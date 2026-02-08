一年一度！靜岡縣大室山「燒山儀式」震撼登場

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
 大室山一年一度的「燒山」儀式現場非常震撼。　圖：伊東市／提供
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】每年冬季的尾聲，日本靜岡縣伊豆地區都會上演一場極具震撼力的傳統儀式活動，替整座山頭燃起熊熊火焰以迎接春季的到來。位於伊東市的大室山，今年於02/08舉行一年一度的「燒山」儀式，壯觀的火焰景觀也成為冬季造訪伊豆不可錯過的限定體驗。

 ▲春季的大室山會重新長出一層翠綠的草地。　圖：伊東市／提供
大室山是一座標高約580公尺、外型圓潤的休眠火山，也是伊豆地區最具代表性的自然地標之一。所謂的「燒山」，是自古延續至今的山林管理儀式，透過大規模燒除山坡枯草，避免雜草過度生長，並促進新芽在春季順利萌發，同時也具有防災與祈求豐收、平安的象徵意義。

 ▲早上09:15會先進行火山口內的燃燒活動。　圖：伊東市／提供
活動當天，在早上7點開始發布火把購買整理券，限定60支，一個家庭最多可以購買2把。開始後工作人員會帶隊在山麓周邊依序點火，火勢沿著山坡向上延燒，短時間內整座山體被橘紅色火焰包圍，與冬季灰藍色天空形成強烈對比，畫面極具震撼力。「燒山」過程通常歷時約40分鐘，吸引來自日本各地與海外的旅客前來觀賞與拍攝，也讓這項傳統儀式逐漸成為伊豆冬季的代表性風景。

 ▲山頂<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道' data-rel='/1013/89419' class='tag'><strong>步道</strong></a>可以眺望伊豆半島、相模灣。　圖：伊東市／提供
除了遠觀「燒山」景象，大室山平時也可搭乘纜車登頂，沿著火山口步道繞行一圈，晴朗時可眺望伊豆半島、相模灣，甚至遠望富士山。「燒山」儀式結束後，山坡呈現焦黑色調，與不久後即將轉為嫩綠的春季景色形成鮮明對比，也讓不少旅人選擇在不同季節多次造訪，感受大室山一年四季的變化。

由於「燒山」活動僅在特定日期舉行，且會視天候狀況調整或延期，建議計畫前往的旅客事先確認官方公告，並提早安排行程與交通。從東京出發，可搭乘新幹線或特急列車前往伊豆，再轉乘當地交通工具抵達伊東市，交通安排相對便利，也適合搭配溫泉、海景與伊豆自然景點一同規劃冬季旅行。

東京

