羽毛球與網球運動中，球拍線的選擇與穿線張力都是非常重要的因素，會對控球表現、擊球力量以及整體擊球手感產生很大的影響。

在兩間展示中心，不僅可以為店內購買的球拍提供穿線服務，也能接受自帶球拍的重新穿線。球拍完成時間會依現場的繁忙情況而有所不同，建議事先向工作人員確認。

此外，東京展示中心設置的穿線機，過去曾在多項世界級國際賽事中使用，也曾為許多頂尖運動員的球拍進行穿線。來到東京展示中心時，不妨留意看看，說不定還能找到自己喜歡的選手簽名 👀

FAQ｜常見問題整理

Q：可以在哪一間展示中心試打羽毛球或網球拍？

A：YONEX大阪展示中心設有球拍試打空間。

Q：需要事先預約嗎？

A：是否需要預約會依服務內容而有所不同。

羽毛球／網球拍試打：不需預約（當天向工作人員詢問即可）

高爾夫球桿配適（Golf Fitting）：需事先預約

球拍穿線、刺繡與印刷客製服務：不需預約（依當天現場順序受理）

※因現場繁忙程度不同，完成時間可能會有所變動，建議事先向工作人員確認。

Q：在展示中心購物可以使用免稅服務嗎？

A：兩間展示中心皆提供免稅服務。e

親自感受全新體驗

YONEX展示中心最大的特色之一，就是能在這裡尋找適合自己的裝備，並實際體驗後再做選擇。各式產品齊聚一堂，可以一邊看、一邊試、一邊親身感受，從中挑選最合適的用品。

兩間展示中心都位於市中心區域，交通十分便利。無論是造訪東京或大阪時，都能輕鬆順道前往。有想要在日本買一些運動單品的話，不妨前往看看。畢竟，透過評論或規格說明未必能完全了解產品是否適合自己，有時真正適合的那一支球拍，往往是在親手拿起、實際揮拍的瞬間才會確定。

有了現場體驗，想必能找到更適合你的運動裝備吧。