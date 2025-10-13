挺過內戰卻不敵時代洪流！日本最古老「550年蕎麥老舖」將成絕響　業者親曝「停業原因」令人不捨

開業逾500年、日本最古老的蕎麥店老舖「本家尾張屋」突宣布將於2026/1/11熄燈，震驚台人的同時也令老饕哀號「這超好吃的耶 為什麼要收」、「不可置信」。

台人遊京都必訪蕎麥名店「本家尾張屋」在當地創業約550年，本月8日於官網發布「蕎麥麵店長期停業及停止生產糕點的通知」，宣布將自2026/1/11起長期停業，並透露「受到新冠疫情的影響，我們面臨經營負擔，考量老屋翻新的建築成本，以及物價上漲和勞動力短缺等不確定性，制定能夠確保公司生存的經營計劃極其困難」而不得已做出歇業的決定。

沒想到挺過日本室町幕府時代內戰，卻沒撐過時代洪流。但「本家尾張屋」也在公告內提到，目前正探討濃湯、蕎麥麵等其他經營方式以延續美味，預計在今年12月前確定計畫。

圖／摘自本家尾張屋官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」