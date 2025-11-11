成田機場周邊景點這樣玩！靜謐小鎮「小江戶」佐原、成田山新勝寺，行李交通問題「這一招」搞定

成田機場搭JR 成田線直達佐原站 佐原大祭 8 公尺巨型山車巡遊古街

距離成田機場僅 1 小時車程的佐原被譽為「小江戶」，整座城鎮的古老街道與運河區被列為國家重要傳統建築物群保存地區，展現出江戶時代延續至今的生活文化。旅客可自成田機場搭乘 JR 成田線，約 1 小時直達佐原站，交通便捷，適合安排當天往返的小旅行。

佐原的公共服務中心－上川岸小公園。圖片來源｜NARITA BEYOND

2025 年10 月 10 日至 12 日盛大開場的佐原大祭秋季，是擁有超過 300 年歷史的關東三大山車祭之一，不僅被列入聯合國教科文組織無形文化遺產，更是日本國家重要無形民俗文化財。

一年一度的佐原大祭於 10 月 10 日至 12 日舉辦。圖片來源｜千葉縣觀光網站

佐原大祭日景。圖片來源｜千葉縣觀光網站

佐原大祭夜景。圖片來源｜千葉縣觀光網站

成田機場搭 10 分鐘電車到成田山表參道 百年歷史街道散策

來到成田，不可錯過的就是成田山新勝寺與其延伸的表參道。這條長達約 800 公尺的石板路，自江戶時代起便是參拜新勝寺的重要門前町。兩旁建築保留濃厚的傳統風貌，木造町屋、百年老鋪與歷史建築並列，漫步其中就像走進江戶時光隧道。

從成田機場搭乘電車僅需 10 分鐘即可抵達成田站，出站後步行即可直達表參道，是抵日或返程當天最適合的歷史散策路線。

成田山表參道上老店餐廳林立，距離成田機場約 10 分鐘車程。圖片來源｜NARITA BEYOND

行李怎麼辦？NARITA BEYOND 行李直送服務輕鬆逛老街

為了讓旅客更自在地探索成田機場周邊，NARITA BEYOND 與行李特工 LuggAgent 攜手合作，即日起至12月31日推出機場行李直送服務優惠，旅客只需交付行李，即可輕鬆展開成田機場的周邊小旅行。

NARITA BEYOND 是由 2024 年成立的 Plus Narita Lab 株式會社 所主導的成田空港圈區域行銷品牌，主要向世界傳達成田市區周邊豐富的歷史與文化資源，例如被指定為重要傳統建造物群保存地區的佐原古街，以及面向太平洋、以海鮮聞名的港町銚子等，展現日本深厚的魅力。

NARITA BEYOND 與行李特工 LuggAgent 攜手合作，旅客只需將行李交付，即可輕鬆展開成田機場的周邊小旅行。圖片來源｜NARITA BEYOND

優惠活動可上 NARITA BEYOND 官網查詢。

成田機場不僅是台灣旅客往返日本的重要門戶，更是探索日本文化與歷史的最佳起點。無論是走訪日本傳統建築物保存區的水鄉佐原，還是漫步在成田山表參道體驗江戶時代延續至今的古老風情，都能在抵達或返程當天輕鬆安排。

加上便利的行李直送服務，旅客可以在短短數小時內，享受一次結合祭典、古蹟與美食的「成田小旅行」，讓日本之行更加完整而難忘。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/304272