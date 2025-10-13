快訊

新壽分手T17、T18給輝達值多少？ 北市估算合理補償金「5到8億」

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

挺過內戰卻不敵時代洪流！日本最古老「550年蕎麥老舖」將成絕響　業者親曝「停業原因」令人不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自本家尾張屋官網
圖／摘自本家尾張屋官網

開業逾500年、日本最古老的蕎麥店老舖「本家尾張屋」突宣布將於2026/1/11熄燈，震驚台人的同時也令老饕哀號「這超好吃的耶 為什麼要收」、「不可置信」。

台人遊京都必訪蕎麥名店「本家尾張屋」在當地創業約550年，本月8日於官網發布「蕎麥麵店長期停業及停止生產糕點的通知」，宣布將自2026/1/11起長期停業，並透露「受到新冠疫情的影響，我們面臨經營負擔，考量老屋翻新的建築成本，以及物價上漲和勞動力短缺等不確定性，制定能夠確保公司生存的經營計劃極其困難」而不得已做出歇業的決定。

沒想到挺過日本室町幕府時代內戰，卻沒撐過時代洪流。但「本家尾張屋」也在公告內提到，目前正探討濃湯、蕎麥麵等其他經營方式以延續美味，預計在今年12月前確定計畫。

圖／摘自本家尾張屋官網
圖／摘自本家尾張屋官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 本家尾張屋 日本美食 歇業 老店

相關新聞

挺過內戰卻不敵時代洪流！日本最古老「550年蕎麥老舖」將成絕響　業者親曝「停業原因」令人不捨

開業逾500年、日本最古老的蕎麥店老舖「本家尾張屋」突宣布將於2026/1/11熄燈，震驚台人的同時也令老饕哀號「這超好吃的耶...

日本別府「世界之塔Global Tower」！新夜景勝地 「高125公尺環繞式展望台」整個別府盡收眼底超好拍

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 新「日本夜景遺產」之一的別府 世界之塔Global Tower，位於別府公園附近，是 高125公尺的環繞式展望台，展望室在100公尺高的位置，展望室的前

秋遊賞楓更便利！「台場～河口湖」高速巴士10月起開通

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】今年秋天，從東京前往富士山河口湖變得更加便利。富士急行與京成巴士宣布將於10/01開通全新高速巴士路線「台場・有明～河口湖線」，每天往返各兩班，串連台場、有明、豐洲與富士

寶藏旅行地－青森八戶地區 體驗「移動餐廳」觀光列車

【旅奇傳媒/日本部報導】想到青森縣，除了蘋果之外，位於本州最北端的八戶地區更是值得一訪的寶藏旅行地。這裡融合自然景觀與人情風味，無論是沿海壯闊的草原，還是街頭巷弄間的庶民美食，都能讓旅人留下深刻回憶。

來河口湖住這就對了！一睜眼就是富士山、還能邊泡湯邊賞景超享受～

【FunTime小編群】河口湖住宿讓你一早起來便能欣賞到富士山！鄰近富士山的河口湖，是富士五湖之一，想看難得一見的「逆富士」，就得來河口湖啦！日本人相信，新年頭一回做夢要是夢見富士山，表示這一年會過得很順利，但若是在河口湖住宿夢見富士山，那小編更要恭喜你，那不是夢，是真的富士山啊！以下有幾間河口湖富士山住宿要推薦大家，出國還沒有定案的朋友們，選擇河口湖準沒錯！

想要2026免費飛東京看WBC？安達放飛季熱血開跑！投保月月抽！

2026世界棒球經典賽倒數開打，東京巨蛋也將再度成為棒球迷的朝聖地，隨著官方公布賽程與門票資訊，熱血應援氛圍已提前延燒！十月連假將至，日本也準備迎來最迷人的秋季，再搭上經典賽的話題持續發酵，早已讓許多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。