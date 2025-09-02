名古屋近郊賞楓＋購物！土岐PREMIUM OUTLETS®順遊香嵐溪

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
據傳香嵐溪的楓葉起源自香積寺開始。　圖：向日遊／提供
據傳香嵐溪的楓葉起源自香積寺開始。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒／日本部報導】名古屋近年成為重遊日本的熱門選擇，推薦除了名古屋市區觀光之外，到近郊來趟Outlet購物＋賞楓的行程。位於岐阜縣土岐市的「土岐 PREMIUM OUTLETS®」，距離名古屋市區約1小時車程，交通便利，還能遠眺惠那山與御嶽山的壯麗景緻。這裡匯聚約180間國際與在地品牌，結合美食餐飲與貼心設施，是中部地區最受歡迎的購物休閒聖地。

館內集合 ADIDAS、COACH、NIKE、PUMA、POLO RALPH LAUREN 等人氣品牌，涵蓋時尚服飾、戶外運動、美妝雜貨等多種類型。寬敞的開放式購物環境，讓人血拚之餘也能盡情欣賞群山美景。肚子餓了更不用擔心，名古屋名物扁平烏龍麵、飛驒高山拉麵、人氣咖啡甜點都能在園區內找到，購物與美食一次滿足。

▲土岐PREMIUM OUTLETS®群山環繞，環境優美。　圖：向日遊／提供
▲土岐PREMIUM OUTLETS®群山環繞，環境優美。　圖：向日遊／提供

賞楓景點推薦「香嵐溪」，從名古屋市區利用地鐵、名鐵、JR都能前往。沿著巴川的4000株楓樹在深秋漸染紅黃，景色壯麗迷人；夜晚還有點燈活動，溪谷在燈光照映下閃爍浪漫光彩。鄰近的「香積寺」擁有超過600年歷史，寺院與紅葉交織，氛圍莊嚴又唯美，是拍照留念的絕佳景點。

若行程安排得宜，還能順遊小原的「四季櫻」，在11月同時欣賞紅葉與櫻花同框的罕見景緻，讓旅程更添驚喜。

▲小原的四季櫻在秋季可以同時觀賞楓紅。　圖：Photo AC／來源
▲小原的四季櫻在秋季可以同時觀賞楓紅。　圖：Photo AC／來源

【名古屋出發】秋日賞楓參考行程（10月下旬～）

◎ 行程一／名古屋市內 → 土岐PREMIUM OUTLETS®（停留約2小時） → 香嵐溪、香積寺散策（約1.5小時） → 小原四季櫻（約1小時） → 名古屋市內

◎ 行程二／名古屋市內 → 白川鄉合掌村（約1小時） → 高山市街散策（約1小時） → 土岐PREMIUM OUTLETS®（約1.5小時） → 名古屋市內

美食 賞楓 名古屋

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

